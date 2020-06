Nvidia GeForce RTX 3080 knuser RTX 2080 Ti ifølge lækkede benchmarks

Nye benchmark-resultater er lækket på nettet, og viser tilsyneladende hvor kraftigt det kommende Nvidia GeForce RTX 3080 vil blive sammenlignet med RTX 2080 Ti - Nvidias nuværende flagskib GPU. Benchmarkresultaterne blev lækket af webstedet HardwareLeaks, der tilsyneladende viser en uidentificeret Nvidia GPU, med nogle meget imponerende resultater.

Resultaterne refererer til en 'Ukendt Nvidia Ampere GPU', og vi er stadig ikke sikre på, hvad Nvidia vil kalde sine kommende grafikkort fra næste generation, selvom mange mennesker tror, at de vil bruge RTX 3000-navnet til serien (den aktuelle serie hedder RTX 2000 ).

Resultaterne (som vi snart kommer til) peger på en flagskibs-GPU, så disse er sandsynligvis fra et RTX 3080, RTX 3080 Ti eller RTX 3000 Titan. Nogle rygter har endda antydet eksistensen af en RTX 3090, men vi er i tvivl om en sådan GPU eksisterer.

(Image credit: HardwareLeaks)

Karaktererne

Ifølge de lækkede benchmarks, der er fra den populære 3D Mark Time Spy-test, scorer en ukendt GPU fra Nvidia imponerende 18.257. Det er et spring på 30,98% over RTX 2080 Ti, som i øjeblikket er Nvidias mest kraftfulde mainstream-grafikkort.

Men det er ikke det hele. Resultaterne er 22,14% bedre end en et Nvidia Titan RTX, som i øjeblikket er Nvidias mest kraftfulde forbruger-GPU (der hovedsageligt er rettet mod kreative folk på grund af den høje pris - og det er også den GPU, som vi bruger til at teste spil i 8K) .

Faktisk er det eneste grafikkort, som denne nye model ikke kan slå, en enormt overklokket EVGA RTX 2080 Ti XC.

Hvis disse resultater er ægte - og HardwareLeaks hævder, at webstedet var "i stand til få dette 100% bekræftet fra en Nvidia-medarbejder" - så kan pc-spillere godt begynde at glæde sig til den kommende RTX 3000-serie.

Hvilken GPU er der tale om?

Så hvis man antager, at disse resultater er reelle, hvilken GPU er der så tale om? Baseret på vedvarende rygter er vi med stor rimelighed sikre på, at Nvidia vil lancere mindst tre high-end RTX 3000-serie GPU'er senere på året med GA102-chippen; et med 10 GB VRAM (forventes at være RTX 3080), et med 12 GB VRAM (forventes at være RTX 3080 Ti eller RTX 3080 Super) og et med imponerende 24 GB VRAM (forventes at være RTX 3090 eller RTX Titan) .

Wccftech har lavet nogle interessante beregninger for at prøve at finde ud af, hvilken GPU dette kunne være, og mener, at det mest sandsynligt er RTX 3080.

Vi er tilbøjelige til at være enige. Selvom en forbedring på 30% bestemt er imponerende, forventer vi et endnu større spring med GA102 GPU'erne i den højere ende (hvilket sandsynligvis også vil betyde en meget høj pris).

Forhåbentlig skal vi ikke vente meget længere for at finde ud af, hvad Nvidias GPU-planer er.