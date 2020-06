Den nye iPad Air 2020 får to af de bedste funktioner fra iPad Pro

iPad Air-serien falder ind imellem den billige iPad og den dyrere iPad Pro med hensyn til pris, men en ny lækage peger på, at Apple vil få sin næste iPad Air til mere at ligne en iPad Pro.

Dette ifølge en rapport fra det kinesiske websted MyDrivers, der er baseret på insiderkilder i Apples produktionskæde. Ifølge rapporten den nye iPad Air blive ændre på to vigtige punkter i forhold til iPad Air (2019) – den får en større skærm og USB-C-port i stedet for Lightning-port.

Tredje generation af iPad Air har en skærm på 10,5 tommer, men eftersigende vil den kommende version have en skærm på 11 tommer. Det er samme størrelse som den mindre iPad Pro – MyDrives hævder, at Apple vil benytte samme form til skærmene til begge enheder. Dette kan indikere, at næte iPad Air 4 også vil få nogle af funktionerne fra iPad Pro, hvis de kommer til at være så identiske – måske Face ID eller variabel opdateringshastighed også finder vej til Air.

Brugen af USB-C vil være en større ændring, da de fleste bærbare Apple-enheder, herunder iPhones og mange iPads, benytter firmaets egen Lightning-port, som generelt er langsommere til overførsel af data samt opladning. USB-C kan betyde hurtigere opladning samt overførsler via USB end tidligere.

Også detaljer om iPad Mini

The iPad Mini (2019) (Image credit: TechRadar)

Det ser ud til, at den næste iPad Mini vil beholde sin Lightning-port, så vil du have enhed, som beholder Lightning-porten og dermed kan bruge det nuværende udstyr og kabler, kan den være et godt valg. Skærmen på iPad Mini ser også ud til at stige lidt, til 8,5 tommer mod de 7.9 på den nuværende iPad Mini (2019). Den vil dog forblive med at være den mindste iPad, og er stadig mindre end den nyeste billige iPad 10.2.

Ifølge rapporten vil iPad Mini desuden fortsætte med at være dyrere end den billigste iPad, da den har et A13 Bionic-chipsæt, som også sidder i iPhone 11, hvorfor den har masser af kræfter.

Apple lancerer ikke nye tablets hvert år, så det er svært at vide, hvornår vi får den næste iPad Air og iPad Mini at se, selvom de nuværende versioner blev lanceret i 2019. Rapporten fra MyDrivers nævner desuden intet om lanceringsdatoer, så vi må væbne os med tålmodighed lidt endnu. Vi får se om rygterne holder vand, når de nye iPads bliver officielt afsløret.