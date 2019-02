PS5: Alle spillene, specs, nyheder og rygter vedrørende Sonys PlayStation 5

Nu hvor PS4 nærmer sig enden af sin livscyklus (dette kommer direke fra Sony selv ), kan vi ikke undgå at begynde at spekulere på PS5 – hvad kan vi vente os af Sony PlayStation 5 og hvornår kan vi forvente, at den bliver lanceret?

Sony er på nuværende tidspunkt helt tavse omkring deres planer vedrørende PS5: men vi ved, at lanceringsdatoen for PlayStation 5 meget vel vil blive afsløret inden for de kommende måneder. Dette er blevet bekræftet af administrerende direktør for Sony Interactive Entertainment, Shawn Laydon, i et interview Golem.de .

Samtidig med dette har Sony-direktøren Kenichiro Yoshida i et iterview med Financial Times bekræftet, at firmaet arbejder på en next-generation konsol.

Tilbage i maj afslørede administrerende direktør for Sony Interactive, John Kodera, til Wall Street Journal , at PS5 ikke ville komme på markedet før 2021. En rapport fra Ace Securities hævdede dog, at PS5 kunne lande så sent som julen 2019 – før Xbox Two .

Selv om vi endnu ikke ved præcis hvad vi kan forvente af PS5 (hvis det overhovedet bliver det endelige navn), ved vi, at rygterne, ønskelisterne og de ganske troværdige ”lækkede” renderinger i sidste ende er en del af det sjove ved slutspurten op til en ny konsollancering.

Et af disse rygter er, at PS5 vil blive bagudkompatibel med PS4, PS3, PS2 og den originale PlayStation , hvilket betyder, at dens spilbibliotek kan strække sig helt tilbage til storhedstiden i midten af 90'erne.

Det er i denne ånd, at vi har samlet alt, hvad vi ønsker at se fra PlayStation 5, og hvad dens særlige funktioner kan ende med at være, når den engang bliver lanceret.

PS5 lanceringsdato

Uden noget officielt fra Sony vedrørende lanceringsdatoen for PS5, er det svært at sige præcis hvornår vi kommer til at se den kommende PS5-konsol.

Nogle analytikere peger på, at PlayStation 5 kan blive lanceret i 2020 eller 2021, imens andre spår, at det bliver i 2019 – altså et tidsvindue på tre år.

I en snak med GamingBolt , udtalte Michael Pachter, at selvom han tror, at PS5 vil blive et halvt trin op ad stigen samt at den vil være bagudkompatibel med PS4 Pro, tror han ikke, at vi kommer at se den før ”2019 eller 2020, men nok 2019”.

Det vil give god mening og passe med forudsigelserne for hvornår 4K-tvmarkedet i USA har nået de 50%. ”Jeg tror, at Sony måske allerede har den næste konsol linet op,” udtaler han, ”Jeg tror, at de allerede ved, hvad de skal gøre.”

En rapport fra Ace Securities bekræfter desuden, at PS5 kan lande så tidligt som julen 2019.

For nyligt uddybede Pachter denne påstand og sagde, at Sony meget vel kan lancere den nye konsol i 2020. Han tilføjede, at til den tid vil PS4 Pro være basismodellen for PlayStation, samt at vi kommer til at se et fald i prisen.

I mellemtiden bakker en ny rapport fra Kotakus Jason Schreier denne tankegang op. Han talte med en række udviklere omkring en eventuel lanceringsdato, hvoraf de fleste peger på 2020.

Han skriver: ”Der findes ude blandt primære og tredjepartsudviklere information omkring PlayStation 5, men denne er langt mere begrænset, end det ville være tilfældet, hvis konsollen var nær sin lanceringsdato.”

En nylig rapport fra Wall Street Journal peger på en lancering tre år ude i fremtiden, og citerer Sonys John Kodera for at have sagt: ”Vi vil bruge de næste tre år på at forberede næste skridt, gå i knæ så vi kan hoppe højere i fremtiden.” Ikke lang tid efter lancerede Sonys nye Administrerende direktør, Kenichiro Yoshida, en treårsbusinessplan, som forudsiger, at firmaets indtægter vil gå ned op mod 2021. Denne form for dyk kan skyldes, at PlayStation 4 til denne tid har nået sit maksimale markedspotentiale, før lanceringen af PS5.

