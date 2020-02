Ingen rådne æbler: Apple forbyder filmskurke at bruge deres produkter

En interessant afsløring som kan gøre actionfilm mindre spændende i fremtiden, er tirsdag blevet afsløret af ”Knives Out”-regissøren Rian Johnson: Apple tillader ikke skurke at bruge deres iPhones i film.

I en scenegennemgang af ”Knives Out” lavet til Vanity Fair afslørede Johnson en fascinerende detalje angående Apples retningslinjer, hvad angår brugen af deres produkter i film – retningslinker som fremover kan betyde, at du vil holde nøje øje med hvilken telefoner karaktererne i krimifilm benytter.

”Jeg ved ikke om jeg burde sige dett eller ej” begynder regissøren nervøst, før han udbryder, at det følgende citat ”kommer til at give mig problemer i min næste krimifilm jeg skriver, men glem det, jeg siger det – det er vældig interessant.” ”Apple lader dig bruge iPhone-telefoner i fiilm”, siger «The Last Jedi»-regissøren, ”men, og dette er særlig vigtigt, hvis du ser en krimifilm – skurken må ikke have en iPhone.” Jonson joker videre: ”Hver eneste filmskaber som har en hemmelig skurk, vil nu få lyst til at slå mig ihjel!”

Gode fyre spiser æbler

Denne praksis er naturligvis langt fra ny – for omtrent 18 år siden skrev Wired en famøs historie, som forklarede, at alle terrorister i TV-serien ”24” brugte Windows PC’er, imens alle heltene brugte Macs.

Da denne historie blev offentliggjort, regnede man med, at dette var et eksempel på, at Apple simpelthen var mere aggressive end konkurrenterne, når det gjaldt produktplacering. Nu har Johnsons kommentarer dog i stedet gjort Cupertino-selskabets retningslinjer eksplicit offentlige, og derved forvandlet en sejlivet teori til et beviseligt faktum – hverken mere eller mindre.