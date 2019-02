Opdatering til Apex Legends giver kraftigt nyt våben

Apex Legends får nu en opdatering, som tilføjer flere våben til det gratis battle royale-spil.

Udvikleren Respawn Entertainment delte en kort video på Twitter, der teasede for det nye våben, som tilsyneladende blot hedder ”Havoc”.

Du kan se videoen herunder:

Get ready to cry havoc—a new gun is coming to King's Canyon pic.twitter.com/w8LNa2GDWnFebruary 19, 2019