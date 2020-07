PS5: Alle spillene, specs, nyheder og rygter vedrørende PS5

PS5 (eller PlayStation 5) er den næste generation af PlayStation-konsollen. Den udkommer i slutningen af 2020. Under Sonys online event ”The Future of Gaming” den 11. juni blev PS5s design endelig afsløret sammen med PS5-spillene, en imponerende vifte af software, der inkluderer Horizon Forbidden West og et remake af Demon's Souls.

Afsløringen af PS5-designet var en stor overraskelse, og et endnu større chok var afsløringen af PS5 Digital Edition - en strømlinet, rent digital konsol uden et diskdrev. Selvom Sony ikke afslørede PS5 prisen eller udgivelsesdatoen, ved vi næsten alt andet om PlayStation 5 forud for lanceringen senere på året.

Gik du glip af lanceringen, kan du se den her:

Tidligere på året afslørede Sony sin DualSense PS5 controller, som inkluderer en række imponerende funktioner såsom haptisk feedback, adaptive trigger-knapper og en indbygget mikrofon. Der hvor DualSense-controlleren virkelig skiller sig ud, er via dens radikalt anderledes design og sort-hvide farveskema, og det viser sig, at PS5 designet har et lignende udseende - dette markerer et betydelig skift fra forgængerne.

Lige så vigtig som DualSense-controlleren er PS5-specifikationerne, som blev grundigt gennemgået ved Sonys event i marts. Den førende systemarkitekt Mark Cerny forsynede os med et dybt dyk ned i PS5s systemarkitektur, hvilket afslørede de tekniske detaljer for PS5. Vi vil gå mere grundigt ind i dem nedenunder, men det korte af det lange er, at PS5 er udstyret med en AMD Zen 2-baseret CPU med 8 kerner ved 3,5 GHz, 16 GB GDDR6 hukommelse og en brugerdefineret RDNA 2 AMD GPU, der klarer 10.28 TFLOPs af processorkraft.

Når det kommer til andre PS5-funktioner, ved vi, at den næste generations konsol vil have ray-tracing, en super hurtigt SSD, en indbygget 4K Blu-ray-afspiller og vil være bagudkompatibel med en lang række spil fra PS4s spilkatalog . Det kan endda tænkes, at den får en indbygget stemmeassistent, som kan fortælle dig, hvor lang tid det vil tage at slå niveauer. Indtil videre lever PS5 op til hypen, men det er i sidste ende spillen, der gør hele forskellen.

Vil du have alle de saftige detaljer? Her er alt, hvad vi ved om PS5 indtil videre, inklusive det nyligt afslørede design - og hvad vi håber vil blive afsløret, jo tættere vi kommer på lanceringen.

PS5 lanceringsdato

Sony har officielt bekræftet lanceringsvinduet for PS5 som værende "Holiday 2020", hvilket betyder et sted imellem oktober og december 2020 – lige i tid til julesalget.

En lækage antyder, at datoen bliver d. 20. november 2020, men dette er ikke blevet bekræftet. Det er dog midt i perioden og med god tid til jul, er der rigeligt tid til at få langet en masse konsoller over disken. Dette gør PlayStation 5 til en direkte konkurrent for Microsofts Xbox Series X (tidligere kendt som Xbox Project Scarlett), som udkommer i samme periode.

Techgigangen AMD, som skal fremstille processor og grafikchips i både PS5 og Xbox Series X næste-gener-konsoller, "skruer op for produktionen" for at forberede sig til deres respektive lanceringer, bekræftede AMD-direktør Dr Lisa Su i begyndelsen af maj 2020. Også denne timing antyder et november-lanceringsvindue.

Vi forventer snart at finde ud af PlayStation 5s officielle udgivelsesdato, nu hvor vi har set designet.

PS5 pris: hvad kommer den til at koste?

Sony har ikke officielt bekræftet prisen på PS5 endnu, og sidst hørte vi, at den slet ikke er fastsat endnu. Prisen blev ikke afsløret d. 11. juni, men vi forventede heller ikke at se den der alligevel.

I et kvartalsvis indtjeningskald (via Spiel Times) tilbage i februar, afslørede Sonys finansdirektør Hiroki Totoki, at virksomheden stadig ikke har fastsat PS5-prisen.

