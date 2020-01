OnePlus 8 Pro ser ud til at få trådløs opladning

The OnePlus 7T Pro, above, needs wires to charge, but the OnePlus 8 Pro might not

OnePlus 8-serien ventes at blive introduceret I første halvår af 2020, og de seneste rygter går på, at de dyreste modeller vil få indbygget mulighed for trådløs opladning.

Ifølge Twitter-tipperen, Max J – som tidligere har lækket korrekte informationer – vil firmaet for første gang indbygge muligheden for trådløs opladning i år. He afslørede dette rygte med underskriften "charge like a pro", som antyder, at dette kan være en funktion, der er forbeholdt OnePlus 8 Pro, og derfor ikke en standardfunktion i OnePlus 8-serien.

Charge like a pro. pic.twitter.com/Fqnkpsa0mTJanuary 21, 2020

OnePlus direktør, Pete Lau, har tidligere offentligt udtalt sig skeptisk i forhold til trådløs opladning og kaldt det for ”langt underlegen” i forhold til firmaets egen fast charge-teknologi, som benytter et kabel.

Hvis OnePlus kommer til at benytte den trådløse teknologi, vil det ikke betyde, at de dropper Warp Charge hurtigopladningen, som også er at finde i de nuværende telefoner. Ved at inkludere trådløs opladning, vil OnePlus blot give brugeren flere muligheder, og sikre at enheden ikke løber tør for strøm – det er en generelt en god ting for alle brugere.

Det kan betyde, at prisen på OnePlus 8 bliver højere, så der er råd til den nye funktion, men det ved vi først senere. Nuværende lækager peger på, at OnePlus 8-serien ikke bliver lanceret før maj i år, hvor vir forventer at firmaet vil afholde sit eget lanceringsevent.