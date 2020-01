Optimeret opladningsfunktion giver længere levetid til OnePlus-telefoner

OnePlus har annonceret en ny ”Optimized Charging”-funktion til deres smartphones, som vil forbedre batteriets ydelse på den lange bane. Den nye optimerede ladefunktion er blevet indført for at sænke nedbrydningen af batteriet, når brugerne lader deres telefoner op natten over.

Optimized Charging vil lade telefonens batteri op til 80%, før opladningen stoppes. Telefonen forbliver tilsluttet resten af natten og holder samtidig øje med brugerens søvnmønster. Opladningen fortsættter 100 minutter før brugeren vågner, før første alarm eller begivenhed, og når hurtigt de 100% inden før dagen starter. OnePlus siger, at telefonen vil lære hvornår brugeren står og op går i seng og udnytte denne information i sin nye Optimized Charging-funktion. Man vil samtidig forsøge at minimere tiden, som telefonen er tilsluttet opladeren ved 100%, hviket kan skade batteriet over en længere periode.

Hvordan aktiverer du OnePlus OnePlus Optimized Charging?

Når brugerne først har aktiveret Optimized Charging på deres telefoner, vil denne begynde at indsamle data omkring deres brugsmønstre, som gemmes på telefonen. Batteri-ikonet i toppen vil også afspejle Optimized Charging-funktionen, når denne er slået til. Som en ekstra hjælp vil man desuden få notifikationer fra rullemenuen med en mulighed om at fortsætte opladningen, slå Optimized Charging fra eller genoptage normal opladning.

Følg disse skridt for at slå Optimized Charging til:

Åben menuen "indstillinger"

Tryk på batteri

Aktivér "Optimized Charging"

Fremadrettet vil OnePlus fortsætte med at udvikle sin Optimized Charging-teknologi, for at forbedre telefonernes ydelse samt evne til at opfange søvnmønstre. Herved kan mere ukonventionelle brugerscenarier med forskellige tidszoner og lignende tages med i beregningen.

Lige nu er det desværre uklart hvilke telefoner der vil få den nye Optimized Charging-funktion. Fordi OnePlus har for vane at understøtte gamle modeller, regner vi dog med, at det er noget, der på sigt vil komme til at gælde alle firmaets modeller.