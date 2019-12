Lækkede renderinger af Huawei P40 Pro viser stor kamerabule

Vi ved allerede, at Huaweis P40-serie vil blive lanceret på globalt plan, trods problemerne med adgangen til Googles tjenester, og ser vi bort fra en spec-liste, som blev lagt op på Twitter forleden, ved vi ikke ret meget omkring hvad den kinesiske producent har i støbeskeen.

En anden rendering er landet på det kinesiske gadget-site GizChina og skulle vise det første billede af Huawei P40 Pro – selvom det blot er et billede af telefonen set fra siden.

(Image credit: GizChina)

Selvom billedet ovenover har en temmelig lav opløsning, kan vi stadig aflæse et par detaljer omkring telefonens design, som samtidig giver mere troværdighed til det førnævnte Twitter-opslag fra Yash Raj Chaudhary.

I det pågældende tweet står, at Huawei P40 Pro får samme Waterfall OLED-skærm, som vi tidligere på året så i Huawei Mate 30 Pro, og som vi kan se på billedet, er der netop tale om en buet skærm.

Vi kan desuden ane en betydelig kamerabule, hvilket får os til at tro, at telefonen har et Leica Penta-kamera, som nævnt i Chaudharys liste. Mere konkret Sony IMX686 1/1.7-tommer med optisk billedstabilisering, samt et 20MP vidvinkel-kamera, 12MP telefoto-linse, macro-kamera og ToF-sensor.

Meget mere kan vi ikke udlede, men hvis billedet viser sig at være ægte, vil Huawei P40 Pro have en power- samt volumen-knap siddende på kanten – præcis som på P30 Pro. Vi regner med at få mere information i starten af det nye år.