De bedste laptops i 2020

[Sponsoreret] Meget gaming for pengene!

Er du på udgik efter en gamer-laptop, som ikke sprænger banken, så bør du kigge her. Dette er en helstøbt gamer-laptop til et stramt budget, som stadig har en god ydelse.

Vores liste over de bedste bærbare computere, du kan købe for penge i 2020 hjælper dig med at finde den perfekte bærbare. Vi dækker hele skalaen, lige fra de bedste spilcomputere til to-i-én modeller og budget-bærbare.

Vores eksperter har gennemgået næsten alle modeller, men kun de mest imponerende maskiner har fundet vej til denne guide over de bedste bærbare i 2019, og vi sørger hele tiden for at holde dig opdateret, så også de nyeste modeller er inkluderet.

Selv om vi kun er i marts måned, så ser det allerede ud til, at 2019 bliver et fremragende år for bærbare computere, så du behøver ikke længere vente med at købe. Vi sørger selvfølgelig også for at sammenligne priser, så du er sikker på at gøre det bedste køb.

Visse links i denne artikler henviser til artikler, der er skrevet på engelsk. Vi arbejder løbende på, at flere sider bliver vist på dansk.

De bedste laptops du kan købe i 2020:

HP Spectre x360 (2019) Dell XPS 13 (2019) Huawei MateBook 13 Acer Swift 3 MacBook Pro (16", 2019) Apple MacBook Air (2020) Asus ROG Zephyrus G14 Dell G5 15 5590 HP Elite Dragonfly HP Envy x360 13 (2019) Google Pixelbook Go Asus Chromebook Flip Dell XPS 15 2-in-1 Asus VivoBook S15 Microsoft Surface Laptop 3

1. HP Spectre x360 (2019)

Den bedste 2-i-1 er blevet bedre

CPU: Intel Core i5 – i7 | Grafik: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8GB – 16GB | Skærm: 13,3 tommer full HD (1,920 x 1,080) – UHD (3,840 x 2,160) touchscreen **Lagerplads:** 256GB – 2TB PCIe SSD

Meget velkonstrueret

Kraftfuld og tynd

Dyr

HPs Spectre-serie af Ultrabooks og 2-i-1-laptops har altid bestået af nogle ekstremt attraktive enheder. Så når vi siger, at 2019-udgaven af Spectre x360 løfter niveauet til helt nye højder, så betyder det faktisk noget. Dette er en af de mest smukke laptops på markedet netop nu, med sit diamantskårne design og slanke profil. Kombiner dette med en kraftig Intel Whiskey Lake-processor og lang batterilevetid og du har en af de bedste laptops på markedet netop nu. Den indbyggede evne til at omdannes til en Windows-tablet er bare toppen af kransekagen.

Læs hele anmeldelsen: HP Spectre x360 (2019)

2. Dell XPS 13 (2019)

Ny og forbedret 2019-udgave

CPU: 8.generation Intel Core i5 – i7 | Grafik: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8GB – 16GB | Skærm: 13.3 tommer, FHD (1,920 x 1,080) – 4k (3840 x 2160) | Lagringsplads: 256GB – 1TB SSD

Centreret IR webcam

Batterilevetiden er bedre end nogensinde

Mulighed for smuk 4K-skærm

2019-opdateringen er minimal

Meget dyr

Dell XPS 13 er blevet et fast indslag på vores liste over de bedste laptops, og 2019-modellen er ingen undtagelse. Den har alt hvad har lært at elske fra Dells flagskib på 13 tommer, fra de smukke og lette design, til de kraftfulde og moderne komponenter som driver den. Dell XPS 13 er udstyret med en 8. Generation Intel Core i5- eller i7-processor og en ”Infinity Edge”-skærm, hvilket gør denne til den mest populære Windows-laptop i verden. Dertil er der flere tilpasningsmuligheder, så den også kommer til at passe perfekt til dig. 2019-udgaven bringer ikke mange fornyelser med sig, men der er så heller ikke meget, der trænger til fornyelse. Webkameraet er blevet placeret i toppen af skærmen, i stedet for i bunden, hvilket mange kunder har efterspurgt. Du får desuden længere batterilevetid end sidste års model.

