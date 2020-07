iPhone 12 kan blive en-hånds-venlig

The iPhone 12 could be a lot smaller than the iPhone 11 (above)

Vi har i et stykke tid hørt, at basisversionen af iPhone 12 muligvis har en 5,4-tommer skærm, og den seneste lækage giver os en idé om, hvor lille enheden kan blive.

En bruger af MacRumors, ved navn iZac, købte en dummy-enhed af telefonen (hvilket betyder en ikke-fungerende replika, typisk baseret på lækager og rygter) og viser hvordan denne kan sammenlignes med iPhone 7 og den originale iPhone SE.

Som du kan se på den overordnede størrelse, ser den ud til at ligge imellem de to, hvor iPhone SE er lidt mindre og iPhone 7 er lidt større. Det på trods af at iPhone 7 faktisk har en mindre 4,7-tommer skærm (iPhone SE er stadig mindre på 4,0 tommer).

Fra venstre mod højre: iPhone SE, iPhone 12 dummy, iPhone 7 (Image credit: MacRumors / iZac)

Kilden hævder, at denne iPhone 12-dummy er 6 mm bredere end iPhone SE, og 3mm smallere end iPhone 7, og bemærker, at den føles mere en længere i brug end iPhone SE – dette til dels på grund af de mindre afrundede kanter – og føles mere en-hånds-venlig end iPhone 7.

Så hvis denne dummy-enhed ender med at passe til basisversionen af iPhone 12, vil det være en fantastisk mulighed for folk, der kan lide at bruge deres telefon med kun én hånd - især folk med mindre hænder, og dem, der bare kan lide kompakte telefoner.

Det er bemærkelsesværdigt, da der ikke sælges mange små telefoner længere, og slet ikke i den dyre ende. Apple lancerede for ikke så lang tid siden sin 4,7-tommers iPhone SE (2020), men den er en mellemklassemodel. Den har desuden dimensioner, der ligner iPhone 7, så iPhone 12 kan ende med at være mindre.

Vi tager naturligvis dette med et gran salt, især da dummy-enheden formodentlig er baseret på lækager og rygter, men det er stadig godt nyt for fans af små telefoner. Vi regner med at få at vide præcis hvordan den ser ud til september, hvor iPhone 12-serien sandsynligvis vil blive annonceret - skønt der har været tale om forsinkelser.