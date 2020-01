iPhone 12 vil måske tilføje en blå nuance til familien

iPhone 12-serien kan ende med at udskifte sidste årrs grønne nuance med en marineblå model, hvis vi skal tro nye lækkede billeder. Billedet af en blå iPhone dukkede først op i denne EverythingApplePro video (ses herunder), med henvisning til tipper og XDA Developers-skribenten, Max Weinbach.

Som med alle andre lækager, er det slet ikke sikkert, at denne holder vand, men det ville nu give god mening at vælge denne farve til næste generation af de dyreste iPhone 12-modeller – marineblå er et populært og konservativt valg inden for eksempelvis uniformer. Med valget af den skovgrønne model i iPhone 11 Pro og iPhone 11 Pro Max, vil vi ikke blive overraskede over en marineblå model.

Om dette så også betyder, at standardudgaven af iPhone 12 vil komme i en blå farve, er et helt andet spørgsmål. Basismodellen af iPhone 11 kom i et udvalg af efterårspasteller, hvilket lå godt i tråd med Apples tendens til at give de billigere modeller lidt sjovere og mere farvestrålende farver end de klassiske guld og rose gold.

Kilde: TrustedReviews