Så sæt kryds i kalenderen under 2019, 2020 og 2020.

PS5 konkurrenter

Selvom vi er håbløst utålmodige, når det kommer til nyheder omkring lanceringsdatoen for PlayStation 5, kan vi ikke klandre Sony for at bruge et par år ekstra med at malke det sidste ud af PS4, især når vi tager den store brugerbase med i ligningen.

PS4 Pro er desuden relativt ny på markedet og dens direkte konkurrent Xbox One X er endnu nyere.

Alligevel antyder en insider fra industrien, Jez Corden (sammen med et nyt jobopslag fra Microsoft), at Microsoft allerede tænker på den næste Xbox – Xbox Two (eftersigende navngivet ”Xbox Scarlett”). Dette betyder, at det er meget usandsynligt, at Sony ikke er i gang med det samme og måske er længere fremme i processen.

Ifølge analytiker fra spilindustrien, Hideki Yasuda (via T3 ), og hans firma Ace Economic Research Institute, vil ”introduktionen af PS5 vil finde sted i slutningen af 2019”.

En lancering i 2019 vil ligge langt tidligere end forventet og kan give Sony en ægte fordel, idet den næste PlayStation-konsol vil udkomme før Xbox Two.

Hvis vi skal være ærlige, kan vi ikke se noget udtalt behov for at tage hul på næste generation lige nu.

Og med tanke på Microsoft stigende engagement indenfor bagudkompatibilitet, tænker vi, at det er vigtigt for Sony at overveje sine næste skridt nøje.

Til trods for Yasudas rapport, vil en to til treårig venteperiode give god mening. Det kan dog også tænkes, at Sony ønsker at tage Microsoft på sengen med en lancering tidligere end forventet.

Samtidig har Slightly Mad Studios annonceret, at de arbejder på en kraftig næstegenerationskonsol kaldet ' Mad Box '.

PS5 nyheder og rygter

Det er endnu småt med håndfaste beviser for og nyheder omkring PlayStation 5, men som altid har vi rygter, omkring hvad der kan være på vej – og vi har samlet og rangordnet dem lige her.

Patentansøgning peger mod bagudkompatibilitet

Ifølge en fornyligt afsløret patentansøgning , kan PlayStation 5 ende med at kunne emulere PlayStation 4 , PS3, PS2 og den original PlayStation, aka PSX, samt next gen-titler.

Kenichiro Yoshida bekræfter next-gen

I et interview med Financial Times , udtalte Sony præsident og CEO Kenichiro Yoshida: “På nuværende tidspunkt kan jeg sige, at det er nødvendigt at have next-generation hardware.”

Ace Economic Research Institute report

Spilindustrianalytikeren Hideki Yasuda fra det Osaka-baserede firma Ace Economic Research, har i en ny rapport påstået, at PS5 kan lande lige op til jul 2019 (via T3 ).

Rapporten gætter på, at ”introduktionen af PS5 vil ligge i slutningen af 2019”. Hvis det passer, vil det være et stort slag i ansigtet på Microsoft, som har bekræftet, at Xbox Two med kodenavnet ”Xbox Scarlett” ikke bliver lanceret før 2020.

Udviklingen af PS5-spil er i fuld gang

Analytiker hos Niko Partners, Daniel Ahmad, har haft samtaler med kilder hos Sonys primære samarbejdspartnere inden for spiludvikling, og mener at vide, at PS5-spil nu er det primære fokus for størstedelen af Sonys egne spilstudier. Med de såkaldte dev kits (udviklingsværktøjer) ude hos udviklerne, giver dette god mening - men Ahmad hævder også, at PS4 ikke bliver tilsidesat og stadig er sikret nye spil. Ser vi på bagkataloget for PS4, vil vi desuden ikke blive overraskede, hvis kommende titler vil kunne spille spå både PS4 og PS5.

