Afsløring: Batterierne i iPhone 12 er skuffende små

Apple er ikke kendt for at proppe store batterier i deres telefoner, og det ser ikke ud til, at det ændrer sig med iPhone 12-serien. Faktisk ser det ud til, at disse batterier måske er endnu mindre end dem, der sidder i iPhone 11-serien.

MySmartPrice har fundet certificeringer til tre nye Apple-batterier - sandsynligvis beregnet til iPhone 12-serien - på tre certificeringsdatabaser, herunder dem fra Safety Korea, Kinas 3C og UL Demko (et dansk certificeringsbureau).

De pågældende batterier har modelnumrene A2471, A2431 og A2466, hvor A2471 har en størrelse på 2,227mAh, der antyder, at den er beregnet til den rygtede 5,4-tommer iPhone 12. A2431 er med 2.775 mAh lidt større, er den mellemste model af de tre og ser ud til at kunne passe på både iPhone 12 Max og iPhone 12 Pro (som begge rygtes at have 6,1-tommer skærme).

2,227mAh A2471 batteriet (Image credit: Safety Korea)

Sidst har vi A2466, der har en kapacitet på 3.687 mAh og sandsynligvis er beregnet til den største rygtede model - 6,7 tommer iPhone 12 Pro Max.

Som reference har iPhone 11 et batteri på 3.110mAh, iPhone 11 Pro har et på 3.046mAh, og iPhone 11 Pro Max har et på 3.969mAh - og det er til trods for, at iPhone 11 Pro Max har en mindre skærm end iPhone 12 Pro Max ventes at have det.

Disse rygter er med andre ord ikke gode nyheder for batterilevetiden i Apples kommende modeller. Når det er sagt, er der en chance for, at disse batterier ikke er beregnet til telefoner, eller at størrelserne er unøjagtige. Selv hvis man antager, at de er rigtige, er størrelsen ikke det eneste, der påvirker batteriets levetid, så Apple har muligvis foretaget nogle optimeringer, der forbedrer batteriets ydelse.

Heldigvis er der også positive nyheder og i en af databaserne nævnes en ny 20W-oplader. Dette er noget, vi har hørt rygter om før, og som ville give mulighed for hurtigere opladning end nogen nuværende iPhone-oplader. Desværre ser det samtidig ud til, at denne nye oplader ikke vil blive solgt sammen med telefonen, men i stedet vil være ekstraudstyr, som skal købes separat.

Vi regner med at få et bedre overblik over batteri- og opladningssituationen i september, når iPhone 12-serien efter al sandsynlighed vil blive annonceret. Når det er sagt, afslører Apple aldrig kapaciteten på sine smartphonebatterier, så vi bliver nødt til at vente på, at en person splitter telefonerne ad, for at bekræfte deres størrelser.

Kilde: GSMArena