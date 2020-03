Analytiker forudser udskudte lanceringer af PS5 og Xbox Series X

Både PS5 og Xbox Series X skal efter planen udkomme i slutningen af 2020, men grundet spredningen af og frygt for coronavirus (COVID-10), forudser analytikere, at en (eller begge) konsoller vil blive forsinkede. Seneste forudsigelse stammer fra DFC Intelligence (via Forbes), en markedsstrategi og konsulentfirma, som fokuserer på gaming-industrien. I en ny udtalelse forudser DFC, at den nuværende pandemi meget vel kan påvirke lanceringsdatoerne af begge konsoller – og potentielt være skyld i, at en eller begge ikke udkommer i år.

”Coronavirus har meget vel en stor langsigtet effekt på lanceringen af begge systemer,” stod der i udtalelsen. ”Der er stor sandsynlighed for at et eller begge systemer ikke udkommer i 2020. Hvis systemerne lancerings, vil de meget vel være hæmmet af en højere pris end ellers forventet.”

”På nuværende tidspunkt befinder økonomien sig i en usikker tilstand. Selv hvis det klarer om om et par uger, kan evnen til at producere og lancere nye high-end gaming-systemer allerede være alvorligt påvirket.”

Nu hvor coronavirus har nået status af pandemi, er mange producenter påvirket og fået lukket produktionen ned imens medarbejdere har måttet lade sig isolere. Vi har allerede set Microsoft-produkter, såsom Surface Duo, blive negativt påvirket af den globale helbredstilstand.”

Og de er ikke de eneste…

For få uger siden skrev vi om hvorfor vi ikke mente, at det var sandsynligt, at PS5 og Xbox Series X ville blive forsinket på grund af coronavirus, men grundet den stigende usikkerhed og udbredelsen af sygdommen, er det blevet mere og mere usikkert.

DFC Intelligence er dog ikke den eneste industrianalytiker, som forudser en forsinkelse af PS5 og Xbox Series X.

Tilbage i februar antydede Jefferies Group (via Business Insider), at vi kunne komme til at se udsættelser på grund af virussets påvirkning af produktionen.

”Videospilindustrien er i gang med eller er netop begyndt på at producere en ny produktgeneration til julesalget 2020,” skrev Jefferies Group i en udtalelse. ”Hvis (firmaer) lukker ned i en måned eller mere, kan planlagte spil blive forsinkede. Nye konsoller kan også rende ind i leveringsproblemer grundet længerevarende forstyrrelse, forud for deres planlagte lancering i fjerde kvartalt af 2020.”

I det seneste opslag fra Xbox Wire (offentliggjort d. 16. marts) nævner firmaet dog stadig ”holiday 20020” som konsollens lanceringsdato. Så selvom fremtiden er usikker, har Xbox endnu ikke ændret sine planer. Vi kan dog meget vel høre mere inden for de kommende uger (eller måneder) omkring hvorvidt de længe ventede konsoller vitterligt bliver forsinkede.