John Kodera taler om livscyklus

PlayStations John Kodera har talt om fremtiden for PS4 til et Sony Corporate-strategimøde, og herunder uagtet givet plads til mulige rygter om hvilket år PS5 vil blive lanceret. Under mødet gjorde Kodera det klart, at Sony stadig står ved deres konsol, men advarede samtidig om, at salget forventes at gå ned i år, i tråd med forventningerne i takt med at markedet bliver mættet. Når en konsol nærmer sig enden af sin livscyklus, er det naturligt at begynde at kigge på næste generation. Kodera udtalte, at tiden fra nu og indtil 2021, vil være en periode, hvor Sony gearer ned – hvilket antyder, at noget stort er lige rundt om hjørnet. Måske bliver 2021 året, hvor vi får PS5 at se?

Ingen tilstedeværelse under E3 2018

Nu hvor E3 2018 er vel overstået, ved vi, at der ikke blev sagt et ord om PS5 på messen. I stedet gav Sony os et indblik i deres fire største kommende spil: Death Stranding, Spider-Man, The Last of Us 2 og Ghost of Tsushima. Hold øje med E3 i 2019.

Eurogamer tech analysis

En ny rapport fra Eurogamer har forsøgt at indsnævre en mulig dato, baseret på hvornår teknogier er avanceret i en sådan grad, at et generationsskifte vil være muligt for Sony. De vigtigste komponenter er her konsollens processor samt hukommelse, og i begge tilfælde har Eurogamer vurderet, at vi næppe får en ny konsol før tidligst i slutningen af 2019.

Selv hvis Sony presser på og sender konsollen på gaden sidst i 2019, vil produktionsomkostningerne alene gøre PS5 alt for dyr, hvilket gør det mere sandsynligt, at vi ser den blive lanceret i slutningen af 2020, hvis Sony altså gør sig forhåbninger om at sælge den til en rimelig pris.

Andrew House taler om næste generation

Tidligere Sony-chef,Andrew House, har under en GamesBeat-konference for nyligt talt om , hvordan den næste generation at konsoller kan se ud.

Selvom House nægtede at kommentere specifikt på PlayStation 5, sagde han, at han forventer, at fysiske medier bliver hængende et stykke tid endnu. Dette skyldes, at de stadig er nødvendige i forsøget på at komme ind på nye markeder, hvor IT-infrastrukturen ikke er lige så veludviklet og muligheden for downloads derfor besværliggøres.

På andre markeder mener han dog, at streaming af spil vil komme til at fylde meget i næste konsolgeneration.

House har også udtalt, at han mener, at PS4 og PS4 Pro stadig har lang levetid i sig. Dette udelukker naturligvis ikke rygterne om at PS5 vil være os i hænde inden for et par år; Hvis påstanden om at konsollen vil være bagudkompatibel er sand, vil PS4 forblive relevant langt ind i PS5s livscyklus. Fordi House ikke ville kommentere på PS5, selvom han blev presset til det, vil disse detaljer uanset hvad indtil videre blot kunne ses som spekulation.

SemiAcccurate-rapporten

SemiAccurate (via ResetEra ) påstår, at de har modtaget lækket information om den endnu ikke annoncerede konsol og siger, at antallet af dev kits som er blevet sendt ud antyder, at konsollen vil komme tidligere end forventet. Samtidig rapporterer SemiAccurate også, at Sony vil bruge sin næste konsol på at presse på med VR (mere end vi har set indtil nu) med ny og forbedret VR-teknologi, vil benytte en GPU baseret på AMDs Navi-arkitektur med en CPU som potentielt er specialfremstillet ud fra AMDs Zen-serie.

Til trods for at SemiAcccurate plejer at have held med påstandene i sine rapporter, eksempelvis deres afsløring om Nintendos samarbejde med Nvidia i forbindelse med Switch og specifikationerne for PS4 tilbage i 2012, vil vi stadig tage dette med et gran salt.

Selvom specifikationerne lyder plausible, er en lancering i 2019 lige at strække den. Uanset hvor mange dev kits Sony har sendt ud, føles det stadig for tidligt med lanceringen af den næste PlayStation efter lanceringen af PS4 Pro.

