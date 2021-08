iPad mini 6: Udgivelsesdato, pris, nyheder og rygter

Selvom der har været rygter om iPad mini 6 i et stykke tid nu, venter vi stadig spændt på udgivelsen. Og rygterne om den gør os begejstrede - måske lidt for meget.

Så hvornår kan vi få den sjette generations mini iPad at se? Vi aner det ikke, men der vil sandsynligvis gå noget tid: hvis den var klar endnu, havde Apple annonceret den ved deres event. Måske kommer den ud samtidigt med iPhone 13 i september, og slutter sig til den nye entry-level iPad i sit sædvanlige slot.

iPad mini-enheder er de mindste af alle Apples tablets, med skærmstørrelser under andre iPads selv på entry-level. De er designet til folk, der ikke har brug for en kæmpe 12,9-tommer skærm som i iPad Pros, men stadig vil have masser af processorkraft og andre tricks sammen med den signaturpolerede Apple-grænseflade i iPadOS.

Apples tabletlinje kan være forvirrende, og det er ikke helt klart, om iPad mini er designet til at sidde under, over eller ved siden af indgangsniveauet i virksomhedens line-up. Selvom iPad mini er lille, vil du sandsynligvis ikke overveje den, hvis du allerede har en telefon, der er næsten lige så stor som iPhone 12 Pro Max.

Den sidste udgivelse i linjen var iPad mini (2019), så det er på tide med en nyere version af tabletten.

På trods af at den sandsynligvis snart bliver lanceret, ved vi ikke så meget om den kommende iPad mini 6, ud over et par rygter, men vi har skrevet det, vi ved, eller kan gætte os frem til, herunder. Og derefter har vi fundet en ønskeliste over, hvad vi vil se i den nye iPad mini i 2021.

Latest news Flere kilder har antydet, at iPad mini 6 kommer til at få et design i stil med iPad Air og iPad Pro - og det bakkes op af et nyligt rygte.

Direkte til sagen

Hvad er det? Apple's næste mini iPad

Apple's næste mini iPad Hvornår udkommer den? Sandsynligvis senere i år

Sandsynligvis senere i år Hvor meget vil den koste? Muligvis omkring 3000 kr.

iPad mini 6 udgivelsesdato og pris

(Image credit: Future)

Apple afholdte et event den 20. april, og mens alle tegn pegede på, at iPad mini 6 ville blive vist frem (samt en iPad mini Pro), viste det sig at være forkert.

Når det er sagt, ser det ud til, at den stadig vil lande i år, eftersom en respekteret analytiker af Apple -enheder hævder, at den vil lande i anden halvdel af 2021 - muligvis i 'efteråret' (22. september til 21. december). En anden rapport understøtter denne påstand, ligesom en tredje også har, så det virker meget sandsynligt.

Vi har også set modelnumre for iPads, der ikke er annonceret, opført af Eurasian Economic Commission (EEC). Selvom iPad mini 6 ikke er nævnt ved navn, er det muligt, at den er i blandt dem, og denne slags fortegnelser vises normalt ret tæt på at blive lanceret, så måske vi ikke skal vente længe endnu.

Der findes ikke mange rygter angående prisen indtil nu, selvom én rapport siger, at iPad mini 6 ikke vil være lige så overkommelig som iPad på startniveau i 2020 takket være dens specifikationer.

På den anden side hævder en anden kilde, at mini 6 vil være "konsekvent" med sin forgænger prismæssigt.

iPad mini 5 koster mellem 3000-6000 kr. for sine forskellige tilslutningsmuligheder og lagerpladsvarianter, og efter de formodede specielle stigninger i denne nye tablet, ville vi forvente iPad mini 6 kunne koste et strejf mere, selvom det er helt muligt, at den bliver lanceret til samme pris.

iPad mini 6 nyheder og rygter

Der er indtil nu flere rapporter, der giver os oplysninger om iPad mini 6 - vi har nævnt dem ovenfor, men vi pakker alt ud her, som de har fortalt os om tabletten.

