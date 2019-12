Nye Samsung Galaxy Buds kan snart udfordre AirPods Pro

Samsung Galaxy Buds er blandt de bedste helt trådløse hovedtelefoner du kan købe – og det ser nu ud til, at en ny model er på vej. En FCC-ansøgning angående et ”Bluetooth headset” fra Samsung bekræfter eksistensen af Samsung Galaxy Buds+, som har spås at være firmaets modsvar til Apples støjreducerende AirPods Pro.

Selvom FCC-ansøgning ikke afslører ret meget om specifikationerne, antyder den, at Galaxy Plus Buds vil blive lancereret snart. Fordi CES 2020 kun er få uger væk, er det sandsynligt, at vi får de nye helt trådløse propper at se under årets største tech-messe i Las Vegas.

Når det er sagt, blev forrige model af Galaxy Buds lanceret side om side med Galaxy S10, Galaxy S10 Plus og Galaxy S10e. Fordi vi ikke forventer at se Galaxy S11 før til februar, kan der dog godt gå et stykke tid, før vi får Galaxy Buds+ at se.

The original Samsung Galaxy Buds (Image credit: TechRadar)

Identisk design

Selvom vi endnu ikke kender specs på de nye hovedtelefoner, har XDA-Developers bemærket bemærket nogle nye animationer i Samsung SmartThings-appen, som viser, at Samsung Galaxy Buds+ meget vel ligner den forrige model på en prik.

Animationen viser samme pilleæske-design på etuiet, der også agerer oplader – umiddelbart er det samme perlemorsmaterialer, og vi forventer derfor samme touch-styring som på de originale Galaxy Buds.

En mulig forskel er, at de nye propper ikke har samme gummivinger som deres forgængere – men det kan også tænkes, at de blot følger med som valgfrit tilbehør, til de som vil have en bedre pasform.

Vi forventer at Galaxy Buds Plus har støjreducering, hvilket gør dem til en direkte konkurrent til AirPods Pro og Sony WF-1000XM3. Netop støjreducering er en funktion vi ser mere og mere, selvom det fordyrer produkterne – så regn med at disse nye propper kommer til at koste i omegnen af 140 dollars, når de udkommer næste år.