Læs hele anmeldelsen: Dell XPS 13

3. Huawei MateBook 13

Vores tidligere bud på den verdens bedste laptop

CPU: 8. generation Intel Core i5 – i7 | Grafik: Intel UHD Graphics 620 , Nvidia GeForce MX150 2 GB GDDR5 | RAM: 8GB | Skærm: 13 tommer 1440p (2,160 x 1,440) | Lagerplads: 256GB - 512GB SSD

Glimrende ydelse

Nvidia-grafik

Meget værdi for pengene

Kun 8Gb RAM

Ingen Thunderbolt 3

Huawei har gjort det igen, og deres seneste laptop er derfor havnet tæt på toppen af vores liste med de bedste laptops i 2019. Ligesom sidste års Huawei MateBook X Pro , er MateBook 13 udstyret med nogle af de nyeste komponenter, herunder Nividias MX150-grafikkort, og et smukt letvægtsdesign, som du ellers kun forventer fra en langt dyrere maskine.

Fordi MateBook 13 byder på så meget og så alligevel til så imponerende lav en pris – sammenlignet med sine Ultrabook-konkurrenter, såsom XPS 13 herunder – gør det til vores foretrukne laptop netop nu. Jovist der er skåret lidt et par steder for at holde prisen nede, men i det store hele, er det den mest vellykkede pakke i den høje ende af laptops, som vi har testet til dato. Vil du have mere lir, såsom super hurtige Thunderbolt 3-porte og 4K-skærm, så skal du gå efter Dell XPS 13 eller MacBook Pro (som også begge er på listen) men vil du bare have mest for pengene, bør du overveje MateBook 13.

Læs hele anmeldelsen: Huawei MateBook 13

(Image credit: Acer)

4. Acer Swift 3

Den bedste bærbare på budget

CPU: Op til Intel Core i7-8565U | Grafik: Nvidia GeForce MX150, Intel HD Graphics 620 or AMD Radeon Vega 8 | RAM: 4GB – 8GB | Skærm: 14 tommer FHD (1,920 x 1,080) ComfyView IPS – 15.6" Full HD (1920 x 1080) | Lagerplads: 128GB – 1 TB HDD, 16 GB Intel Optane Memory

Fremragende tastatur og trackpad

Fremragende ydelse

Meget rimelig pris

Lidt kedeligt design

Ser vi bort fra Acer Swift 3s beskedne ydre, har vi en fremragende bærbar computer, der kan prale med masser af kræfter til arbejde og studier. Swift 3 (ej at forveksle med Switch 3 - en anden bærbar computer fra Acer) er en billig bærbar computer; det småkedelige kabinet er dog al-aluminium og er heldigvis proppet med kraftige komponenter.

Hvad ydelsen angår, så ligner den, hvad vi finder i den langt dyrere Microsoft Surface Laptop. Skærmen har lidt lavere opløsning, men ellers er de meget ens – bortset fra altså prisen. Denne bærbare computer er utrolig god at bruge takket være sit rummelige pegefelt samt det baggrundsbelyste tastatur, der tilbyder en behagelig skriveoplevelse med god vandring. Hvis du skriver meget - uanset om du rejser eller sidder på kontoret, er dette en af de bedste budget-laptops, 2020 har at byde på.

Læs hele anmeldelsen: Acer Swift 3

Billede 1 af 4 (Image credit: Apple) Billede 2 af 4 (Image credit: Apple) Billede 3 af 4 (Image credit: Apple) Billede 4 af 4 (Image credit: Apple)

5. Apple MacBook Pro (16 tommer, 2019)

Den bedste MacBook Pro nogensinde

CPU: 9.generation Intel Core i7 – i9 | Grafik: AMD Radeon Pro 5300M – Radeon Pro 5500M | RAM: 16GB – 64GB | Skærm: 16-tommer Retina display med True Tone | Lagerplads: 512GB – 8TB SSD

Fantastisk 16 tommer skærm

Nyt og forbedret tastatur

Dyr

Kun fire Thunderbolt 3-porte

Selv om vi er kede af, at 15-tommer udgaven af MacBook Pro ikke produceres mere, så tager vi varmt imod den nye 16 tommer udgave. Det er svært at tro på, at der er tale om hele 16 tommer, da den både er tyndere, lettere og mere lækker end nogensinde. Skærmen er simpelthen fantastisk, og så får du alle de nye komponenter i maskinen. Dette er - uden tvivl - den bedste MacBook Pro, der findes til de kreative indholdsskabere og amdre professionelle. Og hertil kommer glimrende, højtspillende højttalere og et meget, meget bedre tastatur.

