iPhone 12 lanceringsdato, lækager og forventninger

The iPhone 11 Pro Max was the top-end phone from Apple in 2019

Vi siger det som det er: iPhone 12 har bare at byde på markante ændringer til Apples smartphone. iPhone 11-serien bød på meget få opgraderinger. Tilpasninger af kameraet og mindre forbedringer af ydelsen var minimale opgraderinger i den populære iPhone-serie.

Så hvad kan vi forvente os af den næste iPhone? Giver Apple os endelig en ægte ny iPhone?

Den gode nyhed er, at vi under optakten til lanceringen af iPhone 11 hørte masser af rygter og så lækager vedrørende en meget anderledes iPhone. Disse inkluderer muligheden for en 5G iPhone model, nye kameraer, et nyt design og kraftigt forbedret skærm… holder alle disse rygter stik for den kommende telefon, kan iPhone 12 gå hen og blive den store opgradering vi har håbet på. Vi har samlet de seneste lækager og opdateringer om den nye iPhone i artiklen herunder, og tilføjet nogle tanker omkring hvad vi forventer, baseret på det sidste stykke tids rygter omkring den seneste iPhone…

Sidste nyt: Nogle iPhone 12-modeller får muligvis flere RAM samt en tynder og mere energieffektiv skærm.

Skåret ind til benet

iPhone 12 lanceringsdato og pris

Der går endnu ingen rygter omkring en officiel lanceringsdato for iPhone 12, men vi har en idé omkring hvornår den vil lande. Apple kører nogenlunde efter et fast system, og selvom der hvert år går rygter om, at dette vil ændre sig, viser det sig gang på gang at være forkert.

For det første kan vi sige, at den nye iPhone helt sikkert vil blive lanceret i september 2020 – og det plejer altid at være omkring den anden uge. Med dette in mente kan vi gætte på, at Apple vil afsløre iPhone 12 d. 8. september (eller måske d. 15. september, hvis den først sættes til salg senere). Du vil kunne købe den 10 dage senere, så du skal have fri en fredag, hvis du vil stå i kø som en af de første.

Hvad angår prisen på iPhone 12, regner vi at den kommer til at ligge i tråd med de nuværende modeller. Som en reference koster iPhone 11 fra 699 dollars, imens prisen på iPhone 11 Pro starter på 999 dollars iPhone 11 Pro Max starter på 1.099 dollars. Når det er sagt, antyder en rapport, at materialerne til iPhone 12-serien kan stige, hvilket betyder en højere salgspris.

iPhone 12 navn

For det første: vi er ganske overbeviste om, at Apples iPhone i 2020 kommer til at hedde iPhone 12-serien, ikke 11S eller lignende – dette ifølge en industrianalytiker (med god erfaring i at ramme rigtigt).

Derfor kalder vi den for iPhone 12, selvom Apple endnu ikke selv har bekræftet dette navn. Andre kalder den måske iPhone 2020 eller ”ny iPhone” – men vi tænker ikke, at dette kommer til at holde stik.

iPhone 12 design

Apple kan gå hen og ændre drastisk på designet og skærmen i iPhone 12-serien – eksempelvis kan de skrotte kamerahakket. I hvert fald én af de kommende telefoner kan ifølge analytikere være fri for hakket, idet kameraet på fronten i stedet er gemt væk under skærmen. Sker dette, forventer vi, at det bliver en funktion i den dyreste iPhone 12-model – meget vel iPhone 12 Pro Max, eller hvad den nu kommer til at hedde.

En anden lækage antyder, at Apple arbejder på en ny Face ID-teknologi, som betyder et redesignet og potentielt mindre hak. Eftersigende prøver firmaet flere kombinationer af, herunder nogle, som reducerer størrelsen så meget, at det passer ind i toppen af kanten omkring skærmen. En anden rapport antyder, at Face ID helt bliver droppet til fordel for en fingeraftrykslæser placeret under skærmen.

Måske får vi mere end et fjernet hak, siger Kuo, som forventer en metalramme som på iPhone 4, hvorfor telefonen ikke får afrundede kanter som de nuværende modeller har. Han siger samtidig at designet nok bliver ”markant” anderledes i forhold til de nuværende iPhone-modeller.

Denne lækage bekræftede flere andre rygter, såsom at iPhone 12 Pro-versioner vil få tilføjet en time-of-flight-sensor, at budget-flagskibet får en telefoto-linse, og at hele serien vil understøtte 5G og skifte til USB-C. Måske bliver der også bygget en ekstra ting bygget ind i skærmen, udover kameraet, idet Apple ventes at udstyre de kommende iPhones med en indbygget fingeraftrykslæser.

