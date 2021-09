iPhone 13 lanceringsdato, pris, specs og nyheder

IPhone 13-serien er nu blevet lanceret officiel, og den er blevet afsløret ved Apple s lanceringsevent den 14. september 2021. Vi har alle detaljer, du har brug for at vide om den kommende smartphoneserie.

Årets modeller inkluderer iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro og iPhone 13 Pro Max, og nedenfor finder du alle detaljer om dem alle, herunder deres priser, design og specifikationer.

Højdepunkterne inkluderer en ny 120 Hz-skærm, op til 1 TB lagerplads og nogle kameraopgraderinger, der lyder ret imponerende.

Læs videre herunder for at lære alt, hvad vi hidtil ved om den næste generation af iPhone -smartphones.

Apple har også præsenteret den nye iPad mini (2021)

iPhone 13-serien: kort og godt

Hvad er det? Apples næste store serie smartphones

Apples næste store serie smartphones Hvornår kan man få fat i en? 24. september, præsenteret den 14. september

24. september, præsenteret den 14. september Hvor meget koster den? Den billigste model starter ved 6.199,- kr. (mini) eller 6.999,- kr.

iPhone 13 lanceringsdato og pris

iPhone 13 Pro (Image credit: Apple)

IPhone 13-serien blev bekræftet den 14. september ved Apples store lanceringsevent, og du kan forudbestille hvert håndsæt fra fredag ​​den 17. september.

Den 24. september er udgivelsesdatoen for iPhone 13-serien, og i modsætning til 2020's iPhone 12-serie vil du kunne købe hvert af disse håndsæt på samme dag.

IPhone 13 starter ved 6.999,- kr., og iPhone 13 mini starter ved 6.199,- kr. Det er for en 128 GB lagerplads, og priserne er identiske med lanceringspriserne på iPhone 12.

Priser på iPhone 13-modeller Model Pris iPhone 13 mini 128GB 6.199,- kr. iPhone 13 mini 256GB 7.099,- kr. iPhone 13 mini 512GB 8.899,- kr. iPhone 13 128GB 6.999,- kr. iPhone 13 256GB 7.899,- kr. iPhone 13 512GB 9.699,- kr.

iPhone 13 Pro-modellerne starter på 8.999,- kr., mens iPhone pro Max starter på 9.699,- kr. for 128 GB modellerne.

Priserne på iPhone Pro Model Pris iPhone 13 Pro 128GB 8.899,- kr. iPhone 13 Pro 256GB 9.899,- kr. iPhone 13 Pro 512GB 11.699,- kr. iPhone 13 Pro 1TB 13.499,- kr. iPhone 13 Pro Max 128GB 9.699,- kr. iPhone 13 Pro Max 256GB 10.599,- kr. iPhone 13 Pro Max 512GB 12.399,- kr. iPhone 13 Pro Max 1TB 14.199,- kr.

iPhone 13 design og skærm

iPhone 13 - fem forskellige farver (Image credit: Apple)

IPhone 13 har et fladt design, og på forsiden har den har det keramiske skjold, vi så på iPhone 12-serien. Den er også IP68 støv- og vandtæt (som de fleste moderne smartphones).

Der er fem nye farver, som er Pink, Blue, Midnight, Starlight og Product Red.

Designet ligner stort set iPhone 12-serien, så hvis du ejer en af ​​disse telefoner, ved du sandsynligvis, hvad du har at gøre med. Hakket er lidt mindre - Apple siger, at det er 20 % mindre - så der er lidt mere plads på skærmen.

Hvad angår skærmen, har iPhone 13 en 6,1 tommer skærm, mens iPhone 13 mini har en 5,4 tommer skærm. De er begge Super Retina XDR-skærme, der bruger Apples egen OLED-teknologi.

Hver telefon har stadig en 60 Hz skærmopdateringshastighed, som matcher med rygterne.

iPhone 13 Pro i fire farver (Image credit: Apple)

Nu til iPhone 13 Pro og iPhone 13 Pro Max. Begge håndsæt findes i grafitgrå, guld, sølv eller en skyfri blå. Den sidste nuance er ny, og det er en af de fedeste farver, vi har set på en Pro iPhone.

Det større design ligner meget iPhone 12 Pro og iPhone 12 Pro Max, men der er et par ændringer med nogle nye bånd i kirurgisk stål rundt om telefonens kanter.

IPhone 13 Pro duo leveres med en ny Super Retina XDR-skærm, der har 1000 nit maksimal lysstyrke udendørs, og den har en opdateringshastighed på 120 Hz.

