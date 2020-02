PS5 og Xbox Series X-spil fra EA vil ”blæse jer bagover”… udtaler EA

De lader til, at de kommende spillekonsoller PS5 and Xbox Series X bliver ”væsentligt” kraftigere end PS4 Pro og Xbox One X, som indtil videre står under dit tv.

Dette ifølge den gigantiske udvikler og udgiver, EA, som netop har rost den kommende konsolgeneration til skyerne under et investormøde.

”Kræfterne i de nye konsoller bliver væsentligt større end de eksisterende konsoller,” udtalte Blake Jorgensen, som er økonomichef hos EA.

”Vi har langt større muligheder (med PS5 og Xbox Series X). Ting der vil blæse folk bagover.”

Innovation fremfor gentagelser

Selvom meget af hypen omkring lanceringen af begge konsollerne har været i forhold til genkomsten af kendte spilserier, understregede Jorgensen, at ”innovation” vil være vejen frem for EA og deres konkurrenter.

Og selvom fortsættelser nok kan forventes, samt andre velkendte genreformater, teasede økonomichefen også for en ny genre af spil, som vi aldrig har set tidligere, men som nu er muligt med kræfterne i de nye maskiner.

Men hvornår får vi så de nye konsoller at se? Bortset fra et forventet lanceringsvindue, der for dem begge ligger i perioden om til jul, er de fulde afsløringer af begge maskiner stadig et mysterium – det samme gælder for øvrigt EAs egne planer for den nye konsolgeneration.

Kilde: IGN