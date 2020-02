PS5 hvad for noget? Google og Amazon er efter sigende konkurrenter til Xbox Series X

PS5 vs Xbox Series X er kun den seneste konsolkamp imellem Sony og Microsoft inden for de sidste 20 år, men Microsoft er måske mere bekymret for andre og større rivaler.

I et interview med Protocol har Xbox-chefen, Phil Spencer udtalt, at selvom han respekterer Sony og Nintendo, ser Microsoft nærmere Google og Amazon som sine sande rivaler. Dette kommer fra samme person, som sagde ”Jeg behøver ikke sælge nogen speciel version af konsollen for at nå vores forretningsmål” under et interview med the Verge kort efter E3 2019.

Det bør herved være klart, at Microsoft satser stort på sin tilstedeværelse inden for cloud-verdenen i forhold til at føre Xbox-brandet videre i fremtiden. Det er ikke overraskende. Project xCloud blev afsløret tilbage i oktober 2018, før vi overhovedet havde hørt noget om Google Stadia.

Med Microsoft Azure i ryggen samt den kombinerede erfaring fra Xbox-holdet inden for gaming, kan Project xCloud gå hen og blive en markant spiller, når det lander senere i år.

Indtil videre har streaming af spil ikke fået det gennembrud, som Google måske har håbet på, men nu hvor GeForce Now er ude og xCloud er på vej, kan det komme til at ændre sig.

Èn ting står dog klart, Microsoft ønsker at få så mange som muligt ind i Xbox-økosystemet som muligt. Og nu hvor firmaet også udsender alle sine spil til PC og med rygter om en xCloud streaming-konsol til 60 dollars, er det svæt at se hvordan Sony eller Nintendo vil kunne konkurrere på lige vilkår. Man skal dog aldrig sige aldrig - men vi får se hvordan streaming kommer til at påvirke gaming-verdenen, især når næste konsolgeneration slippes løs.

Hvem har brug for streaming, når du har en af de bedste gaming laptops

Kilde: The Verge