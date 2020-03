iPhone 12 kan blive dobbelt så hurtig som Samsung Galaxy S20

Skal vi tage lækkede benchmarks for gode varer, kommer iPhone 12 fortsat til at holde afstand til Android-producenterne i forhold til hastigheden. Det kommer ikke som den store overraskelse, da seneste trio af iPhone 11-telefoner allerede er hurtigere end Samsung Galaxy S20 Ultra.

Denne information stammer fra en for nyligt lækket benchmark for “A14 Bionic”, som vi forventer er det chipsæt, som vil sidde i iPhone 12 (iPhone 11 bruger A13 Bionic, iPhone XS A12 Bionic og så videre). GizChina var de første til at opspore opslaget fra Geekbench. Her scorede A14 Bionic i single-core testen 1,685 og på multi-core 4,612. Single-core er brugbar til enkle opgaver såsom at browse nettet og sociale medier, imens multi-core bruges til intense spil, foto- og videoredigering.

Særligt multi-core-karakteren er den højeste vi endnu har set i en smartphone, hvilket giver mening, da Apples telefoner normalt er de hurtigste på markedet. Til sammenligning har Samsung Galaxy S20 Plus, som indeholder Snapdragon 865-chipsættet (som mange af de bedste Android-telefoner vil være udstyret med i 2020) gav os en karakter på ca. 3,300, da vi testede den, hvilket end ikke er i nærheden og stadig ganske gennemsnitligt for et Snapdragon 865-resultat.

Single-core-karakteren er dog også interessant, selvom højere karakterer normalt er knap så nødvendige (en telefon med mellemkarakter kan trods alt klare de fleste dagligdagsopgaver uden problemer). Her er også tale om en ret høj karakter – mere end dobbelt så høj som for Samsung Galaxy S20.

Der er et par årsager til, at Apple ønsker højere single-core-karakterer, da det kan bruges til dine sociale medier og sikre en højere opdateringshastighed på skærmen (så denne kan have en opdateringshastighed på 90Hz eller 120Hz), eller måske er der en anden årsag. Det er for tidligt at sige.

Uanset årsagen tyder det på, at iPhone 12 kommer til at knuse alle Android-flagskibe i 2020, når det kommer til processorhastighed, så Snapdragon 865-telefoner som Xiaomi Mi 10, OnePlus 8 Pro, Oppo Find X2 Pro, Sony Xperia 1 II og flere får hård konkurrence.

Den nye iPhone 12 forventes lanceret sidst i september efter et årligt event. Her finder vi endelig ud af om disse processorhastigheder holder stik og vil gøre iPhone 12 til den bedste bland de bedste telefoner i 2020.