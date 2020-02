MacBook Pro 2020 får kæmpe boost med Intels 10. generation af processorer

Det ser ud til, at 13 tommer udgaven af MacBook Pro 2020 får en større overhaling op ydelsen i forhold til de sidste par års modeller, hvis vi altså skal tro en ny lækage. Apples mindre MacBook pro vil i så fald blive udstyret med Intels 10. generation af processorer.

Lækagen stammer fra 3DMark Time Spy benchmark, som blev delt af @_rogame på Twitter. Ifølge disse lækager vil MacBook Pro 2020 13” være udstyret med en Intel Core i7-1068NG7 processor med fire kerner og otte tråde, med en base clock på 2,3GHz og 4,1 boost.

MacBook 2020 lanceringsdato, rygter og nyheder

Læs vores anmeldelse af MacBook Pro (16-inch, 2019)

Når vi sammenligner med resultaterne for MacBook Pro 13" (2019), som indeholder en ældre Intel Core i5-8279U quad-core processor, scorer MacBook Pro 13” (2020) tilsyneladende 12% højere.

Mere imponerende er det dog, når det kommer til grafikken. Her ser den kommende MacBook Pro ud til at have en ydelse, der er hele 29% bedre.

Time Spy i5-8279U 4C/8T 2.4GHz base 4.1GHz boost + Iris Plus 655 with 128MB eDRAM 28W (2019 13" MacBook Pro)vsi7-1068NG7 4C/8T 2.3GHz base 4.1GHz boost 28W (2020 13" MacBook Pro) pic.twitter.com/Ogr4sfGGNaFebruary 15, 2020

En markant opgradering

Holder disse benchmark-resultater vand (og det er på nuværende tidspunk ret usikkert) bliver MacBook Pro 13” (2020) en markant opgradering i forhold til sidste års model.

Selvom vi holder af 2019 MacBook Pro 13”, var det irriterende, at Apple holdt sig til Intels 8. generation af processorer. Er benchmark-resultaterne korrekte, kan 10. generation af Ice Lake-processorerne fra Intel give folk en god grund til at opgradere.

Vi skal naturligvis huske at sige, at ikke alene er disse resultater ikke bekræftede, idet Apple slet ikke har nævnt de 2020 MacBook Pro-modellerne endnu (selvom vi regner med, at de kommer), men de ser også ud til at sammenligne en MacBook Pro med en i5 CPU med én i7 – så springet i ydelse er forventeligt.

Hvad med Apples egne processorer?

Viser lækagerne at holde stik, betyder det, at Apple et stykke tid endnu holder sig til Intels processorer. Vi har ellers hørt rygter om, at Apple var frustrerede over Intels leveringsproblemer og at de undersøger muligheden for at udstyre sine MacBooks med deres egne ARM-baserede processorer – på samme måde som de laver egne processorer til iPhones og iPads.

Vælger Apple alligevel at fortsætte samarbejdet med Intel i dette års MacBook Pro, kan det enten betyde, at Apple har løst uoverensstemmelserne med Intel, eller at deres egen CPU ikke er færdig endnu. Forhåbentlig ved vi snart mere om MacBook Pro 13”(2020) – måske allerede til et event, som eftersigende vil finde sted d. 31. marts.

Dette er de bedste Macs og MacBooks i 2020

Kilde: Digital Trends