Dette er første gang, vi har set en super jævn opdateringshastighed på en iPhone. Det betyder, at billederne ser glattere ud under din finger, f.eks. når du ruller gennem dine feeds på sociale medier eller læser en artikel.

Apples egen teknologi tilpasser billedfrekvensen afhængigt af, hvad du ser på din telefon. Dette ligner teknologi, vi tidligere har set på iPad-serien, og mange Android -telefoner har allerede dette.

MagSafe giver også en tilbagebetaling på alle iPhone 13-seriens enheder, så du kan bruge alt tilbehør, du købte sidste år med din iPhone 12. Plus, Apple har også introduceret mere tilbehør.

iPhone 13 kamera

Billede 1 af 2 (Image credit: Apple) Billede 2 af 2 (Image credit: Apple)

IPhone 13's kamerablok har et nyt design, hvor linserne er arrangeret diagonalt for første gang, i stedet for lodret.

Der er et 12 MP vidvinkelkamera og et 12 MP ultravidvinkel kamera. Begge har nye sensorer, og Apple mener, at dette vil betyde bedre fotografering, end din iPhone 12 er i stand til.

Det vidvinkelkameraet har en blænde på f/1,6, og ultravidvinkelkameraet har en f/2,4 blænde.

Hvad angår iPhone 13 Pro Max, får du tre 12 MP kameraer. Der er et vidvinkelkamera med en f/1,5 blænde, et ultravidvinkelkamera med en f/1,8 blænde og et telefoto med en f/2,8 blænde.

Hver er i stand til 3x optisk zoom, 2x optisk zoom ud og 6x optisk zoomområde, med digital zoom op til 15x også tilgængelig.

Apple introducerer ProRes-video til iPhone 13 Pro og Pro Max "senere på året". Dette videoformat, som allerede bruges af mange filmskabere og først kom tilbage i 2007, giver videooptagere mere effektiv kodning for at gøre redigering i apps som Final Cut Pro hurtigere og mindre processorkrævende.

Det lader dig optage 4K / 30fps video i ProRes-formatet i kameraappen og slutter sig til iPhone Pro-linjens eksisterende mulighed for at optage i Dolby Vision.

iPhone 13 specs og ydelse

iPhone 13 og iPhone 13 mini (Image credit: Apple)

Alle telefoner i iPhone 13-serien kommer med A15 Bionic-chipsæt indeni, som Apple hævder har en op til 50 % hurtigere CPU og 30 % hurtigere GPU end konkurrenterne. De indeholder også en ny 16-core Neural Engine, der er i stand til 15,8 billioner operationer hvert sekund.

Alle håndsæt er 5G -kompatible, ligesom iPhone 12-serien.

Du har mulighed for 128 GB, 256 GB eller 512 GB lagerplads i iPhone 13 Pro. Hurra! Apple er endelig kommet af med sin 64 GB mulighed for sine flagskib-iPhones, og det betyder mere lagerplads i den billigste version.

Hvis du leder efter en Pro iPhone, har du mulighed for 128 GB, 256 GB, 512 GB eller - en ny tilføjelse til iPhone - en 1 TB model.

iPhone 13 batterilevetid

iPhone 13 Pro (Image credit: Apple)

Ifølge Apple har alle iPhone 13-håndsæt bedre batterilevetid. IPhone 13 mini og iPhone 13 Pro holder 90 minutter længere end henholdsvis iPhone 12 mini og iPhone 12 Pro.

IPhone 13 og iPhone 13 Pro Max holder 2½ timer længere end en iPhone 12 eller iPhone 12 Pro Max. IPhone 13 Pro Max har også den længste batterilevetid, der nogensinde er set på en iPhone, ifølge Apple.

Dette er for det meste blevet opnået ved en række optimeringer gennem A15-chipsættet og iOS 15-softwaren. Apple har endnu ikke bekræftet størrelsen på batteriet i iPhone 13-modellerne, og det er usandsynligt, at vi kender den, før nogen åbner et håndsæt og finder ud af det manuelt.

Som på iPhone 12-serien får du ikke en oplader i æsken med nogen iPhone 13-model. Du skal bruge din eksisterende oplader, købe en separat eller bruge dens trådløse opladningsmuligheder.

Den trådløse opladning er op til 15 watt på alle fire modeller, hvilket vil give dig en respektabel hastighed, men ikke vil matche den, hvad nogle Android-telefoner er i stand til.