Læs hele anmeldelsen: MacBook Pro (16-inch, 2019)

(Image credit: Apple)

6. Apple MacBook Air (2020)

Den bedste af de billige fra Apple

CPU: 10th generation Intel Core i3 - i7 | Grafik: Intel Iris Plus Graphics | RAM: 8GB – 16GB | Skærm: 13.3-tommer (diagonal) 2,560 x 1,600 LED-backlit display with IPS technology | Lagerplads: 256GB – 2TB SSD | Mål: 30.41 x 21.24 x 1.61cm; W x D x H

Nydeligt design

Ny lavere pris

Farver på skærmen er lidt afdæmpede

Batterilevetiden kun godkendt

Apple har igen opdateret og forbedret MacBook Air, og 2020-modellen repræsenterer den største opgradering, vi har set på et stykke tid, hvilket let gør dem til en af de bedste bærbare computere i verden og samtidig den mest overkommelige MacBook til dato. Apple har denne gang inkluderet den nyeste 10. generation af Intel-processorer, og for første gang kan du få en MacBook Air med en quad-core CPU, hvilket gør en stor forskel, når det kommer til ydelsen.

Du får også mere lagerplads, idet Apple fordobler hvad der sidder i basismodellen, så den nu er udstyret med 256GB. Selvom den ikke kan konkurrere med de rå kræfter i MacBook Pro 16-tommer (ovenover), er dette den absolut bedste MacBook Air, som Apple nogensinde har lavet. Bedst af alt har Apple igen har sænket prisen, så du får en mere kraftfuld bærbar computer til en lavere pris. Det kan vi ikke sige nej til.

Læs hele anmeldelsen: MacBook Air (2020)

Billede 1 af 3 (Image credit: Asus) Billede 2 af 3 (Image credit: Asus) Billede 3 af 3 (Image credit: Asus)

7. Asus ROG Zephyrus G14

Den bedste gaming-laptop i 2020

CPU: AMD Ryzen 7 4800HS – 9 4900HS | Grafik: NVIDIA GeForce RTX 2060 | RAM: 16GB – 32GB | Skærm: 14-tommer Non-glare Full HD (1920 x 1080) IPS-level panel, 120Hz – 14-inch Non-glare WQHD (2560 x 1440) IPS-level panel, 60Hz | Lagerplads: 512GB / 1TB M.2 NVMe PCIe 3.0

Bedste batterilevetid i en gamer laptop

Fremragende ydelse

Tynd og let

Ikke noget webcam

Blæserne kan larme

Asus Zephyrus G14 er ikke perfekt. Der mangler et webcam og en Thunderbolt 3-port. Den er dog forbandet tæt på at være den perfekte maskine, og fortjener derfor alligevel vores meget sjældne fem stjerner. Vi kunne ikke lade være. Dette er et absolut bæst af en gaming-bærbar, der leverer en utrolig ydeevne takket være sin AMD Ryzen 4000-processorer og Nvidia RTX 2060-grafikkort, imens den samtidig har det bedste batteri i klassen. Den holder strøm holde hele dagen lang, har en hurtig skærm med en 120Hz opdateringshastighed og et let, ultra slankt design. Det bedste er dog, at du hverken skal smadre sparegrisen eller sprænge banken for at få råd til den. Misforstå os ikke: den er ikke billig, men for en bærbar computer er den meget imponerende, og vi er overraskede over, at Asus ikke forlanger mere for den.