”Det er en balance, det er meget vanskeligt at sige noget konkret på dette tidspunkt,” sagde Totoki. Men vi ved, at Sony sigter mod ”den bedste balance, så vi vil være rentable i livet i løbet af dette produkt."

Imidlertid har Sony Interactive Entertainments præsident og administrerende direktør Jim Ryan antydet, at en PS5-pris muligvis er tættere på at blive besluttet, og at PS5 muligvis ikke har den 'laveste pris' i kampen mod Xbox Series X

I et interview med GamesIndustryBiz kom Ryan ind på spekulationer omkring PS5-omkostningerne. Selvom han ikke afslørede prisen, foreslog Ryan, at PS5-prisen kunne blive høj og ville bestemt ikke forpligte sig til at slå Xbox Series X på prisen.

Spurgt ind til risikoen for at en Covid-19-relateret recession vil påvirke salget af PS5, sagde Ryan: "Jeg tror, at den bedste måde, vi kan tackle dette på, er ved at give det bedst mulige værdiproposition, som vi kan. Jeg mener ikke nødvendigvis den laveste pris. Værdi er en kombination af mange ting. I vores branche betyder det spil, det betyder antal af spil, dybde af spil, bredde af spil, kvalitet af spil, pris på spil ... alle disse ting, og hvordan de benytter sig af platformens funktionssæt. "

Selvom Sony muligvis ikke har bekræftet en pris endnu, har der været rygter om, hvor meget PS5 kunne koste. Hvor mange PS5-lækager er vilde - og ikke til at stole på - virker nogle forudsigelser lidt mere gennemførte (selvom de ikke er pålidelige).

Et rygte har antydet, at konsollen vil koste 499 $ i Nordamerika, når den lanceres. Dette skal naturligvis behandles med skepsis, men det ville være gode nyheder, hvis konsollen lanceres til denne pris, da det kun er $ 100 mere end startprisen for PS4 og PS4 Pro.

Vi tror, at dette er den mest sandsynlige pris for konsollen, men det kan være ønsketænkning. En rapport fra Bloomberghævder, at Sony ikke vil fremstille så mange PlayStation 5-konsoller til lancering som det gjorde til lanceringen af PS4 lancering i 2013, til trods for at der ikke forventes nogen forsinkelse i produktionen eller i forhold til salgsdatoen.

Ifølge rapporten forventer Sony simpelthen en lavere efterspørgsel. Dette skyldes sandsynligvis, hvad den forventede højere pris for PS5 end PS4. PS5 er mere avanceret og dermed dyrere at producere.

Men kommer Microsofts planer for Xbox Series X ind i billedet. Sony kunne godt beslutte at sælge hardwaren med et lille tab for at forblive konkurrencedygtig med den anden konsol. PS4 drog ligeledes fordel af en lavere pris end Xbox One, og Sony vil sandsynligvis ikke være opsat på at slippe føringen med denne generation. Vi krydser fingre.

Under et afsnit af Geoff Keighley’s Bonus Round (via PushSquare), foreslog industrianalytiker Michael Pachter imidlertid, at det kunne være, at Microsoft overvejer at tage et betydeligt tab på Xbox Series X for at underminere prisen på PS5.

Vi kan kun spekulere i, om dette vil ske. Men selvom vi forventer, at prisen på PS5 vil være på linje med den teknologi, den bruger, skal Sony også være opmærksom på konkurrenten. Det er usandsynligt, at Microsoft med Xbox Series X vil gentage den fejl, de begik ved at lancere Xbox One til en uoverkommeligt høj pris, så Sony bliver nødt til at sikre, at de ikke begår en lignende fejl ved at gøre PS5 for dyr.

Forhåbentlig bekræftes prisen på PS5 om få måneder.

PS5 design

PS5-designet blev officielt afsløret d. 11. juni 2020. Billede ovenfor viser hvordan konsollen ser ud. Sony klarede afsløringen med bravour – prikken over i’et var afsløringen af PS5-spil og en række overraskelser. Ikke en, men to PlayStation 5-konsoller lanceres - en standardudgave med et 4K Blu-Ray-diskdrev og en slankere, diskfri PS5 Digital Edition (læs mere om denne nedenfor).

