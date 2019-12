Ja, du læste rigtigt! Der er et nyt Bioshock-spil på vej. Udvikleren 2K Games annoncerede på Twitter, at der kommer et nyt kapitel i den populære spilserie, som indtil videre dækker over to undervandseventyr i byen Rapture (Bioshock, Bioshock 2) samt byen i skyen, Columbia (Bioshock Infinite).Vi ved endnu intet om hvor spillet kommer til at foregå samt hvilken forbindelse der bliver til de tidligere karakterer og miljøer, men vi ved dog, at 2K har oprettet et nyt spilstudie, som skal stå for udviklingen. ”Cloud Chamber, leverandører af gode computerspil” skal arbejde på den unavngivne Bioshock-titel, som vil være ”under udvikling over de næste mange år”.

Today, 2K announced the founding of Cloud Chamber, its newest development studio. This team of storytellers has begun work on the next iteration of the acclaimed @BioShock franchise, which will be in development for the next several years.Learn more: https://t.co/L5hMVADxvY pic.twitter.com/SPvVVZoFCQDecember 9, 2019

En pressemeddelelse knyttet til annonceringen påpeger, at Cloud Chambers Global Studio Head bliver Kelley Gilmore (kendt for XCOM og Sid Meier's Civilization), og markerer sig som det første studie fra 2K med en kvinde i front.

2K-direktør DavidIsmailer skriver desuden, at ”Bioshock er en af de mest elskede, kritikerroste og bedst vurderede spilserier fra sidste konsolgeneration. Vi kan ikke vente med at se, hvor det stærke narrativ og ikoniske førstepersons skydespils-gameplay vil tage os hen i fremtiden med vort nye hold på Clould Chamber ved roret.”

Vi er allerede i gang med at gætte!

Dette er uden tvivl gode nyheder. Når vi har med en så indflydelsesrig spilserie at gøre, kommer der dog unægtelig en masse granskning og sammenligning med de titligere titler, som Cloud Chamber nu skal leve op til.

Vi hørte første gang hvisken om Bioshock-spillet i en Kotaku-artikel fra maj 2018, hvor man under særdeles hjemmelighedsfulde forhold arbejde med en titel med kodenavnet ”parkside”. Det ser ud til at dette hemmelighedskræmmeri vil fortsætte et stykke tid endnu, til trods for at vi nu har fået bekræftet, at spillet er under udvikling.

Vi kan risikere at se en tilbagevenden til Rapture eller Columbia, vi regner dog med, at det er mere sandsynligt, at vi får et helt nyt miljø at se, som samtidig får mest muligt ud af de ekstra kræfter i de kommende konsoller, idet titlen uden tvivl vil udkomme til PS5 og Xbox Scarlett. Der er dog samtidig masser af grund til at være varsom. Som de mislykkede lanceringer af Mass Effect: Andromeda og Fallout 76 var beviser på, kan elskede spilserier miste deres glans, hvis de ikke kan leve op til forventningerne. Vi håber derfor at disse skrækeksempler vil sikre, at 2K giver fans af Bioshock-serien hvad de fortjener.

Får vi en gribende single-player-historie i stil med dem serien er kendt for, kan det gå hen og blive et af det af det kommende årtis mest interessante spil.