Læs hele anmeldelsen: Asus Zephyrus G14

(Image credit: Dell)

8. Dell G5 15 5590

Lige nu den bedste budget gaming laptop i 2019

CPU: op til 9. generation Intel Core i7-9750H | Grafik: op til Nvidia GeForce RTX 2070 med Max-Q | RAM: 8GB – 16GB | Skærm: 15.6 tommer FHD (1920 x 1080) IPS 300-nits – 15.6 tommer FHD(1920 x 1080) 300nits IPS Anti-Glare LED med 144Hz refresh rate | Lagerplads: 128GB SSD + 1TB HDD – 1TB SSD

Glimrende features

Kraftfuld gaming ydelse

God batteritid

ISP-panel kun lige OK

Forvirrende konfigurationsmuligheder

Dell G5 15 5590 et glimrende bud på en gaming laptop, hvis du ikke har så meget at rutte med. Dells 15-tommer G5 har ikke de allerbedste top end specifikationer, men den kan sagtens holde til 1080p gaming, og den holder op til 10 timer på batteriet, vilket er temmelig bemærkelsesværdigt far en gaming bærbar. Den har et stilfuldt design og er lavet i god kvalitet, og Dell giver mulighed for at konfigurere Dell G5 15 5590, så den passer til dit behov og budget.

Læs hele anmeldelsen: Dell 5 15 5590

Billede 1 af 5 (Image credit: HP) Billede 2 af 5 (Image credit: HP) Billede 3 af 5 (Image credit: HP) Billede 4 af 5 (Image credit: HP) Billede 5 af 5 (Image credit: HP)

9. HP Elite Dragonfly

En lækker sag

CPU: 8.generation Intel Core i5 – i7 | Grafik: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8GB – 16GB | Skærm: 13.3 tommer, FHD touch display – Full HD touch Sure View display | Lagringsplads: 256GB SSD

Upåklageligt design

Fremragende batterilevetid

Temmelig dyr

Selvom HP Elite Dragonfly primært er tiltænkt forretningsfolk, skal du ikke lade dig skræmme. Det imponerende design og smukke skærm gør det til en af de bedste laptops til alle, som har råd til den. Batterilevetiden er fremragende, tastaturet en fryd at skrive på og så har den LTE-forbindelse, så du kan indsætte et SIM-kort, og være online hvor som helst uden at være afhængig af sløve Wi-FI hotspots.

Vores førsteplads har længe været domineret af Dell XPS 13 (nu på andenpladsen) men HP Elite Dragonfly har formået at overgå denne. Den er dyr, men har du råd, er det uden sammenligning den bedste laptop i 2020.

Læs hele anmeldelsen: HP Elite Dragonfly

(Image credit: HP)

10. HP Envy x360 13 (2019)

Den mest overkommelige 2-i-1

CPU: AMD Ryzen 3 3300U – AMD Ryzen 7 3700U | Grafik: AMD Radeon Vega 6 – Radeon Vega 10 | RAM: 8GB – 16GB | Skærm: 13.3" diagonal FHD IPS (1,920 x 1,080) | Lagerplads: 256 GB – 1TB SSD

Slank og lækker for en 2-in-1

Lækkert kabinet

Forbedret batterilevetid

Processoren er kun lige godkendt

Grafikken skuffer en smule

Takket være sit elegante 13-tommer-design er denne 2-i-1 slankere, hvilket bestemt kun er en fordel, når du skal bruge den i tablet-mode. Der er dog flere gode grunde til at du bør overveje HP Envy x360 (2019), når du er på udkig efter en af de bedste bærbare computere med 2-i-1-formfaktor. Denne HP-skønhed tilbyder en byggekvalitet af højeste klasse, kan prale af 9 timers videoafspilning og leverer en ydelse, der får dig gennem det meste af dit skolearbejde og projekter til en meget rimelig pris.

Læs hele anmeldelsen: HP Envy x360 (2019)

(Image credit: Google)

11. Google Pixelbook Go

Den bedste Chromebook nogensinde

CPU: Intel Core m3 - Intel Core i7 | Grafik: Intel UHD Graphics 615 | RAM: 8GB - 16GB | Skærm: 13.3-tommer Full HD (1,920 x 1,080) eller 4K LCD touchscreen | Lagerplads: 128GB - 256GB eMMC

Ufattelig batteritid

Fantastisk tastatur

Lidt for dyr

Ingen biometrisk login

Google nye Pixelbook Go er den bedste Chromebook, du kan købe lige nu. Den giver simpelthen de andre baghjul. Den tidligere Chromebook, Pixelbook, var på sin egen måde glimrende, men den kostede en formue.