Begge bruger USB-C-opladning til deres controllere og kan bruge et HD-kamera sammen med et nyt trådløst PS5-headset og fjernbetjening. Konsollerne har i sig selv et slående design, der helt sikkert vil dele vandene.

En kurvet blanding af sort og hvid plast med blåt lys, vi er langt fra den 'sorte kasse' -design fra tidligere PlayStation-konsoller. Hvad der imidlertid ikke blev afsløret, var priser og præcis lanceringstidspunkt, som forbliver et mysterium ud over det førnævnte "Holiday 2020" -vindue.

Derudover har Sony sagt, at PS5-brugerfladen vil blive "en 100% revideret udgave af PS4 UI" - hvilket vil blive afsløret snart.

Her er nogle billeder af PS5-designet:

Billede 1 af 5 (Image credit: Sony) Billede 2 af 5 (Image credit: Sony) Billede 3 af 5 (Image credit: Sony) Billede 4 af 5 (Image credit: Sony) Billede 5 af 5 (Image credit: Sony)

PS5 specs

CPU: AMD Zen 2-based CPU with 8 cores at 3.5GHz (variable frequency)

AMD Zen 2-based CPU with 8 cores at 3.5GHz (variable frequency) GPU: 10.28 TFLOPs, 36 CUs at 2.23GHz (variable frequency)

10.28 TFLOPs, 36 CUs at 2.23GHz (variable frequency) GPU architecture: Custom RDNA 2

Custom RDNA 2 Memory interface: 16GB GDDR6 / 256-bit

16GB GDDR6 / 256-bit Memory bandwidth: 448GB/s

448GB/s Internal storage: Custom 825GB SSD

Custom 825GB SSD IO throughput: 5.5GB/s (raw), typical 8-9GB/s (compressed)

5.5GB/s (raw), typical 8-9GB/s (compressed) Expandable storage: NVMe SSD slot

NVMe SSD slot External storage: USB HDD support (PS4 games only)

USB HDD support (PS4 games only) Optical drive: 4K UHD Blu-ray drive

Ud over designet kender vi også PS5-specifikationerne. Sony løftede sløret for PlayStation 5 under sin første officielle PS5-afsløringsbegivenhed i marts, hvilket gav os en bedre idé om de specifikationer, som den næste konsol vil byde på. Men hvad synes vi så?

Det, der hidtil har været interessant, er Sonys forpligtelse til at benytte brugerdefineret silicium, med et fuldt fokus på at hæve spillemulighederne til det næste niveau, uden at fremmedgøre udviklere, som nu er trygge ved at udvikle til PS4. Den specialdesignede hardware i PS3 viste sig at være et vanskeligt element for udviklerne, men med PS5 sigter Sony altså mod at være så udviklervenlig som muligt.

PS5 specs: hvorfor Sonys kamp er op ad bakke

Derfor er en SSD så vigtig

Som tidligere nævnt er SSD nøglen til PlayStation 5-oplevelsen. Den interne lagerplads vil blive bygge på 825 GB til den brugerdefinerede SSD - den er mindre, end den du finder i Xbox Series X, men med en lige så smart implementering af teknologien.

SSD'er indlæser ikke bare hurtigere, men giver mulighed for større åbne verdener, teoretisk set. Udviklere behøver ikke at lave spil med mindre verdener på grund af begrænsningerne i mekaniske harddiske, mens SSD'er også tillader, at systemhukommelse bruges mere effektivt.

SSD'er har mere båndbredde, så data kan indlæses fra SSD, når det er nødvendigt, snarere end masser af potentielt unødvendige data, der indlæses i RAM. I rene gameplay-termer betyder det, at spil vil lide mindre af ”pop-in”, mens belastningstiderne reduceres enormt, når du bruger et spils fast travel-funktion. Opstart fra standby bør generelt også være meget hurtigere.

