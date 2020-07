De bedste Ultrabooks i 2020

De bedste Ultrabooks er for nogle det ultimative statussymbol i skolen og på landets læreanstalter. Mens andre bruger lidt klodsede Chromebooks eller HP Pavilions, kan du hive en meget tyndere, lettere og hurtigere maskine, pakket med hurtige SSD'er og processorer frem fra skoletasken. Du får et værktøj, der kan måle sig med de bedste pc'er.

Med disse tynde og lette moderne computere handler det lige så meget om "bærbarhed" og håndtering som om "hestekræfter". Du skal ikke bekymre dig om, at maskinen kan "fryse" midt i et vigtigt projekt eller at den er ved at løbe tør for batteri midt i timen.

Med denne opdaterede liste har vi udvalgt de 10 bedste Ultrabooks, du kan få lige nu. Fra mærker, der har domineret pc-markedet i årevis, som HP og Dell, til dem, der for nylig er kommet på banen, som Huawei. Vi har testet alle 10 bærbare computere herunder for design, ydeevne, værdi og batterilevetid - så du kan selv afgøre, hvilken model der er den bedste Ultrabook til dig.

De bedste ultrabooks netop nu

(Image credit: Dell)

1. Dell XPS 15 (2020)

Den bedste laptop er landet

CPU: 10th Gen Intel Core i5 – i7 | Grafik: Intel UHD Graphics – NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti | RAM: 8GB – 64GB | Skærm: 15.6" FHD+ (1920 x 1200) InfinityEdge Non-Touch Anti-Glare 500-Nit – 15.6" UHD+ (3840 x 2400) InfinityEdge Touch Anti-Reflective 500-Nit Display | Lagerplads: 256GB – 2TB M.2 PCIe NVMe

Fantastiske højttalere

Smuk skærm

Behageligt tastatur

GTX 1650 Ti er lidt svagt

Dell XPS 15 er måske lækker nok til at friste de mest hardcore Mac-brugere. Den vinder let pladsen som den bedste Ultrabook i 2020, og er på mange områder, også den bedste bærbare computer. Ved at kombinere svimlende kræfter i et stilfuldt tyndt og let kabinet holder denne bærbar computer sig ikke tilbage, når det kommer til lækker indmad og funktioner, der generelt forbedrer din brugeroplevelse. Blandt disse fantastiske funktioner er en smuk lys skærm med 500 nits lysstyrke, et ekstremt behageligt tastatur, imponerende højttalere og et fantastisk pegefelt. Vi siger ikke, at denne bærbare computer er perfekt, men vores eftertragtede bedømmelse på 5 ud af 5 taler for sig selv.

Læs hele anmeldelsen: Dell XPS 15

HP Elite Dragonfly (Image credit: HP)

2. HP Elite Dragonfly

Den bedste ultrabook til folk på farten

CPU: 8.generation Intel Core i5 – i7 | Grafik: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8GB – 16GB | Skærm: 13.3 tommer, FHD touch display – Full HD touch Sure View display | Lagringsplads: 256GB SSD

Upåklageligt design

Fremragende batterilevetid

Temmelig dyr

Elite Dragonfly stryger ind på toppen af vores liste, grundet sit transportable ydre og kraftige indmad. Det er uden tvivl en af de smukkeste bærbare til arbejdsbrug vi har testet til dato, og den er både let, tynd og holder længe på en opladning. Her er gode højttalere, et lækkert tastatur og en valgfri 550 nit 4k-skærm. Denne hybridmaskine fortjener fem store stjerner, som ellers ikke er noget vi deler ud så ofte. Udover den fremragende batterilevetid, som holder dig kørende en hel dag, er der også indbygget LTE-forbindelse, så du kan indsætte et SIM-kort, og være online hvor som helst uden at være afhængig af sløve Wi-FI hotspots.

Læs hele anmeldelsen: HP Elite Dragonfly

(Image credit: HP)

3. HP Spectre x360 (2020)

HP bedste 2-i-1 opfrisket i 2020

CPU: 10th-generation Intel Core i5 – i7 | Grafik: Intel Iris Plus Graphics | RAM: 8GB – 16GB | Skærm: 13.3" FHD (1920 x 1080) IPS BrightView micro-edge WLED-backlit multitouch – 13.3" diagonal 4K (3840 x 2160) UWVA BrightView micro-edge AMOLED multitouch | Lagerplads: 256GB – 2TB SSD

Stilfuldt og lækkert design

God all-around ydelse

Brugbare sikkerhedsfunktioner

Ikke den bedste batterilevetid

Kan blive lidt varm

HPs elskede og meget roste 2-i-éner er tilbage, og denne gang er det alvor! Vi får kraftigere komponenter som 10. generation af Intel Core-processorer og Intel Iris Plus-grafik. Selvfølgelig er det upåklagelige 2-i-1-design og uberørte diamantskårne kabinet tilbage, ligesom vi også igen får de kendte sikkerhedsfunktioner og Bang & Olufsen-højttalere. Denne geniale kombination gør det nu mere end nogensinde til en af de bedste Ultrabooks derude. Er det underligt, at dette er en af vores foretrukne bærbare computere i 2020? Hvis du interesserer dig lige så meget for æstetik som du gør ydeevne og generel kvalitet, er dette den rigtige bærbare computer til dig.