Marcus Sellars-påstandene

Den berygtede tipper, Marcus Sellars, er i den seneste tid kommet med nogle dristige påstande på Twitter (via GameRant ), hvor han hævder, at tredjepartsudviklere allerede har fået fingre i udviklingsværktøjer til PS5. Han hævder samtidig, at Nintendo planlægger en Direct-stream til d. 8. marts (noget der siden har vist sig at være sandt). Rent faktisk har Stellars allerede ramt plet et par gange: seneste afslørede han, at Metroid Prime 4 var under udvikling hos Bandai Namco. Stellars har dog intet bevis for sine påstande, så for nuværende må vi tage dem for rygter og intet andet.

Noget der måske kan vise sig at blive interessant i relation til dette, er at CR Project Red for nyligt afslørede, at deres kommende Cyberpunk 2077 blev udviklet til næste generation af konsoller, hvilket kom som en stor overraskelse for mange. Om dette så betyder, at de er en af tredjepartsudviklerne, som arbejder med førnævte udviklingskits, er endnu ikke bekræftet.

Selv hvis udviklingsværktøjerne er ude hos udviklerne, betyder det ikke, at PS5 er lige rundt om hjørnet. Det kan stadig tage et par år, før vi får en reel afsløring af hardwaren.

Patentansøgningen

Noget der støtter op om Sellars påstande, er en nyligt afsløret patentansøgning fra Sony vedrørende bagudkompatibilitet. Ansøgningen blev oprindeligt blev indsendt i 2015, og fik i februyar tilføjet følgende: “Backward compatibility testing of software in a mode that disrupts timing.” Dette er ingen garanti for, at Sony rent faktisk arbejder med denne teknologi til PS5 (der kan være tale om en helt anden enhed, som gør bagudkompatibilitet muligt), men det er heller ikke umuligt, at det kan vedrøre den næste generation af konsoller.

PlayStation Plus-nyheder

Selvom der endnu ikke er nogen officiel udmelding fra Sony vedrørende udviklingen af PlayStation 5, har en frisk annoncering i forbindelsen med PlayStation Plus-tjenesten fyret op under spekulationerne. Det blev annonceret, at PS Plus fra marts 2019 ikke længere vil byde på gratis PS3 eller PSVita-spil og i stedet udelukkende fokusere på PS4-titler. Dette har affødt nogen spekulation om hvorvidt Sony prøver at udfase de ældre generationers titler i forberedelsen op til en ny generation. Dette er naturligvis pure spekulation, men det er interessant, at Sony er villige til at reducere udalget af spil til kun to titler (som de uddybede til Polygon ), uden anden undskyldning end at ville fokusere på spil til en allerede succesfuld konsol. Om Sony virkelig er ved at bane vejen for PS5 eller om det handler om at tilbyde en højere kvalitet af PS4-spil er uklart, og det ser ud til, at vi er nødt til at vente med at se, hvad den endelige plan for PS Plus er.

PS5: Får vi rigtig 4K-gaming?

PS4 Pro giver et pirrende indblik i hvordan 4K-gaming kan se ud. Men fakta er stadig: den har ikke kræfterne til at levere et ægte og stabilt 4K-signal.

Maskinens ”checkerboard”-teknik tager enkelte pixels og bruger hver af dem til at rendere fire pixels i 4K er smart og kan levere ægte 4K, men der må oftest gå på kompromis med opløsningen for at holde ydelsen stabil.

CTO og co-founder af spiludviklerfirmaet Rebellion, Chris Kingsley, vifter med en ambitiøs teknologisk gulerod foran PS5: ”naturligvis skal den nye hardware understøtte 4K-TV og måske endda også 8K-TV på én gang!”

Indbygget 4K-support vil helt sikkert blive et grundlæggende krav til PlayStation 5. Og hvis Sony løser det specifikke problem med beredvilligheden, kan det endda betyde, at PlayStation 5 kommer førend forventet.

PS5 games

Udover 4K-grafik, og hvis visninger under GDC 2018 kan tages for troende, kan vi forvente et stort spring i grafisk ydelse, når de kommer til modellering af karakterer

Under GDC fik vi en forsmag på, hvordan næste generations spil måske vil se ud, og det efterlod os ganske begejstrede i forhold til PS5.

