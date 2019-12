Flest europæere foretrækker nu AMDs processorer og vender Intel ryggen

Som vi tidligere har set, stormer AMDs processorer frem og overhaler Intel - ikke kun her og nu, men også i fremtiden, hvis vi skal tage en rapport om forbrugernes fremtidige køb af netop processorer for gode varer.

Undersøgelsen fra European Hardware Association (EHA) kortlægger tech-entusiaster i Europas holdninger (særligt læsere af EHAs publikationer), og erfarede, at de ”udtrykte en særlig præference, da de blev spurgt ind til deres næste desktop-processor, hvor mere end 60% afslørede, at de ville vælge AMD”. Dette efterlader de resterende 40% til Intel.

Dette er en stor ændring i forhold til sidste år, hvor fordelingen var modsat og Intel sad på 60% af markedet. Undersøgelsen viser særligt hvor stor en effekt Ryzen 3000-processorerne har haft i 2019, idet de har snuppet en stor bid af CPU-kagen, som også andre statistikker og rapporter har påpeget i løbet ad året.

En anden måde at se på det er at sige, at AMD har fået 50% flere støtter i forhold til året før, hvilket er et kæmpe spring.

Formand hos EHA, Koen Crijns, påpeger: ”AMD har igennem de sidste tre år opnået stor fremgang hos entusiast-segmentet. Med Ryzen CPU-serien, har AMD formået at udligne forskellen i ydelse, imens de stadig har holdt fast i en fremragende balance imellem pris og ydelse.”

Det hører dog samtidig med til historien, at Intel ikke kun har skullet konkurrere på pris kontra ydelse i forhold til AMD, men samtidig har været plaget af vanskeligheder i forhold til produktion og høj efterspørgsel af deres Core CPU-serier.

Også fremgang inden for grafikkort

EHA-undersøgelsen påpeger samtidig, at AMD også har vundet terræn inden for GPU-arenaen, selvom andre rapporter indikerer, at selskabet stadig er langt bagud i forhold til Nvidia.

Omtrent 23% foretrækker AMDs grafikkort, hvilket efterlader en kæmpe bid til Nvidia, men AMD oplever trods alt fremgang. Tilbage i maj havde de ifølge EHA kun en tilslutning på 19%.

Som altid er det svært at sige hvor meget man skal lægge i en enkelt rapport, men det kommer alligevel ikke som nogen overraskelse, at tech-entusiaster begynder at hælde mere til AMD og deres processorer.

Kilde: Wccftech