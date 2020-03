EU beder Netflix og YouTube om at skrue ned for kvaliteten for at forhindre nedbrud

OPDATERING: Netflix har valgt at følge EUs anbefalinger. De udtaler følgende:

”På baggrund af drøftelserne mellem Reed Hastings og EU-kommissær Thierry Breton, og i betragtning af de ekstraordinære udfordringer forbundet med coronavirus, har vi valgt at reducere bithastighederne på alle Netflix-streams i Europa i 30 dage. Vi vurderer, at det vil reducere Netflix-trafikken på de europæiske netværk med ca. 25 procent, mens vi samtidig sikrer en god service og kvalitet til vores medlemmer.”

EU har bedt indholdsudbydere som YouTube og Netflix om at begrænse deres tjenester og herved mindske trafikken og lette byrde på bredbåndsnetværk.

Man frygter, at netværk kan bryde sammen grundet det store pres fra steaming-tjenester, online gaming og det ekstra hjemmearbejde forårsaget af coronaviruspandemien.

Til trods for at internetudbyderne insisterer på, at netværksinfrastrukturen kan klare den svingende trafik, har Bruxelles bedt tjenesterne begrænse deres indhold til SD – i modsætning til HD eller 4K – ligesom brugerne er blevet bedt om at overveje at reducere dataforbruget.

Coronavirus-internetforbindelser

Hjemlige netværk, herunder det danske, er godt udstyret til at håndtere stigninger og fald i trafikken, men social distancing og karantinepolitkker introduceret af regeringer rundt omkring på kloden lægger ekstra pres på og øger trafikken betydeligt.

I England er trafikken eksempelvis ikke længere begrænset til at ligge om aftenen, men strækker sig nu mere fra middag til ca. 21.00 om aftenen. Også i Italien har man set en stor stigning, hele 75%, i trafik henover weekenden, hvor især spil som Fortnite og Call of Duty nævnes som dataslugere.

Ifølge Thierry Breton, en europæisk kommissær med ansvar for digital polik, deler televirksomhederne, indholdsleverandørerne og brugerne et ”fælles ansvar for at sikre at nettet stadig fungerer gnidningsfrit under perioder med karantæne. Neflix har har erkendt, at den ekstra trafik kan blive et problem, men henvist til eksisterende tiltag, som lader firmaet justere opløsningen på indholdet baseret på den tilgængelige båndbredde.”

”Kommissær Breton har ret, når han påpeger vigtigheden i, at nettet fortsat fungerer gnidningsfrit under disse kritiske tider,” sagde en talsperson for Netflix. ”Vi har i mange år fokuseret på at effektivisere netværket, herunder ved at tilbyde vores egen åbne tilslutningstjeneste gratis til televirksomhederne.”

Kilde: Financial Times