Pixelbook Go er prismæsigt en mere tilgængelig Chromebook med masser af den forgængers fortrinligheder. Hertil kommer en række glimrende opraderinger, fantastisk batteritid samt et forrygende tastatur.

For en Chromebook kommer den med nogle imponerende specifikationer, der siker, at Chrome OS simpelthen flyver afsted og giver en ydelse, der er på højde med nogle af de mere kostbare Windows bærbare og MacBooks, du kan finde her på listen. Hvis du er på udkig efter den bedste Chromebook - eller simpelthen bare en af de bedste bærbare fra 2019 - så behøver du ikke at lede mere.

Læs hele anmeldelsen: Google Pixelbook Go

(Image credit: Asus)

12. Asus Chromebook Flip

Super Chromebook-specifikationer til en god pris

CPU: Intel Pentium 4405Y – Intel Core m3-6Y30 | Grafik: Intel HD Graphics 515 | RAM: 4GB | Skærm: 12.5 tommer, FHD (1,920 x 1,080) LED bagbelysning | Lagringsplads: 32GB – 64GB eMMC

Elegant tablet-mode

Følsomt keyboard

Ingen out-of-box Android app-support

Halvdårlige højttalere

Når det handler om den bedste Chromebook på markedet, så står valget mellem to stærke muligheder. Det er Chromebook Pixel, og så er der den fremragende Asus Chromebook Flip C302, der kombinerer fremragende features med en god pris. For mange studerende er Chromebook en billig og glimrende bærbar, og Asus Chromebook Flip C302 er klart den bedste af slagsen. Den kommer med en Intel Core processor, fuld 1080p skærm, touchscreen, keyboard med baggrundsbelysning og en USB-C port.

Læs hele anmeldelsen: Asus Chromebook Flip

(Image credit: Dell)

13. Dell XPS 15 2-in-1

Luksus møder topydelse

CPU: Intel Core i5-i7 | Grafik: Radeon RX Vega M GL med 4 GB HMB2-RAM | RAM: 8 GB | Lagerplads: 512 GB PCIe SSD

Imponerende ydelse

Ultratyndt design

Temmelig dyr

Sidste års Dell XPS 15 var allerede en af de bedste bærbare på markedet, men nu har Dell taget det smukke design fra XPS 13 og tilpasset det til en større maskine, som også er en hybrid. Resultatet er ganske enkelt fantastisk. Du får ikke alene en af de mest æstetisk tiltalende 15-tommer bærbare på markedet – du får også en Kaby Lake G-serie processor med indbygget Radeon-grafik. Herved leverer den også en glimrende ydelse, selv om det skal siges, at den bliver en anelse varm.

Læs hele anmeldelsen: Dell XPS 15 2-i-1

Billede 1 af 4 (Image credit: Asus) Billede 2 af 4 The Asus VivoBook S15 is the best affordable laptop (Image credit: Asus) The Asus VivoBook S15 is the best mid-range laptop Billede 3 af 4 (Image credit: Asus) Billede 4 af 4 (Image credit: Asus)

14. Asus VivoBook S15

Den bedste 15-tommer på budget

CPU: Intel Core i5 – i7 | Grafik: Intel UHD Graphics | RAM: 8GB DDR4 | Skærm: 15.6-tommer full HD (1920 x 1080) | Lagerplads: 512GB SSD

Lys og farverig 15.6-tommer skærm

Vejer blot 1.8kg

Gennemsnitlig batterilevetid

ScreenPad er lidt underligt

Den nye Asus VivoBook S15 har ikke været længe på markedet o ger allerede strøget ind på vores liste over de bedste laptops. Dette skyldes, at den kombinerer et tyndt og let design med god ydelse til en fremragende pris.

Hvis du leder efter en mellemstor bærbar computer, der ikke koster for meget, men alligevel fungerer glimrende, er dette den bedste bærbare computer for dig.