Læs hele anmeldelsen: HP Spectre x360 (2020)

4. Dell XPS 13

Indbegrebet af en Ultrabook

CPU: 8. generation Intel Core i5 – i7 | Grafik: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 4GB – 16GB | Skærm: 13.3 tommer FHD (1,920 x 1,080; non-touch) – QHD+ (3,200 x 1,800; touchscreen) | Lagringsplads: 128GB – 1TB SSD

Centreret IR webcam

Lækkert nyt design

Dyr startpris

Hvid udgave koster ekstra

Med en vægt på bare 1,21 kilo og en tykkelse på under 0,7 centimeter på det tyndeste sted er denne Dell XPS 13 indbegrebet af en Ultrabook. Til gengæld er den ikke den billigste mulighed, især ikke nu, hvor udgaven med Intel Core i3-konfigurationen ikke kan fås mere. Men den er altså et fremragende eksempel på, hvordan en suveræn notebook kan se ud. Den kommer selvfølgelig med den seneste 8. generation Intel Core i5 og i7 processor, men derudover har den en trio af USB Type-C porte, og muligheden for en udgave i farven Alpine White, som vi simpelthen ikke kan stå for.

Læs hele anmeldelsen: Dell XPS 13

5. Huawei Matebook 13

Den tidligere nummer ét

CPU: 8th-generation Intel Core i5 – i7 | Grafik: Intel UHD Graphics 620; Nvidia GeForce MX150 (valgfrit) | RAM: 8GB | Skærm: 13.3-tommer 2K (2,560 x 1,440; touch) | Lagerplads: 256GB – 512GB SSD

Fremragende værdi for pengene

Diskret Nvidia-grafikkort

Begrænset mængde RAM

Huawei har i et par år holdt sig tilbage, og ventet med at lange ud efter topplaceringen på listen over de bedste ultrabooks. Nu er tiden kommet. Som det var tilfældet med Huawei MateBook X Pro, er Huawei Matebook 13 proppet med kraftfuld hardware i en nydelig skal, imens prisen stadig er lav nok til at de fleste kan være med. Dertil er vi simpelthen nødt til at nævne det diskrete grafikkort – dette er en af de mindste bærbare på markedet med et MX150-grafikkort. Det er ikke svært at se, hvorfor Huawei Matebook 13 er en af de bedste Ultrabooks netop nu.

Læs hele anmeldelsen: Huawei MateBook 13

(Image credit: Microsoft)

6. Microsoft Surface Laptop 3

Microsofts bedste bærbare

CPU: Intel Core i5 - i7 / AMD Ryzen 5 / AMD Ryzen 7 | Grafik: Intel Iris Plus Graphics / AMD Radeon Vega 9 / AMD Radeon RX Vega 11 | RAM: 8GB - 16GB | Skærm: 13.5 tommer PixelSense (2,256 x 1,504) / 15 tommer PixelSense (2,496 x 1,664) | Lagerplads: 128GB, 256GB, 512GB eller 1TB SSD

Glimrende batteritid

Valg mellem Intel eller AMD CPU

Ingen Thunderbolt 3

For få porte

Med det tredje forsøg har Microsoft lavet deres hidtil bedste bærbare. Der er ikke tale om et kæmpe skridt i forhold til forgængeren, men den er bedre på næsten alle områder.

Det bedste af det hele er, at du med denne 15-tommer udgave får muligheden for at vælge mellem Intel eller AMD hardware. Tidligere var det kun Intel. På alle andre områder fortsætter denne Surface Laptop 3 med at videreføre Surface Laptos renomé som en fremragende designet bærbar.

Der er tale om en af de mest eftertragtede bærbare, der ikke kommer med et æble, og med den nye aluminiumsindpakning får man en lækker følelse af stilfuld design, samtidigt med, at den er beskyttet mod slag og ridser. Der er dog stadigvæk et par udfordringer, som foreksempel mangel på porte, men generelt er dette en af de bedste bærbare på markedet lige nu.

