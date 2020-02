Nyt Apple Watch får nyt design og mister måske funktion fra originalen

2019's Apple Watch 5 with its crown on the right hand side

Dit fremtidige Apple Watch ændres måske drastisk i forhold til originalen og mister den roterende krone på højre side af enheden.

Ifølge to nye patenter – som blev opdaget af Patently Apple – overvejer firmaet at droppe den roterende krone og udskifte den med en digital knap.

Dette kan drastisk ændre måden du interagerer med uret på, og det er ifølge patentet uklart, om denne digitale knap vil kunne det samme som den roterende krone. Billeder fra patentansøgningen antyder, at denne designændring vil reducere størrelsen på uret, og at den digitale krone vil flugte med høre side på uret.

(Image credit: Patently Apple)

Ifølge patentansøgningen vil dette digitale alternativ inkludere understøttelse af gestures, så du herved kan genskabe følelsen af at bladre i menuerne med på Apple Watch. Det ser samtidig ud til, at den vil fungere som en knap og eksempelvis bruges til at starte apps eller som ECG-aflæser.

Det er tydeligt, at Apple med disse ideer forsøger at gøre uret mindre, men der er ingen garanti for, at dette vil finde vej til et fremtidigt Apple-ur. Firmaer tager ofte patent på en række idéer, som aldrig ender med at blive brugt i de færdige produkter og det kan tænkes, at Apple allerede har droppet idéen igen.

Selvom det er interessant at se, at Apple eksperimenterer med idéer for hvordan de kan ændre på designet, skal du ikke regne med at se dette i Apple Watch 6, når det meget vel lander senere i år. Hvis der overhovedet kommer et Apple Watch uden den roterende krone, kan det ligge flere år ude i fremtiden.

Kilde: Wareable