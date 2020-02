iOS 13.4-opdateringen til iPhone kan måske åbne og starte din bil med Apple CarKey

Der er snart ikke den ting, som vores smartphones ikke kan erstatte, såsom kameraer, medieafspillere, computere og kreditkort. Snart kan vi også tilføje bilnøglerne til denne liste.

Dette er netop blevet afsløret af 9to5Mac, som i den nyligt lancerede betaversion af iOS 13.4 til udviklere har fundet spor af en “CarKey” API. Det vil virke på samme måde som moderne nøgler, som blot skal være i nærhed af bilen for at låse op eller starte bilen, og vil være kompatibel med både iPhone og Apple Watch.

Tekst i den førnævnte API afslører, at funktionen vil være en del af den eksisterende Wallet-app, og vil i stil med hvordan Express Transit Cards virker ikke kræve Face ID for at bekræfte CarKeys interaktion efter den indledende parringsprocess.

“For at bruge CarKey, skal du holde din iPhone eller Apple Watch mod læseren. Det vil virke automatisk og ikke kræve Face ID. Du kan ændre express mode-indstillingerne i Wallet.”

Dette betyder, at du vil kunne bruge enten din iPhone eller Apple Watch til at starte eller låse din bil op, selv hvis enhederne er løbet tør for batteri

Dernæst er det også afsløret ud fra samme API, at der vil være mulighed for at dele nøgler med andre, som har en Apple-enhed og Wallet-app installeret, så du let kan give familie og venner adgang til dit køretøj.

Visse forbehold

Processen kræver, at du først installerer bilproducentens app og derefter placerer din telefon på bilens NFC-læser og finder den relevante enhed i din Wallet-app. Derfra kan du så tilføje det til dit Apple Watch.

Der vil naturligvis være nogle ulemper, hvoraf en af de mest indlysende er, at dette kun vil fungere med biler, som har indbygget NFC, hvilket i første omgang afskærer de fleste ældre modeller.

Apple har intet udtalt om funktionen endnu, så vi ved endnu intet om hvornår den vil udkomme, selvom informationen i den førnævnte API peger på en snarlig lancering.