Nyt smartwatch på vej fra Samsung – men det ligner ikke Galaxy Watch 2

Is Samsung already working on a successor to the Galaxy Watch Active 2 (above)?

En ny lækage peger på, at Samsung er i gang med at udvikle et nyt smartwatch, men vi ved på nuværende tidspunkt ikke hvad det kommer til at hedde, når det lander i butikkerne. Ifølge GalaxyClub – en kilde som tidligere har ramt plet i forhold til Samsung-lækager – arbejder virksomheden på et produkt med modelnummeret SM-R840.

Den originale Samsung Galaxy Watch gik under navnet SM-R800 før lanceringen, så det kan være en ny enhed i denne serie af dyre ure. Der er dog ingen garanti. Sidste år så vi eksempelvis produkterne med modelnumrene SM-R820, SM-R830, SMR825 og SM-R835, som viste sig at høre til Galaxy Watch Active 2-familien, da de ramte butikkerne.

Med dette in mente, kan det være svært at forudse, hvad uret kommer til at hedde, når de endelig afsløres. Det kan være Galaxy Watch 2, Galaxy Watch Active 3 eller noget helt tredje.

Modelnummeret står også alene i lækagen, imens der tidligere har været flere numre på én gang – med forskellige størrelser og LTE-muligheder. Det kan også vise sig senere, at her blot er tale om en del af familien.

Den eneste hardware-specifikation vi får i lækagen er, at enheden vil have et batteri på 330mAh. Det er i mellemklassen for et smartwatch og minder om det cellebatteri på 340mAh, som sidder inden i Galaxy Watch Active 2.

Vi ved ikke hvornår Samsung vil udtale sig om det nye ur, særligt hvis vi husker på, at de lancerede Galaxy Watch Active 2 tilbage i september, men et lækket modelnummer burde indikere, at noget nyt er på vej. Samsung ventes at afsløre Samsung Galaxy S20 d. 11. februar under et event i San Francisco, så måske hører vi mere nyt om uret til den tid. Hvis ikke kan de tænkes at vente til Mobile World Congress i februar eller senere på året.

Kilde: GadgetsAndWearables