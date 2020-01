Ny lækage afslører næsten alt om Samsung Galaxy S20

Vi har i den forløbne uge hørt mange rygter omkring Samsung Galaxy S20 (tidligere kendt som Galaxy S11), og nu er der sluppet detaljer løs, som (stort set) ligner de endelige specifikationer for S20, S20 Plus og S20 Ultra.

Billederne er fremskaffet takket være Ishan Agarwal og MySmartPrice, og efterlader ikke mange overraskelser til den endelige lancering d. 11. februar, så kig den anden vej, hvis du stadig vil bevare spændingen – såfremt vi altså kan tage disse data for gode varer.

Alle tre telefoner – i hvert fald 5G-varianterne – benytter AMOLED-skærme med et skærmforhold på 20:9, har en opløsning på 3,200 x 1,440 pixels,120Hz opdateringshastighed og er udstyret med Android 10 fra begyndelsen. De har en IP68-certificering (vandtæthed) og der er128GB intern lagerplads i alle tre modeller.

S20, S20 Plus og S20 Ultra vil alle ifølge dette spec-ark være udstyret med et Exynos 990-chipsæt, selvom vi havde forventet Snapdragon 865 som Samsung stadig benytter i visse dele af verden. Der nævnes ikke noget om RAM, men vi forventer fra 12GB og opefter.

Exclusive: Full specifications of the Samsung Galaxy S20 Series are here! Some interesting details: Exynos 990 for all three phones in European and Asian Markets. 40MP (?!) Front Camera for S20 Ultra! Checkout the image!LINK(Please add link in credits): https://t.co/az6WmSkNK7 pic.twitter.com/XsDfaINkbEJanuary 17, 2020