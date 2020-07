iPhone 12 kan blive forsinket og mangle vigtig funktion

The iPhone 12 range might have the same refresh rate as the 11 Pro Max (above)

Lige så spændende som den kommende iPhone 12-serie lyder, er der nu dukket to knap så lovende rygter op, som fokuserer på en manglende funktion og potentiel forsinkelse på uger eller mere. Tager vi den manglende funktion først, vil ingen af iPhone 12-modellerne ifølge Ross Young (CEO hos Display Supply Chain Consultants og en kendt tipper når det kommer til skærmrelaterede nyheder) have en 120 Hz skærm.

Vi har ellers i et stykke tid hørt, at iPhone 12 Pro og Iphone 12 Pro Max begge ville få 120Hz skærme og dermed matche dem der sidder i OnePlus 8 Pro og Samsung Galaxy S20. Ifølge Young har ingen af hans kontakter kunnet bekræfte dette.

None of our contacts could corroborate iPhone 12 Pro models as 120Hz. They told us 2021. So, they are off our latest 120Hz list.. pic.twitter.com/uTQ7uinMUQJuly 1, 2020

Tilsyneladende sagde de, at funktionen ikke ville ankomme før i 2021 (formodentlig på iPhone 13), og i en opfølgende tweet tilføjede Young, at "vi spurgte en masse insidere, og de sagde alle nej" til en 120Hz-skærm på alle iPhone 12-modeller.

Selvom dette indtil videre kun er et rygte, lyder Young meget sikker på informationen, så vi må vente et stykke tid endnu end håbe på en 120Hz iPhone.

Uger eller måneder forsinket

Vi kommer desuden måske til at vente længere på de nye iPhones end først antaget, eftersom Nikkei Asian Reviewhævder, efter at de fra kilder har hørt om forsinkelser på mellem fire uger til to måneder i forhold til masseproduktionen af iPhone 12-serien. Dette skulle skyldes Covid-19-epidemien.

Apple prøver tilsyneladende hårdt at reducere forsinkelser og vil sandsynligvis stadig være i stand til at sende telefoner ud i år. Faktisk siges det, at Apple sigter efter at ”holde sig så tæt som muligt på den planlagte udgivelsesdato i september.” Så der bliver måske stadig ikke tale om en stor forsinkelse, og vi kan stadig se iPhone 12-serien annonceret i september, selvom disse oplysninger skulle være rigtige.

Mærkeligt nok taler Nikkei Asian Review også specifikt om fire 5G iPhone-modeller, men vi har for nylig hørt, at der muligvis også er to 4G-modeller. Så det kan være, at 4G-modellerne er længere nede på produktionsplanen, eller at hjemmesiden ganske enkelt har udeladt dem fra deres rapportering, hvis de overhovedet findes.

Under alle omstændigheder bør vi tage det hele med gran salt, især da der har været masser af uenighed om, hvorvidt iPhone 12-serien ville blive forsinket, og hvor længe der er gået.

Uanset hvad regner vi med ag blive klogere på telefonerne i september – men der er altså en chance for, at vi først vil kunne købe dem senere end normalt og ar de stadig har 60Hz-skærme.

Kilde AppleInsider og MacRumors