Realtids- ray tracing blev afsløret som det seneste trækplaster inden for rendering, imens Epic Games gav os en forsmag på, hvordan det vil blive brugt til at skabe de mest naturtro karakterer nogensinde. Ved at bruge sin capture-teknologi, har skaberen af Unreal Engine vist en fremtid, hvor karaktermodeller er så realistiske, at de snart krydser grænsen imellem fiktion og virkelighed. Se en optræden fra Andy Serkis herunder, for at se effektive de nye udviklingsmuligheder er:

”Omkring fem og ti år fra nu tror jeg ærlig talt ikke, at du kommer til at kunne se forskel på den virkelige og virtuelle verden,” fortalte teknologidirektør hos Epic, Kim Libreri, til GamesIndustry.biz , ”Du vil se hardware, som kan understøtte denne slags evner meget snart, og inden for 10 år vil vi så forhåbentlig kunne få spiloplevelser, der kan måle sig med de største biografbaskere med de mest avancerede special effects.”

Da Libreri fortalte os, at vi kommer til at se hardware, som undersøtter denne teknologi ”meget snart”, er vi ikke sikre på, om han taler om den endnu ikke annoncerede PS5.

PS5: VR-effekten

Sony blev de første til at udvikle en konsol, der tog virtual reality til sig, takket være deres PlayStation VR , men hvis du undersøger PlayStation VR nøje – og ser hvordan den fungerer på PS4 Pro – indbyder det til spekulation omkring hvordan PlayStation 5 måske vil løfte VR til et helt nyt niveau.

På nuværende tidspunkt operer PlayStation VR med en lacere opløsning end Oculus Rift og HTC Vive – men som det ser ud nu, presser den nuværende udgave allerede basismodellen af PlayStation 4 til grænsen. At benytte PlayStation VR på en PS4 Pro giver forbedrede frame-rates, hvilket er meget vigtigt, når vi snakker om VR generelt, men selv PS4 Pro kan ikke afhjælpe begrænsningerne i opløsningen, som dikteres af selve PlayStation VR-headsettet.

Sony ønsker at udkomme med en ny og mere avanceret udgave af PlayStation VR

Det er derfor et godt bud, at såfremt PlayStation VR er en succes (og det ser ud til, at det er ved at blive) vil Sony introducere en ny og bedre version på markedet: som vil være et indlysende salgsargument for PlayStation 5.

Og hvis PlayStation VR 2-headsettet kan sælges uden en ekstern sort kasse, burde det også blive billigere, hvilket kun vil hjælpe endnu mere til at gøre VR mere populært. En ny rapport fra SemiAcccurate påstår, at PS5 vil have VR-evner bygget ind i chippen, og støtter altså op om denne påstand.

PlayStation VR

Kingsley fra Rebellion kommer med endnu en god pointe omkring anden generation af VR. ”Alt der reducerer kabelføringen er en god ting,”. Navlestrengen som på nuværende tidspunkt holder VR-headsettet forbundet til PC eller konsol, er naturligvis imod hele ideen om at blive omsluttet og vi er allerede begyndt at se eksempler på, at tredjepartstilbehør til HTC Vive, der gør løsningen helt trådløs. Det et godt bud, at evnerne til at drive en trådløs udgave af PlayStation VR 2 vil være bygget ind i PS5.

Men Kinglsleys ønskeliste for PlayStation VR 2 fortsætter: ”Et bredere udsyn både vertikalt og horisontalt er i toppen af min liste og naturligvis vil dette kræve en 4K-opløsning til hvert øje. High dynamic range vil også være godt.”

HDR og bredere synsfelt bør være muligt, men vi tvivler på fuld 4K-VR er opnåeligt selv for PS5. Som Kingsley pointerer, vil det kræve en 4K-rendering pr. øje, hvilket i alt bliver til en 8K-rendering, som vi forventer er ud over PS5s evner.

Med det sagt, vil Sony måske opfinde en smart teknologisk måde at komme omkring dette før de lancerer deres femte PlayStation-konsol.

Ratchet and Clank

Hvordan vil PS5 komme til at se ud?

Det er blevet foreslået, at fremtidige konsoller såsom PlayStation 5 kan komme til at se radikalt anderledes ud i forhold til de nuværende, takket være fremskridt inden for cloud computing og streaming af spil, som helt overflødiggør komponenter, der gør nutidens maskiner så store. Vi finder det dog usandsynligt, at Sony vil gøre ligesom Nintendo og putte deres PS5 i en lille kasse.