Du har også mere kontrol over, hvordan du installerer og fjerner spil, hvilket betyder, at du kan nøjes med at installere et spils multiplayer-funktion i stedet for den fulde blok af data. Dette giver mulighed for at komme hurtigere i gang, hvilket giver spillerne mulighed for at hoppe direkte ind i aspekter af forskellige spil (såsom match-making, fortsat kan gemme spil osv.) uden at skulle starte det fulde spil op.

Hvad angår udvendig lagring ser det ud til, at Sony muliggør NVMe-pc-drev, modsat de proprietære lagringssystemer, som Xbox primært vil benytte. Der er dog ikke mange drev på markedet lige nu, der bruger den krævede PCIe 4.0-grænseflade - de skal være i stand til en overførselshastighed på mindst 5,5 GB /s.

"NVMe PC-drev fungerer i PlayStation 5," sagde Cerny. "Det eneste problem er, at pc-teknologien ligger markant bag PS5. Det vil tage lidt tid før de nyere PCIe 4.0-baserede drev med den båndbredde, der kræves for at matche Sonys specs, rammer markedet."

PS4-spil på PS5 fungerer helt fint, hvis de gemmes på en almindelig HDD, så du behøver ikke at bruge den dyrebare SSD-plads.

Under et forretningsstrategimøde blev Sony spurgt ind til PlayStation 5s hastighed sammenlignet med den nuværende generations konsol. Her kom Sony ifølge et officielt Sony-dokument med den vovede påstand, at PS5 vil "revolutionere spiloplevelsen for brugerne".

Sony CEO Kenichiro Yoshida tilføjede, at PS5s specialbyggede SSD vil muliggøre processor hastigheder, der langt overgår dem, der findes på PlayStation 4. PS5 kan prale af processor hastigheder, der er 100 gange hurtigere end PS4.

Faktisk har Epic Games afsløret, at PS5's SSD er så hurtig, at udvikleren måtte omprogrammere sin Unreal Engine 5-tech-demo for at drage fuld fordel af den.

"Evnen til at streame indhold med ekstreme hastigheder gør det muligt for udviklere at skabe tættere og mere detaljerede miljøer og ændre på, hvordan vi tænker på streaming af indhold," sagde Epic Games, tekniske direktør, Nick Penwarden, til VG247. "Det er så omfattende, at vi har måttet omskrive vores centrale I / O-delsystemer til Unreal Engine med PlayStation 5 i tankerne. "

En specialdesignet processor og GPU – det betyder det i praksis

Vi var allerede klar over, at Sony vil bruge AMDs Zen 2 CPU-processor med otte kerner og 16 tråde. Under den nye præsentation afslørede de imidlertid også, at PS5 vil levere 3,5 GHz-frekvenser - så PlayStation 5 kører 8x Zen 2-kerner ved 3,5 GHz (ved variable frekvenser) i forhold til PS4s 8x Jaguar-kerner på 1,6 GHz. Det er et enormt spring i ydelsen.

Går vi over til GPU’en, har vi AMD RDNA 2 GPU, der også er specielt tilpasset. Den gør brug af 36 computerenheder, der er begrænset til 2,23 GHz. Dette skulle give en beregnet max ydelse på 10,28TF.

(Image credit: Sony)

Det smarte er, at kombinationen gør det nemt for PS5 at nemt håndtere PS4 bagudkompatibilitet - gennem GPU-arkitektur i stedet for timers kodning. Næsten alle top 100 PS4-spil vil være fuldt kompatible ved lanceringen. PS4-spil understøttes naturligt på GPU-niveau, men her ser det ud til, at GPU’en emulerer PS4- og PS4 Pros grafikchips, hvilket er en mærkelig løsning og ikke så interessant som den, der benyttes i Xbox Series X, som også vil være i stand til at opskalere tidligere generationers Xbox-spil og tilføje HDR til tidligere HDR-fri titler.

Tempest 3D audio-teknoplogi

PS5 kan prale af 3D audio takket være den nye Tempest Engine. Det er et utroligt kraftigt system: hvor PSVR ifølge Cerny kan understøtte "50 anstændige lydkilder", kan PS5s Tempest Engine understøtte flere hundrede.

Cerny benyttede regn som et eksempel. I dag er lyden af



regn i et spil et enkelt lydspor, men PS5 ville teoretisk være i stand til at lade dig høre individuelle regndråber i forhold til hvor spilleren befinder sig.