Læs hele anmeldelsen: Microsoft Surface Laptop 3

(Image credit: Lenovo)

7. Lenovo Yoga C930

En 2-i-éner der ikke vil gå på kompromis

CPU: 8th-generation Intel Core i5 – i7 | Grafik: Intel UHD Graphics 620 | RAM: op til 16 GB DDR4 | Skærm: 13.9 tommer FHD (1,920 x 1,080) – UHD (3,840 x 2,160) | Lagerplads: Op til 2 TB PCIe SSD

Solid byggekvalitet

Gode funktioner

Fremragende batterilevetid

Svag grafisk ydelse

Dyr at opgradere

Lenovo Yoga C930 har mange gode takter af en Ultrabook at være – fra den absurde batterilevetid på 14,5 timer og de to Thunderbolt-aktiverede USB-C-porte til de interne komponenter, som let kan håndtere daglige opgaver. Dette er før vi overhovedet overvejer, at her er tale om en 2-i-éner, som også er meget alsidig, så der er plads til let gaming og film på farten, når du er færdig med at arbejde. Af ekstra finesser kan vi nævne den genopladelige stylus-pen og de gode højttalere.

Læs hele anmeldelsen: Lenovo Yoga C930

8. Razer Blade Stealth

Lad dig ikke narre: dette er mere end en bærbar for gamere

CPU: Intel Core i7 | Grafik: Intel HD Graphics 620 – Intel UHD Graphics 620 | RAM: 16GB | Skærm: 12.5 tommer UHD (3,840 x 2,160) – 13.3 tommer QHD+ (3,200 x 1,800) | Lagringsplads: 256GB – 1TB PCIe SSD

Stor, klar skærm

Flot gun-metal udgave

Kort batterilevetid

Ingen 4K skærm

Det er en udbredt misforståelse, at Razer kun laver bærbare beregnet til spil . Selv om firmaet forsøgte at overbevise tvivlerne om dette allerede i 2016, da de lancerede Blade Stealth, så er det nok først nu, at det lykkes. Den nyeste udgave af Razer Blade Stealth har en 13.3 tommer QHD skærm, og selv om der ikke er mulighed for 4K, så leverer denne Ultrabook kræfter nok til, at det er kompromiset værd.

Læs hele anmeldelsen: Razer Blade Stealth

(Image credit: Microsoft)

9. Microsoft Surface Book 3

Et ekstremt lækkert stykke hardware

CPU: 10th Gen Intel Core i5-1035G7 – i7-1065G7 | Grafik: Intel Iris Plus Graphics – NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti with Max-Q Design | RAM: 8GB – 32GB 3733Mhz LPDDR4x | Skærm: 13.5 tommer 3000 x 2000 (267 PPI) – 15 tommer 3240 x 2160 (260 PPI) PixelSense Display | Lagerplads: 256GB, 512GB, 1TB, or 2TB PCIe SSD

Smukt design

Behageligt tastatur

Nydelig skærm

Svag processor

Lille pegefelt

Middelmådige højttalere

Surface Book 3 er på mange områder et godt eksempel på, hvor langt de bedste bærbare computere er kommet på bare få år. Den er ekstremt lækker - med en af de bedste skærme, vi har brugt i en bærbar computer, et tastatur, der overgår MacBook Pros nye Magic Keyboard, og et hybriddesign med en aftagelig skærm. Den er mindre end en tomme tyk og måler kun 12,3 x 9,14 tommer i 13-tommer udgaven og 13,5 x 9,87 tommer i 15-tommer versionen. Dette er blandt de bedste Ultrabooks 2020 har at byde på. Desværre holdes den lidt tilbage af en svag processor (i forhold til konkurrenterne), manglende højttalere og en høj pris. Det er stadig en fremragende bærbar, hvis du har pengene.

Læs hele anmeldelsen: Microsoft Surface Book 3

Asus ROG Zephyrus S GX701 (Image credit: Asus)

10. Asus ROG Zephyrus S GX701

En kraftig skønhed

CPU: Intel Core i7 | Grafik: Nvidia GeForce RTX 2060 – GeForce GTX 2080 Max-Q (8GB GDDR6 VRAM) | RAM: 8GB – 24GB | Skærm: 17.3 tommer FHD (1,920 x 1,080) 144Hz panel with G-Sync

Syper tynd

Masser af kræfter

Meget dyr

I disse tider forsøger producenterne af de bedste gaming-bærbare at gøre de, så tynde som muligt, imens de stadig beholder en høj ydelse. Lige pt. fører Asus ROG Zephyrus GX701 an i forhold til disse kriterier. Med en tykkelse på 1,7 cm, kan dette bæst af en bærbar prale med en Intel Coffee Lake Core i7-CPU, Nvidia GeForce RTX 2080 Max-Q-grafik og 16 GB RAM. Det betyder, at du kan spille ethvert pc-spil under solen på Ultra, og også tage det med dig, uanset hvor du skal hen - ideelt til rejsende med en tilbøjelighed til spil. Derudover er det fyldt med RGB-belysning, der blænder næsten enhver.

Læs hele anmeldelsen: Asus ROG Zephyrus S GX701

Bill Thomas og Gabe Carey har også bidraget til denne artikel