En af grundene til dette er, at Sony først med PS4 har overgivet sig til at bruge PC-komponenter – de første tre PlayStation-konsoller brugte specialfremstillede komponenter (hvilket påvirkede salget af PS3). Udviklerne var derfor lettede, da Sony med PS4 valgte PC-vejen.

”Vi har altid ønsket hurtigere processorer og GPU’er, men mange og hurtigere RAM-blokke er også meget vigtigt – det nytter ikke at have hurtige processorer, hvis de ikke kan data”. Chris Kingsley

”Udviklere vil have muligheden for at lave de bedste spil, ved at bruge så få anstrengelser som muligt. Vi vil fokusere på at være kreative og få ting til at virke,” udtaler Kingsley. ”Så hardwaren bør være baseret på den vi finder i de nuværende konsoller, hvilket er baseret på PC-hardware. Vi vil altid have hurtigere CPU’er og GPU’er, men masser af hurtig RAM er også meget vigtigt – det nytter ikke at have en hurtig processor, hvis den ikke kan få data hurtigt nok.”

Alt det ovenstående er muligt, men vil PS5 stadig have en indbygget harddisk?

Sony Computer Entertainments præsident og administrerende direktør Andrew House talte ved PS4s lancering om, hvordan beslutningen om at putte harddiske om 8GB RAM ind i PS4 begge var ”beslutninger til flere milliarder dollars”. Det faktum at Sony nu har muliggjort brugen af eksterne harddiske på PS4 og PS4 Pro er et kæmpe skridt i den rigtige retning og noget der kan overføres til PS5, som uden tvivl vil bakse med endnu større 4K-aktiver.

Det virker sikkert, at Sony er klar til at høre hvad brugerbasen tænker – for nyligt sendte en gruppe kaldet PlayStation Voice spørgeskemaer ud til brugere af et lukket forum, og spurgte dem hvad deres forventninger var til PS5. Et medlem offentliggjorde den e-mail de havde modtaget og blev herefter fjernet fra gruppen, for at have forbrudt sig mod reglerne.

Ifølge PSU er PlayStation Voice et fælleskab, der styres af et eksternt bureau kaldet Join the Dots. Da informationen var blevet indsamlet, blev den sendt videre til kunden (kunden forventes her at være Sony PlayStation).

Vi indrømmer, at dette ikke siger meget om PS5, andet end at vi måske stadig befinder os på de tidlige stadier. Selvom det er usandsynligt, at Sony vil bruge den indsamlede information fra sine brugere til at træffe beslutninger om hvad konsollen skal indeholde, kan ideerne fra fans helt klart fungere som god inspiration.

PS5 og streaming af spil

Hvis spil alene blev streamet til PS5, ville problemet naturligvis helt forsvinde, og Sony har allerede en spil-streaming-tjeneste i form af PlayStation Now .

Så hvorfor er dette ikke en mere grundlæggende funktion i stedet for noget på vores ønskeliste?

Sony er stadig ikke villige til at oplyse hvordan det går med deres PlayStation Now-tjeneste, men vi tænker, at tallene ikke er imponerende. Der har været problemer med at sætte niveauet for hvad et abonnement skulle koste, idet PlayStation Now praktisk talt giver bagudkompatiblitiet – en ”luksus” som før var gratis til ejere af PlayStation 2 og 3.

Der er ikke noget til hinder for, at Sony lancerer en mindre skybaseret version af konsollen til de med hurtige bredbåndsforbindelser

Men det største problem er bredbåndshastighederne. Selv 4K-tv kræver en minimumhastighed på 25Mbps for at kunne levere en ordentlig oplevelse, og det er tvivlsomt om streaming af 4K-spil – med ekstra information udover den visuelle del – overhvoedet vil kunne fungere tilfredsstillende ved sådanne hastigheder. Der er intet til hinder for, at Sony lancere en mindre skybaseret version af PS5 til de med ultrahurtige bredbåndsforbindelser, måske med en form for mobilabonnement tilknyttet, hvor du starter med at betale for hardwaren ( Noget Microsoft også har overvejet ).

Men hvis PS5 skal sælge lige så godt som sine forgængere, skal der være en traditionel version, med indmad i stil med den vi har i PS4 .