"Vi er endt med en enhed, der er på omtrent samme SIMD (single instruction, multiple data) ydelse og båndbredde som alle otte Jaguar-kerner i PS4," sagde Cerny.

Mængden af opmærksomhed, som Sony bruger på sin Tempest Audio Engine, antyder, at det kan være deres hemmelige våben i PlayStation 5-arsenalet.

På et forretningsstrategimøde for Sony viste man et lysbilledshow for PlayStation 5 kaldet en "lydudvikling".

"Ved at installere en tilpasset 3D-lydbehandlingsenhed i PS5 har vi gjort det muligt at levere forskellige og sofistikerede 3D-lydoplevelser," stod der. "Spillere kan opleve lyd, der bevæger sig ind fra fronten til bagfra, over til nedenfor og rundt omkring dem."

"Hvis vi skulle bruge de samme algoritmer som PSVR, er der nok til omkring fem tusind lydkilder - men selvfølgelig vil vi bruge mere komplekse algoritmer, og vi har ikke brug for et lignende antal af lyde."

Det bedste af alt er måske den måde, du oplever det på - selv et lavt par hovedtelefoner vil ved lanceringen være i stand til at drage fordel af fornemmelsen af tilstedeværelse og retningsbestemmelse, som Sony lover her, hvor virksomheden også forpligter sig til senere at understøtte multi -højttalersurroundsystemer med teknologien.

Men dette er et igangværende projekt for Sony. For nøjagtigt at kunne modellere lydens position skal Sony oprette en hovedrelateret overførselsfunktion, eller HRFT. I bund og grund er det en distinkt algoritme, der fungerer bedst, hvis systemet kender den nøjagtige form på dine ører.

”Måske sender du os et foto af dit øre, og vi bruger et neuralt netværk til at vælge den nærmeste HRTF i vores bibliotek,” drillede Cerny. "Måske sender du os en video af dine ører og dit hoved, og vi laver en 3D-model af dem og synkroniserer HRTF. Måske spiller du et lydspil for at indstille din HRTF, vi vil subtilt ændre det, mens du spiller, og finde den værdi, der giver dig den højeste score, hvilket betyder, at det matcher dig bedst.

"Dette er en rejse, som vi alle sammen skal tage sammen i de næste par år. I sidste ende er vi forpligtet til at give alle mulighed for at opleve det næste niveau af realisme."

PS5 Digital Edition

Foruden standardudgaven af PS5 frigiver Sony også en PS5 Digital Edition - en diskfri version af den næste konsol. Denne udelukkende digitale konsol kan prale af de samme specifikationer som standardudgaven af PS5, dog i en mere strømlinet pakke.

Med PS5 Digital Edition bevæger Sony sig i en retning, hvor vi er mere fri af fysiske medier, og går i stedet over til digitale downoads og streamingtjenester. Vi forventer, at PS5 Digital Edition bliver billigere, selvom det er uklart, hvor meget der så er. Når alt kommer til alt er der stadig en betydelig mængde nye kræfter i Digital Edition – så det manglende diskdrev er måske ikke nok til at få prisen betragteligt ned. The Xbox One S All-Digital Edition er omkring 50 dollars billigere end den normale maskine. Vi kan måske komme til at se en lignende prisforskel mellem PS5 og PS5 Digital Edition. Men forvent ikke en enorm rabat.

PS5 DualSense Controller

PS5 kommer med et nyt gamepad. Sony kalder det DualSense PS5 controller, ikke at forveksle med DualShock 5. Vi får samme sort-hvide farver. Designet ovenover er bekræftet. Det tofarvede PS5-controllerfarveskema strækker sig til de fire knapper, der stadig består af trekant, cirkel, firkant og kryds (eller X), men de er nu ikke farvede. Der er lidt farve i siden omkring den centrale berøringsflade, da PS4 Lightbar er flyttet fra toppen af gamepaddet på PS5. PS5-controlleren inkluderer haptisk feedback i L2- og R2-skulderknapperne, der kan justeres. Sony forklarer, at disse adaptive triggere er vigtige for at lade spillerne føle spændingen i deres handlinger, som at trække en bue for at skyde en pil. Dette giver udviklere mulighed for at programmere udløserenes modstand til at simulere handlinger mere nøjagtigt.

