OnePlus Concept One-telefonen har usynlige kameraer på bagsiden

Vi var allerede klar over, at OnePlus ville vise deres OnePlus Concept One smartphone frem under CES 2020, og kan nu også fortælle, at det primære trækplaser er kameraerne, som på bagsiden er gemt bag glasset.

Den kinesiske mobilproducent løftede på Twitter sløret for sin kommende lancering i Las Vegas, som skal finde sted d. 7. januar. Ifølge Wired benytter OnePlus Concept One “electrochromic glass”, som er en glastype, der via elektricitet kan ændre toning, som igen skjuler kameralinserne. Når linserne er synlige ses tre sensorer på en række.

We’re bringing the #OnePlusConceptOne to #CES2020, but you don’t have to wait: you can get a sneak peek at it right here, along with its groundbreaking “invisible camera” and color-shifting glass technology. pic.twitter.com/elsV9DKctnJanuary 3, 2020

OnePlus har igen teamet op med den britiske bilproducent, McLaren, som tidligere har leveret et par specialudgaver af deres tidligere smartphones, og bruger noget af det same glas, som findes i bilerne.

Først og fremmest en smartphone

Selvom kameraerne umiddelbart ser ud til at forsvinde, vil du stadig kunne se et omrids af dem, idet glasset kun skifter toning og derfor stadig har en vis grad af gennemsigtighed i stedet for at være helt mat.

Det er første gang vi har set denne teknologi i en smartphone, hvor kameraer tidligere er gemt væk via pop-up-mekanismer eller slidere, som vi så det i OnePlus 7 Pro, Oppo Find X og Xiaomi Mi Mix 3.

Det er endnu uklart, om OnePlus Concept One vil have andre nye funktioner, men vi forventer snart at blive klogere, som CES løber af stablen og vi får mulighed for at se nærmere på telefonen.