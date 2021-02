Paramount+ : Lancering, indhold og pris

Selv i 2021 kommer der løbende nye streamingtjenester. Blandt dem er Paramount+, som åbner i USA og Latinamerika den 4. marts, og som vi i de nordiske lande får adgang til den 25. marts. Det er i bund og grund en relancering af, hvad der i dag er CBS All Access, med mere indhold under et nyt navn.

Indholdet er hentet fra ViacomCBS ' forskellige afdelinger, hvor vi finder brands som Nickelodeon, Comedy Central og MTV blandt de mest berømte. Således fokuserer de på at erobre deres andel af kagen, der i dag primært deles af spillere som Netflix, Viaplay, Disney+ og senest Discovery +.

Det er en del af en langsigtet plan for at transformere det, der nu kaldes CBS All Access - et arbejde, der blev startet allerede i juli 2020, hvor dele af ovenstående indhold med tv-serier og film blev gjort tilgængelige via streamingtjenesten.

Vi forventer et komplet overblik over strategi og indhold på Paramount+ den 24. februar. Derefter afsløres abonnementsprisen også. Men vi har allerede nogle oplysninger om, hvad der vil være tilgængeligt - herunder nogle eksklusive titler.

Læs videre for at finde ud af mere!

Hvad er Paramount+?

Paramount+ er til dels en ny streamingtjeneste på det globale marked, til dels en transformation af den eksisterende CBS All Access-tjeneste. Navnet virker sandsynligvis kendt for nogle som TV-kanal, men det nye er, at du nu vil kunne se det indhold, du vil have, nøjagtigt når du vil.

Målet er at udnytte det store bibliotek med indhold i moderselskabets portefølje med en blanding af ældre materiale og originale serier. Indholdet vil være lidt forskelligt fra land til land - ligesom med de fleste andre streamingtjenester - da det afhænger af, hvad de regionale aftaler tillader. Du kan ikke forvente at se Star Trek: Picard på Paramount+ fordi Amazon i øjeblikket ejer rettighederne.

(Image credit: CBS)

Paramount+ – lanceringsdato

Paramount+ lanceres i USA den 4. marts 2021, og her i Norden bliver vi nødt til at vente til den 25. marts for at få adgang til tjenesten. Den ekstra ventetid kan være lidt irriterende, men vi kan i det mindste trøste os med, at andre dele af verden bliver nødt til at vente endnu længere - til sommeren - inden det er deres tur.

Paramount+ – prisen er ikke afsløret

Prisen er ikke afsløret, men den vil blive præsenteret sammen med indholdet den 24. februar 2021. Vi kan sandsynligvis forvente et lignende prisniveau som for mange andre tjenester af den her slags, dvs. lige under 100 kr. om måneden.

Paramount+ – indhold

Den fjerde sæson af Star Trek Discovery forventes at være en del af Paramount+ (Image credit: Netflix)

Som de fleste andre streamingtjenester forventes Paramount+ at have en blanding af nye originale serier, der supplerer det eksisterende katalog over ældre serier. Præcis hvilke nostalgiske flashbacks vi får ved vi først 24. februar.

Indtil videre ved vi, at Paramount+ får film som Downsizing med Matt Damon og publikumssucceser fra Transformers-serien. Du kan også se velkendte titler som Mission: Impossible, Svampebob Firkant og Indiana Jones. I forhold til serier er der de populære fra MTV og Comedy Central, herunder Teen Mom, The Hills og South Park.

Finder Paramount+ sin plads i junglen af streamingtjenester?

Som altid med streamingtjenester er det indholdet, der tæller. For amerikanske seere er CBS All Access en etableret spiller med mange gode titler i biblioteket. Men det er langt derfra at blive den streamingtjeneste, der har det største udvalg.

Selvom det måske ikke er meget sensationelt med endnu en ny streamingtjeneste i 2021, kan vi i det mindste håbe, at det giver os endnu flere fede serier - Især nu hvor der ikke er meget andet spændende at tage sig til. Nu venter vi utålmodigt på 24. februar, så vi endelig får at vide, hvad vi har brug for at vide om Paramount+. Så finder vi også ud af, om vi har plads til endnu en streamingtjeneste i det månedlige budget.