Dette vil være en stor ændring for Apple, eftersom de nuværende modeller slet ikke har fingeraftrykslæser. Hvis kameraet flyttes ind i skærmen, vil det ikke være muligt at indbygge alle Face ID-sensorerne, så det kan godt ske, at fingeraftrykslæseren erstatter Face ID, selvom vi ikke er overbeviste om, at Apple vi gå så langt.

En ny skærm til iPhone 12?

En eller flere 2020 iPhone-modeller kan også få en opdateringshastighed på 120Hz, hvilket er det dobbelte i forhold til de 60Hz på nuværende modeller. Dette stammer fra en anderkendt tipper, og kan give en roligere og mere glidende fornemmelse. Dette er en påstand, som vi har hørt mere end én gang, og nogle telefoner har allerede opdateringshastigheder højere end 60Hz, ligesom nogle iPads, så det er slet ikke utænkeligt.

Størrelsen på skærmen kan også ændre sig. Den respekterede Apple-analytiker Ming-Chi Kuo påstår, at iPhone 12 Pro Max kan få en skærm på 6,7 tommer (i stedet for de 6,5 tommer på iPhone 11 Pro Max), og iPhone 12 Pro kan få en skærm på 5,45 tommer (i stedet for de 5,8 tommer på iPhone 11 Pro).

Han tilføjer, at standardudgaven af iPhone 12 vil holde sig på 6,1 tommer, men vil blive opgraderet fra LCD til OLED. Dette har vi også hørt mere end én gang, og kan betyde, at alle iPhones i 2020 vil have OLED-skærme.

Andre kilder stemmer i, men siger at vi skal forvente en skærm på 5,4 tommer på iPhone 12 Pro. Det siger også, at de to Pro-modeller vil benytte en anden form for OLED-skærm, som både er tyndere og billigere at producere end de skærme, som nu bruges i iPhone 11 Pro-serien. Det kan betyde lavere priser, men det kommer nok ikke til at ske.

Vi har andre steder hørt om et lignende udvalg, men at Apple kan lancere fire nye modeller i september. Ifølge en analytiker vil Apple lancere en 6,7 tommer model, en 5,4 tommer model og to 6,1 tomme modeller.

De går ikke i yderligere detaljer, men antyder, at der vil være en dyr og billig model på 6,1 tommer – hvis dette rygte altså holder vand. Og det kunne det godt gøre, fordi vi har hørt disse påstande gentaget flere gange, denne gang fra Apple-analytiker Ming-Chi Kuo, som tilføjer, at alle fire modeller vil få OLED-skærme og 5G, men at en af 6,1”-modellerne og 5,4”-modellen vil have to kameraer på bagsiden, imens de andre to vil have tre.

Vi har også hørt, at mindst én af iPhone 12-modellerne kan få en tynder og mere energieffektiv skærm, i forhold til iPhone 11-serien. Dette vil samtidig gøre telefonerne tynder og lade dem holde længere imellem opladninger.

iPhone 12 specifikationer og kamera

En anden stor ændring kan komme i form af 5G, som ifølge mange kilder vil komme til iPhone 12. Kuo siger sågar, at han tror, at alle tre modeller vil understøtte 5G. Vi forventer helt og holdent, at minimum én af dem vil have 5G, da flere kilder peger på dette og fordi en række andre telefoner vil understøtte 5G til den tid. Dette kan skyldes en 5nm A14 Bionic processor inden i iPhone 12 – for den almindelige forbruger betyder det længere batterilevetid og flere kræfter end nogensinde. Det vil være ganske imponerende, da den nuværende batterilevetid i iPhone er den bedste vi indtil nu har set fra Apple.

Også RAM-mængden kan blive forøget, som analytikere påstår. iPhone 12 Pro og iPhone 12 Pro Max vil få 6GB RAM, i stedet for 4GB i de nuværende modeller – standardudgaven af iPhone 12 vil stadig kun have 4GB RAM. Dette er noget vi har hørt flere gange, så det kan være sandt.

iPhone 12 får nok også et opgraderet kamera, med et laserdrevet 3D-kamera. Dette vil sidde på bagsiden og selvom nogle taler om lasere, taler andre om dybdemålende sensorer, en anden nævner 3D-måling, så det er nok noget derhen ad.

En sidste kilde tilføjer, at de to dyreste modeller vil få dette, samt et triple-linse-kamera, imens de to ”billigere” modeller kun vil få to kameraer ude 3D-måling.

