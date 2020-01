Første kig: Vi har prøvet OnePlus Concept One og det "usynlige" kamera

OnePlus Concept One er en ny telefon, som netop er afsløret på CES 2020, men det er ikke sikkert, at du nogensinde kommer til at kunne købe et eksemplar. Det nyskabende element er, at kameraerne på bagsiden kan skjules under et lag glas, som kan skifte toning, når de ikke er i brug. Herved fremstår bagsiden som et helt plant stykke glas.

OnePlus har taget samme teknologi, som moderne biler bruger til at gøre deres soltage transparente, og bygget denne ind i Concept One. Når kamera-appen startes, løber der strøm igennem bagsiden, som afslører kameraerne igennem glasset; på alle andre tidspunkter er glasset mørkt og skjuler linserne.

Billede 1 af 2 (Image credit: Future) Der er intet at se, når kamera-appen ikke er i brug... Billede 2 af 2 (Image credit: Future) ... nu er kamera-appen tændt, og linserne er synlige.

EC-glas (Electrochromic) er ikke en ny ting – det bruges også i japanske højhastighedstog og i vinduerne på Boeing-fly – udfordringen har været at gøre det småt nok til at passe ind i en telefon. Glasset i Concept One er kun 1.3mm tykt. Fordi ideen med at bruge glasset i telefoner er så ny, skal du ikke forvente, at OnePlus Concept One bliver en telefon, som du kan købe. OnePlus kommer desuden næppe til at bruge funktionen i den kommende OnePlus 8 eller andre flagskibstelefoner. Ud fra hvad vi har set, fungerer glasset godt og skifter let fra mørkt til gennemsigtigt på omkring 0.7 sekunder – ifølge OnePlus.

Effekten er ganske fed, men dog mindre drastisk end andre ny tilføjelser, som virkelig kunne løfte niveauet for OnePlus-telefonerne, som eksempelvis at gemme frontkameraet bag glasset. Dette er dog mere vanskeligt, da man også skal tage højde for skærmen.

(Image credit: Future)

OnePlus ser mere dette som et “proof-of-concept” og et smugkig ind i fremtiden, hvor du ikke blot vil skjule tre linser men måske syv eller otte. Dette giver god mening, når man tænker på modtagelsen af Nokia 9 PureView. OnePlus så hvordan denne telefon blev latterliggjort grundet sin overdrevne klynge af kameraer. Her er EC-glasset en måde at fremtidssikre deres kommende telefoner, så de ikke skal lide samme skæbne og giver derfor god mening.

I sidste ende handler det om æstetik, især fordi telefonen ikke byder på andre tekniske nyskabelser. Heldigvis fungerer løsningen som forventet. Kameralinserne forsvinder og vi står tilbage med et plant stykke glas imellem det orangefarvede læser. Her er tale om en McLaren-udgave af telefonen.

Det er måske lidt svært at blive begejstret for så lille en ændring i designet. Men der er et par ting, du kan bruge det særlige glaslag til. Telefonen kan ændre graden af gennemsigtighed på lagene og introducere et organisk ”filter”, som ændrer udseendet på dine billeder. Det er måske ikke det mest interessante, men dog noget nyt i forhold til eksisterende modeller.

Billede 1 af 2 (Image credit: Future) Billede 2 af 2 (Image credit: Future)

Heldigvis tyder det ikke på, at denne nye glasløsning er specielt dyr, ligesom det ikke trækker meget på baggeriet, når man skifter imellem graden af gennemsigtighed. Det eneste der afholder det fra at gå i produktion er derfor, at det skal gennemtestes

Når og hvis dette sker, kan fremtidige OnePlus-telefoner have en funktion, som adskiller dem fra de øvrige modeller på markedet. Det bliver næppe banebrydende, men dog anderledes i forhold til konkurrenterne. Især hvis det særlige glas også finder vej til selfie-kameraet.