PS5 games

PS5: fysiske medier eller ej?

En stigning i downloads af spil, som fortsætter med at æde markedsandele for de fysiske medier betyder, at nogle gætter på, at konsollerne inden for et årti vil være skivefri. Vores gæt er dog, at PS5 ikke blive den første maskine, som bevæger sig ned ad den rute, i hvert fald ikke før Microsoft gør det samme. Sony har fået mange hug for ikke at have proppet et 4K-Blu-ray-drev i PS4 Pro – hvilket har gjort den mindre attraktiv til film og tv-seere i forhold til Xbox One S eller Xbox One X.

Undersøgelser bliver ved med at vise, at gamere stadig ønsker at kunne købe fysiske spil – ikke mindst fordi, at de kan sælge dem igen (en praksis som spilindustrien hader), og samtidig holde pladsforbruget på harddisken nede.

Hvis Sony helt dropper Blu-ray-drevet fra PS5, vil gamere skulle kompenseres med adskillige terrabytes i lagerplads.

Kingsley kommer med en udviklers syn på sagen: ”Jeg tror, at tiden for at levere film og spil på fysiske medier er på nedadgående, imens flere og flere skifter til det digitale: Der er dog stadig folk, som foretrækker de fysiske medier, så hvem ved om nedgangen vil stabiliseres over tid og holde sig stabilt på et lavere niveau, end det vi ser nu?”

Tallene for downloads er steget over de sidste par år, men EAs økonimichef, Blake Jorgensen har udtalt, at han tror, at konsoller og diskrev vil fortsætte med at eksistere. ”Konsoller og diskdrev vil sikkert eksistere længe endnu [...] Jeg tror, at det er forbrugerne, som beslutter hvordan det er lettest for dem at købe et spil.”

”Og det betyder måske, at de ikke længere har en butik rundt om hjørnet, så de vælger at købe spillet digitalt, da det er lettere for dem at gøre.”



PS4

Hvornår kan vi så forvente at se PS5?

Når vi tænker på, at PlayStation 4 blev lanceret i 2013 og at Sonys tidligere konsoller er kommet inden for intervaller på seks år, vil det være let at forudse, at Sony tidligst vil lancere PlayStation 5 i 2019. Teknologien vil på dette tidspunkt fint kunne understøtte ægte 4K-gaming uden at PS5 behøver at koste en formue. Til den tid vil 4K-TV desuden være normen i stedet for undtagelse i de fleste hjem.

2020 bliver måske året, hvor Sonys slipper PS5 løs som den første ægte 4K-konsol med trådløs VR… så længe Microsoft ikke kommer dem i forkøbet

Det vil derfor komme som en overraskelse, hvis Sony ikke vælger at lukrere på dette snarest muligt. Kingsley peger dog på PS4 Pro og siger, at det kan påvirke den nuværende konsolcyklus: ”Det er svært at sige, men jeg tror, at det kan forlænge cyklussen en smule.”

Især hvis PS4 Pro ender med at sælge bedre end basisudgaven af PS4, hvilket ikke er noget vi forudser ske, før de har fået fat i den kritiske masse af husstande med 4K-TV.

Så måske bliver 2020 året, hvor Sony slipper sin PS5 løs i verden som den første ægte 4K-spillekonsol med trådløs VR… så længe Microsoft ikke kommer dem i forkøbet.

Hvilke spil kan vi forvente at se på PS5?

Hvis patentet vedrørende bagudkompatibilitet holder stik og bliver implementeret, kan vi forvente at se hele PS4-biblioteket på PS5. Eller måske kommer vi til at se endnu en række remasters, som vi så ved skiftet fra PS3 til PS4. Vi forestiller os dog, at der er nogle spil under udvikling specifikt til den nye PlayStation 5 og den ekstra kraft, som maskinen ventes at byde på.

Vi har allerede set CD Project Red udtale, at de udvikler til denne generation såvel som den kommende, ligesom rygterne om at udviklingsværktøjer er ude hos udviklerne. Der er en god chance for, at Cyberpunk 2077 bliver et af de første spil til PS5.

Tjek også vores PS4 vs PS4:PSVR-video herunder, hvor vi sammenligner og forklarer.