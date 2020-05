De nye Sony WH-1000XM4 afsløret i lækage – de lyder utrolig interessante

Der er sluppet nye detaljer ud omkring de kommende Sony WH-1000XM4, som kan gå hen og blive de smarteste trådløse hovedtelefoner, som vi nogensinde har set.

Twitter-brugeren @justplayinghard offentliggjorde sin opdagelse fra en gennemgang af Sony Headphones Connect APK (Android Application Package). Her havde de opdaget nogle imponerende funktioner, som vi forventer at se i efterfølgeren til de populære Sony WH-1000XM3 – også kendt som de bedste noise cancelling headphones i 2020 (og 2019 og 2018).

Ifølge gennemgangen vil Sony WH-1000XM4 kunne forbindes til mere end én enhed ad gangen, så du hurtigt kan skifte imellem dem – det ser dog ud til kun at gælde to enheder.

Selvom Sony WH-1000XM3 allerede kan forbindes til flere enheder, skal du stoppe forbindelsen til den ene, før du kan skifte til en anden. Denne funktion gør det med andre ord nemmere at dele hovedtelefoner med en ven (eller hurtigt skifte fra telefon til tablet), det ser dog ud til, at Hi-Res Audio LDAC ikke er tilgængeligt, når du benytter multi-point pairing, som funktionen hedder.

Måske mere interessant er det kommende funktion ”Smart Talking. Dette betyder, at Sony WH-1000XM4 kan registrere en stemme, og automatisk aktiverer ambient sound, hvilket lader lyd trænge ind udefra, så du vil kunne følge en samtale uden behov for at tage hovedtelefonerne af. Efter du har valgt imellem (Fast, Mid, Slow, eller None), vil støjreduceringen blive genoptaget.

Ifølge XDA Developers (som har bestyrket lækagen med sin egen gennemgang), ”vil brugere også være i stand til at justere følsomheden ved stemmegenkendelsen fra Auto (baseret på omgivelserne), High eller Low hvis brugerne finder, at den aktiveres for ofte (eksempelvis når en person tæt på dig taler) eller for lidt (når du eksempelvis cykler). DU kan slå indstillingen til og fra i appen eller (regner vi med) via NC/Ambient-knappen på selve hovedtelefonerne.”

Sony WH-1000XM4 kommer til at ligne forgængeren. (Image credit: TechRadar)

Ekstrem opskalering

Sony WH-1000XM4 vil eftersigende også ”kunne ændre nogle (hvis ikke alle) hovedtelefonernes indstillinger baseret på din placering (nogle du eks. har valgt) og benytter [sic] Google Maps API til dette". benytte

Ændring af støjreduceringen baseret på placering er allerede muligt med Sony WH-1000XM3 takket være en nylig opdatering – brugen af Google Maps kan dog automatisere processen, og fjerner helt behovet for at indstille din placering i Sony Connect appen.

Det ser desuden ud til, at lydkvaliteten også bliver forbedret. Sony Connect appen afslører i ny kode noget kaldet 'DSEE Extreme'.

Sony WH-1000XM3 har allerede en funktion kaldet DSEE HX som opskalerer lyden til en højere kvalitet. DSEE Extreme lyder som en forbedret version af denne teknologi.

Sidst og som ventet afskører gennemgangen, at Sony WH-1000XM4 ikke ændret drastisk i forhold til designet. De vil dog komme i tre farver, herunder sort, sølv og hvid. Desværre får vi ingen information om hvornår Sony WH-1000XM4 bliver lanceret.

Kan du ikke vente til Sony WH-1000XM4 kommer på gaden? Så kan du med fordel overveje de nuværende Sony WH-1000XM3. Her er de bedste tilbud på dem lige nu: