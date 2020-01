iPhone SE 2 kan blive forsinket og iPhone 11-produktionen neddroslet på grund af Coronavirus

The iPhone 11 Pro Max, one of the affected devices

Vi forventede at se en iPhone SE 2 i marts måned, men det ser ud til, at den kan blive forsinket på grund af Coronavirus-udbruddet i Kina. Dette ifølge det asiatiske business site, Nikkei, som har offentliggjort en rapport fra leverandører, som antyder, at udbruddet af Novel Coronavirus kan komme til at påvirke produktionen på Apples fabrikker.

Eftersigende ar Apple lagt ordrer på 65 millioner ældre iPhones (primært iPhone 11-serien), samt 15 millioner iPhone SE 2-modeller, men leverandørerne mener nu, at udbruddet af Coronavirus kan komme til at forsinke produktionen.

iPhone 12 bliver ikke ramt

Udbruddet ventes ikke at påvirke produktionen af iPhone 12, men iPhone SE 2 kan blive lanceret senere, for at give Apple tid nok til at producere de telefoner, som de har behov for. Samtidig kan vi komme til at opleve færre iPhone 11-telefoner på hylder i det næste stykke tid.

Udbruddet af Novel Coronavirus blev første gang opdaget i december sidste år i Hubei-provinsen i Kina, som er en del af Centralkina. Hubei ligger op til Henan-provinsen, hvor en af Apple primære fabrikker er placeret. De andre fabrikker ligger i Guandong og Sydøstkina, og da der er tale om en tæt befolket provins, kan virussen hurtigt spredes dertil.

Til trods for at Hubei-provinsen hurtigt blev lukket ned, er der blevet rapporteret om udbrud af Coronavirus i andre lande imens mere end 100 mennesker er omkommet. Begrænsning af udbruddet og arbejdernes sikkerhed er tydeligvis vigtigere end at lave smartphones.

Husk samtidig, at rygtet om en lancering af iPhone SE 2 i marts netop kun er et rygte, så hvis marts kommer og går uden en ny billigere iPhone, behøver det ikke skyldes virusudbruddet. Har Apple haft en lanceringsdato i kalenderen, har de nu en god grund til at fjerne den igen.