Sidst er der en chance for, at Apple vil tilføje en ekstra model til familien i 2020, meget vel iPhone SE 2 men medet andet navn. Der kan med andre ord komme en ny billig model, men tag det indtil videre med et gran salt.

Hvad vil vi gerne se i den nye iPhone

iPhone 11-serien står som en stærk – men sikker og lidt kedeligt opgradering fra Apple. Med iPhone 12 vil vi derfor se dem tage større risici med større ændringer end tidligere, som eksempelvis:

1. Spændende nye funktioner

For det første – den nye iPhone skal være god. Fremragende. Bedre end forventet. Vi taler om tiltag, som vi slet ikke har overvejet endnu. Tiltag vi håber Apples kloge hoveder udtænker i firmaets laboratorier. Det lyder måske som et vagt ønske, men Apple er en af de største virksomheder i verden, så hvis nogen kan lave en ordentlig foldbar enhed, en med aftagelige VR-briller eller lignende, så er det Cooks hold.

Fordi vi forventer et tilpasset design og kraftigere indmad, er det ordinære ikke længere godt nok, i en tid hvor forbrugerne holder på deres telefoner i længere tid. Kom så Apple, giv os noget revolutionerende.

2. Et nyt design

Måske er det vi mest ønsker med iPhone 12 et nyt design. Apple har stort set givet os det samme design igennem flere år, siden de genopfriskede designet med iPhone X.

Jovist, nogle ting er forbedret i samme ombæring. Men i sin grundform begynder det at se lidt støvet ud. Dette skyldes først og fremmest det store hak, som måske er nødvendigt til kamerakomponenterne, som skal bruges til Face ID, men vi så det gerne blive mindre eller fjernet helt. Derudover kan vi godt lide det nye look. Der er ikke meget galt med resten af designet på iPhone 11 Pro, men det føles lidt for velkendt.

3. Alt indbygget i skærmen

Vi ser gerne, at iPhone 12 får en skærm, der dækker hele fronten. En af måderne at opnå dette på, vil være at indbygge selfie-kameraet i skærmen. Hvis Apple kan gøre det, vil det imponere os. Nu vi er ved det, må Apple også genindføre fingeraftrykslæseren, til de gange hvor Face ID ikke fungerer helt, som det burde. Men vi vil også have dette bygget ind i skærmen, eller bedre endnu – gør hele skærmen til én stor fingeraftrykslæser, som der har gået rygter om, at Apple måske vil gøre med fremtidige telefoner.

En måde hvorpå nogle firmaer forbedrer deres skærme, er ved at opgradere opdateringshastigheden fra de normale 60Hz. Eksempelvis har OnePlus 7 Pro en opdateringshastighed på 90Hz, og Razer Phone 2 går helt op til 120Hz.

Dette vil gøre animationer og interkationer med skærmen silkebløde, så vi håber, at Apple også arbejder på dette. Det er ikke udelukket, da nogle iPad Pro-modeller allerede har opdateringshastigheder på op til 120Hzm, præcis som det påstås i de kommende iPhones.

5. Flere batteriforbedringer

For første gang i mange år, så det ud til, at Apple med iPhone 11 prioriterede batterilevetiden i sine telefoner, men vi ser gerne, at de tager det skridtet videre med iPhone 12. Eller i det mindste holder standarden. Vi har stadig en iPhone, som kan holde strøm i to dage, til gode, og vi så gerne, at dette blev muligt med iPhone 12 (eller i hvert fald iPhone 12 Pro Max).

6. 5G-understøttelse

Apple er bagud, når det kommer til 5G. Ingen modeller i iPhone 11-serien understøtter det, imens konkurrenter som Samsung Galaxy S10 5G og OnePlus 7 Pro 5G er klar til det nye net.

Apples manglende understøttelse betyder ikke ret meget lige nu, da 5G-dækningen stadig er meget begrænset i de fleste lande, men når iPhone 12 lander, skulle der være bedre dækning samt flere enheder som understøtter det. Det er derfor på tide, at Apple hopper om bord på toget.

Den gode nyhed er, at rygterne omkring 2020 iPhones peger på 5G understøttelse, så det får vi nok også.

7. En lavere pris

Vi beder om det hvert år og denne gang fik vi det, sådan da. iPhone 11-serien starter prismæssigt omkring det samme som sidste års iPhone XR gjorde. Det er derfor ikke decideret umuligt, at vi får en lavere pris at se – eller reduceret pris i forhold til resten af serien – med iPhone 12.

Det er ikke noget vi vil satse på, men Apples mere overkommelige telefoner er over de sidste par år også dem, der har solgt bedst, så det giver mening med en lavere pris, hvor det er muligt.