DualSense vil indeholde en mikrofon inde i controlleren, så gamere kan grøfte deres headset for at kommunikere med venner. Og knappen "Del" er død. Længe leve knappen 'Opret'. Det er det, Sony kalder knappen, der er på samme sted og stadig er beregnet til gameplayindhold til at dele med verden. Sony kommer med flere detaljer forud for konsollens lancering.

PS5-spillene

(Image credit: Sony / Guerrilla)

D. 11. juni fik vi endelig vores første blik på Sonys "overbevisende" PS5-spil-line-up. Dusinvis af spil blev vist frem, og en lang række indie-firmaer sad ved siden af



store studier som Capcom og Bethesda. Men der var et par fremtrædende stjerner blandt dem. Efterfølgeren til Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West, løb med opmærksomheden. Det var en fryd for øjet at se grafikken i det kommende spil med robotdinosauerne, der terroriserede det originale spil. Hovedpersonen Aloy går mod ruinerne i Amerika og spillet ligner et sikkert køb allerede nu. Også andre serier gør comeback. Sonys overtagelse af Spider-Man, fra Insomniac Games, vil vende retur med Mile Morales, der indtager rollen som Spider-Man i en anden open-world titel med Manhattan som baggrund.

Det længe rygtede Demons Soul PS5-remake blev også bekræftet og Resident Evil-serien får en ny efterfølger: Resident Evil 8: Village ser ud som til at tage os tilbage til de uhyggelige europæiske scener, fra det klassiske Resident Evil 4 .

Et nyt Ratchet og Clank-spil, en ny Oddworld-titel og en ny Gran Turismo-titel blev også afsløret, samt nyheden om, at en 'udvidet og forbedret' version af Grand Theft Auto 5 også kommer til PS5. Arkanes Deathloop blev også vist igen, efter dets første afsløring på E3 2019, ligesom Dishonored, som er instrueret af Quentin Tarrantino.

Vil du have et fuldt overblik, kan du med fordel kigge på vores liste med PlayStation 5-spil.

Håber du på, at nogle af Sonys PS5-eksklusive titler, der blev afsløret under udstillingsvinduet, også kommer til PS4, vil du blive skuffet.

I et interview med GamesIndustry.biz fortalte Sony Interactive Entertainments præsident og CEO Jim Ryan at muligheden for, at PS5-eksklusive spil kommer til PS4 i fremtiden, vil forsvinde. ”Vi har altid sagt, at vi tror på generationer,” sagde Ryan. ”Vi tror, at når accepterer alle problemerne med at starte en ny generation op, skal den omfatte funktioner og fordele, som den forrige generation ikke havde. Og efter vores opfattelse skal folk lave spil, der kan udnytte disse funktioner mest muligt.

"Vi tror på generationer, uanset om det er DualSense controlleren, 3D-lyden, eller måden hvorpå SSD-disken bruges på… vi tænker, at det er på tide at give PlayStation-samfundet noget nyt, noget anderledes, der virkelig kun kan nydes på PS5. "

Ud over gameplay-afsløringerne har vi også set, hvad PS5 er i stand til i Epics Unreal Engine 5-afsløringen. Denne tech-demo kører på PS5:

Hvad med PS5 Pro?

Et rygte går på, at Sony vil skære ind til bene og lancere både PlayStation 5 og PlayStation 5 Pro på samme tid.

Ifølge Wccftech, skulle rygtet stamme fra den anerkendte spiljournalist Zenji Nishikawa, som kom med påstanden i en ny video på sin YouTube-kanal, og selvom dette normalt ikke bør tages for en stensikker kilde, har Nishakawa før haft held med sine forudsigelser ang. PS4 Pro og Switch Lite.

Ifølge Nishikawa, vil PS5 Pro komme til at koste omkring 100-150 dollars mere end den almindelige PS5. Ifølge rapporten vælger Sony denne tilgang, ”i anerkendelse a interessen for en high-end model og vil give spillerne hvad de efterspørger helt fra starten af den nye generation”.