Takket være sin kraftfulde Intel-processor, 8GB RAM og hurtige SSD-disk er dette en bærbar computer, der nemt kan håndtere næsten enhver opgave – men glem at spille på den. Den 15,6-tommer store skærm er lys og levende, og er masser af porte, så du let kan tilslutte dine eksterne enheder. Desværre har den ikke den længste batterilevetid, og ScreenPad, der erstatter det traditionelle pegefelt under tastaturet med en berøringsskærm, tager tid at vænne sig til.

Læs hele anmeldelsen: Asus VivoBook S15

(Image credit: Microsoft)

15. Microsoft Surface Laptop 3

Microsofts bedste bærbare

CPU: Intel Core i5 - i7 / AMD Ryzen 5 / AMD Ryzen 7 | Grafik: Intel Iris Plus Graphics / AMD Radeon Vega 9 / AMD Radeon RX Vega 11 | RAM: 8GB - 16GB | Skærm: 13.5 tommer PixelSense (2,256 x 1,504) / 15 tommer PixelSense (2,496 x 1,664) | Lagerplads: 128GB, 256GB, 512GB eller 1TB SSD

Glimrende batteritid

Valg mellem Intel eller AMD CPU

Ingen Thunderbolt 3

For få porte

Med det tredje forsøg har Microsoft lavet deres hidtil bedste bærbare. Der er ikke tale om et kæmpe skridt i forhold til forgængeren, men den er bedre på næsten alle områder.

Det bedste af det hele er, at du med denne 15-tommer udgave får muligheden for at vælge mellem Intel eller AMD hardware. Tidligere var det kun Intel. På alle andre områder fortsætter denne Surface Laptop 3 med at videreføre Surface Laptos renomé som en fremragende designet bærbar.

Der er tale om en af de mest eftertragtede bærbare, der ikke kommer med et æble, og med den nye aluminiumsindpakning får man en lækker følelse af stilfuld design, samtidigt med, at den er beskyttet mod slag og ridser. Der er dog stadigvæk et par udfordringer, som foreksempel mangel på porte, men generelt er dette en af de bedste bærbare på markedet lige nu.

Læs hele anmeldelsen: Microsoft Surface Laptop 3

Hvilken type bærbar passer til dig?

Almindelige bærbar: Her kan du finde de billigste standard-bærbare. Det er bærbare computere, der fokuserer mere på praktisk arbejde end udseende, mobilitet og mange kræfter. Det betyder ikke, at de ikke kan være gode og hurtige. Prisen på en standard-bærbar med HD-skærm og mekanisk harddisk er mellem 3.000 og 5.000 kroner.

Ultrabooks: Her er der tale om tynde og lette bærbare computere, der typisk kommer med en ssd-harddisk og skærmopløsning på minimum 1080p. Kombinationen af gode komponenter og lang batterilevetid betyder, at de er noget dyrere. De bedste Ultrabooks koster fra 6.000 kroner og op.

To-i-én-bærbare: Bærbare computer, der også kan bruges som tablet. Der er ved at være mange tilgængelige to-i-én bærbare computere lige nu. Nogle kan man tage skærmen helt af og bruge som tablet, andre kan drejes 360 grader på et hængsel. Det er en glimrende måde at opleve Windows 10 eller Chrome OS på en touchscreen.

Chromebooks: Her finder du de bedste Chromebooks, som alle kører Chrome OS. Her kan du arbejde, som du normalt arbejder i en Windows- eller macOS-browser. Det vil sige, at fokus er cloud-baseret. Nyeste modeller understøtter dog Android apps til touchscreen. De koster typisk under 2.000 kroner.

Gaming-bærbare: Har du brug for at kunne afvikle spil på din bærbare på samme måde som på din stationære pc (næsten), så skal du have fat i en af disse bedste gaming-bærbare. Disse maskiner koster fra 5.000 kroner og opefter, og de fleste af dem kommer givetvis med en AMD Ryzen processor.

Bærbar-tablet hybrid: Her er der tale om en tablet, der flytter sig over mod en bærbar. De bedste Windows tablets kommer med bedre end HD-touchscreens, nogle gange med indbygget fod, andre gange med stander fra tastaturet. Her kan du ofte med held bruge en Stylus Pen, og prismæssigt findes de fra budget-udgaver og opefter.