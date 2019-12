AMD Ryzen 9 3900X kølet med flydende nitrogen sætter ny verdensrekord i overclocking

En AMD Ryzen 9 3900X-processor kølet med flydende nitrogen har netop sat ny verdensrekort i wPrime-testen, og slog herved den regerende verdensrekordholder, Intel Core i9-7920X, af pinden. Forsøget blev gennemført af den australske overclocker jordan.hyde99, som fik AMD Ryzen 9 3900X til at nå en hastighed på 5.625 MHz, for herved at gennemføre testen på blot 35 sekunder og 517 millisekunder. Normalt kører Ryzen 9 3900X, som er baseret på AMDs Zen 2-arkitektur, med en boostfrekvens på 4,6 Ghz.

Denne tid slår den eksisterende rekord på 35 sekunder og 693 millisekunder, som blev sat af Intel Core i9-7920X.

Less is more

Som Tom's Hardware påpeger, blev denne rekort sat afIntel Core i9, da denne var overclocket til 5.955 MHz. Dette betyder, at AMD Ryzen 9 3900X klarede testen hurtigere – og blev ny verdensrekordholder – samtidig med at den var klokket til en lavere klokfrekvens. Både AMD AMD Ryzen 9 3900X og Intel Core i9-7920X, som er baseret på Intels Skylake-arkitektur, er processorer med 12 kerner, der kan køre 24 tråde. Det ser ud til, at AMD-chippen opnåede en bedre tid med en lavere klokkehastighed grunden AMD Zen 2-arkitekturen, der formår at gennemføre flere instruktioner per klokkecyklus end Skylake (den har med andre ord en højere IPC). Måden AMDs SMT (simultaneous multithreading) fungerer på i forhold til Intels Hyper Threading-variant, kan også være med til at forklare forskellen i resultaterne. Når det er sagt, er dette dog stadig en god dag for AMD og Team Red.