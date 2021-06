Lomachenko vs Nakatani live-stream: sådan ser du boksning fra hvor som helst

Efter chokket i oktober sidste år begynder Vasyl Lomachenko (14-2) sin rejse tilbage til letvægtstoppen med en hård kamp mod Masayoshi Nakatani (19-1). Læs videre, hvor vi forklarer, hvordan du kan se en Lomachenko vs Nakatani live-stream natten til søndag og se al bokse-action online fra hvor som helst i verden.

At Loma tabte både WBA (Super), WBO og The Ring letvægtstitlerne til Teófimo López sendte chokbølger gennem sporten og sendte ukraineren tilbage til start. Nu begynder hans rejse tilbage til toppen.

Lomachenko vs Nakatani live-stream Dato: Lørdag den 26. juni (Søndag den 27. juni i Danmark) Sted: Virgin Hotels Las Vegas, Paradise, Nevada, USA Lomachenko vs Nakatani går i ringen (ca.): kl. 4.00 dansk tid Live-stream: ESPN Plus (US) | Sky Sports (UK) | TSN (CAN) Se overalt i verden: Prøv ExpressVPN 100 % risikofrit

Utroligt nok er dette kun den anden kamp i Lomachenkos karriere, hvor der ikke er en titel på spil. Den første var hans professionelle debut i 2013. Men han planlægger ikke at være uden bælter længe og har valgt Nakatani som sin modstander specifikt på grund af den japanske fighters stærke præstation mod López.

De gik kampen ud for to år siden, hvor amerikaneren vandt enstemmigt - som han gjorde mod Loma. Det var det eneste nederlag i Nakatanis karriere, og selvom Lomachenko er langt den mest erfarne af de to fightere, er fighteren fra Osaka 12 cm højere og har dermed fordel af en længere rækkevidde.

Der er meget på spil i kampen for Lomachenko, så det bliver en spændende og intens kamp. Følg vores guide nedenfor for at se en Lomachenko vs Nakatani live-stream online hvor som helst.

Sådan kan du se Lomachenko vs Nakatani, uanset hvor du befinder dig

Da kampen ikke vises af danske tv-udbydere eller streamingtjenester, skal du benytte udenlandske udbydere for at se den. De fleste af den tilbyder kun adgang i deres eget land, denne hindring kan omgås ved hjælp af en VPN-tjeneste.

En VPN-tjeneste bruges til at ændre din IP-adresse, så det ser ud som om, du er i det land, du selv har valgt. Dette giver ikke kun mere privatliv, men åbner også op for adgang til udsendelser fra forskellige lande og regioner. Vi har samlet en masse artikler, hvor vi gennemgår forskellige aspekter af VPN. Ved at læse dem får du en god idé om, hvad det hele handler om, og hvilke slags fordele samt muligheder der er.

Sådan ser du Lomachenko vs Nakatani live-stream

I USA har sportskanalen ESPN rettighederne til kampen. Sendingen starter kl. 03.15 dansk tid, mens kampen starter ifølge den foreløbige plan kl. 04.00. Desværre vises kampen ikke på ESPNs grundlæggende kanaler, så der kræves et separat ESPN Plus-abonnement for at se den. ESPN Plus koster $ 5,99 per måned. Ud over mobil- og tv-enheder kan du f.eks. Også se udsendelser på Apple TV, Amazon Fire TV, Roku, PS4 og andre gadgets.

I Storbritannien tilhører rettighederne Sky. Og dette er heldigvis for seere en traditionel kamp og ikke en betalt PPV-begivenhed. Sendingen starter først kl. 04 dansk tid natten mellem lørdag og søndag. Kampen vises på Sky Sports Main Event.

I Canada viser TSN kampen. Adgang til TSN kræver dog et TSN Direct-abonnement, der koster $ 7,99 om dagen eller $ 19,99 om måneden.

