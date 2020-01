iPhone 12-serien kan ende med at få flere RAM

The iPhone 12 Pro Max could have 50% more RAM than the iPhone 11 Pro Max, above

Der er ingen tvivl om, at iPhone 12 og dens søskende vil blive nogle kraftige telefoner, idet de alle vil blive udstyret med nye kraftige chipsæts. Men nogle af dem kan også ende med at få væsentlig flere ram end forgængerne.

Dette ifølge USB-analytiker Timothy Arcuri og Munjal Shah, som i et notat, som MacRumors, påstår, at 6.7”-udgaven af iPhone 12 (som meget vel kommer til at hedde iPhone 12 Pro Max) samt i en af 6.1”-modellerne (meget vel kaldet iPhone 12 Pro) vil sidde 6GB RAM.

Til sammenligning sidder der i dag kun 4GB RAM i både iPhone 11 Pro og iPhone 11 Pro Max, så her er med andre ord tale om et boost på 50%, som igen kan påvirke ydelsen betragteligt.

Dette er de bedste iPhones

iPhone SE 2 er måske også på vej

Samsung er også på vej med en ny topmodel: Samsung Galaxy S20

Flere RAM i en telefon betyder, at processer som billedbehandling, videorendering og spil kan speedes op. Og selvom 6GB i iPhone 12-serien ikke lyder som meget, i forhold til de 12GB i mange Android-telefoner, er det stadig et stort spring fremad, som mange brugere sikkert vil synes om.

Ikke meget håb for de "billige" modeller

De sidste to forventede modeller får dog næppe mere ram, idet analytikerne påstår, at en anden model på 6.1” kun får 4GB RAM, ligesom det samme er gældende for 5.4”-modellen. Fordi den almindelige iPhone 11 i dag har 4GB RAM, betder det at disse modeller ikke opgraderes på dette område.

Selvom disse rygter om mere RAM endnu ikke er bekræftede, er det ikke første gang vi har hørt det, så der kan være en god sandsynlighed for, at de holder vand. Også skærmstørrelserne er blevet nævnt et par gange og notatet gentager desuden nogle af de påståede specs på kameraet – de to dyreste modeller vil få et triple-linsekamera med 3D-måling, imens de to billigere modeller vil få to linser uden 3D-sensoren.

Fordi der er så lang tid til september og den mulige lancering af iPhone 12, kan meget naturligvis nå at ændre sig endnu – eller vise sig at være direkte forkert. Vi anbefaler derfor altid, at man tager rygter som disse med et gran salt.

Her er de bedste iPhone apps

Kilde: GSMArena