Mindst et rygte peger på, at iPad mini 6 har en Lightning Port, i modsætning til nogle af Apples andre tablets - som den nyeste iPad Pro, der skiftede til USB-C-samt et A13 Bionic chipset (også set i iPhone 11) og en 8,5 tommer skærm.

For at sætte det i kontekst: iPad mini 2019 har en 7,9 tommer skærm, så det ville være en temmelig betydelig stigning.

Det andet rygte bakker op om størrelsen, men giver os ikke flere oplysninger ud over det og en vag udgivelsesdato.

Refreshed iPad Pros and iPad Mini dummies. Triple Camera array on the pros. Central camera up top on iPad mini; slightly thicker. Hard to tell and different in screen size. pic.twitter.com/5Luizv1T2rApril 8, 2021 See more

Der er modsigende informationer om, hvorvidt enheden får en Mini LED-skærmopgradering eller ej, ligesom den 12,9-tommer iPad Pro er blevet givet. Den seneste rapport tyder på, at iPad mini 6 ikke får en Mini LED -opgradering denne gang.

Vi har også set leaked dummy units af iPad mini 6, som viser meget få designændringer fra 2019 -modellen, selvom rammerne måske er mindre - du kan se billederne ovenfor, hvor den nye mini -iPad vises sammen med dummy modeller af de to iPad Pro (2021) enheder.

På den anden side tyder nyere gengivelser på, at iPad mini 6 vil følge spidsen for iPad Pro- og iPad Air -modellerne uden hjemmeknap (Touch ID sensoren vil tilsyneladende være indbygget i tænd/sluk -knappen). Ifølge dette særlige rygte vil iPad mini 6 bytte Lightning til USB-C med data- og opladningsport.

Det redesign ser sandsynligvis ud til at ske, et case mold leak er det seneste bevis på, at iPad mini 6 ender med at ligne en mindre iPad Air.

(Image credit: Jon Prosser / RendersbyIan)

Rygtet om USB-C port er blevet bakket meget op, ligesom med denne rapport, der også siger, at denne iPad kommer med et smart stik og A15 Bionic chipset. Stikket ville være til clip-on tastaturer, mens chipsættet er et, vi endnu ikke har set i et produkt, selvom det sandsynligvis kommer i iPhone 13.

Interessant nok har vi nu også hørt tale om en iPad mini Pro. Denne ville tilsyneladende have en 8,7-tommer skærm og være bredere, men kortere end iPad mini (2019). Kilden hævder, at den vil blive lanceret i anden halvdel af 2021, men vi er ikke overbeviste om, at den eksisterer, og hvis den gør, er det sandsynligvis en anden slags end iPad mini 6.

En separat leaker siger, at iPad mini Pro eller iPad Pro mini (de betegner den som begge), kunne komme i anden halvdel af 2021. Tilsyneladende vil den have et iPad Pro-lignende design med slanke kanter og den vil også være kompatible med 5G netværk.

Ideen om en iPad mini med tynde kanter og ingen hjemmeknap er blevet bakket op af en separat rapport, hvilket får ideen om de førnævnte dummy -enheder til at virke forkert.

En leaker af Apple -detaljer har også siden sagt det samme og tilføjet, at iPad mini 6 tilsyneladende vil have det nyeste chipset (formodentlig betyder det A14 Bionic fra iPhone 12 -serien, snarere end M1 fra iPad Pro 2021).

iPad mini 6: Hvad vi ønsker at se

Her er alle de vigtigste funktioner og specifikationer, som vi gerne vil se i iPad mini 6, inspireret af vores oplevelser med dens forgænger samt ændringer på tabletmarkedet, enhedens konkurrenter og Apples andre iPads.

(Image credit: Future)

1. En lavere pris

Apples iPad lineup er forvirrende i betragtning af entry-level iPads og iPad minis stort set ramte det samme prispunkt, med minierne ofte bare en smule dyrere.

IPad mini er dog en underlig enhed, fordi den er mindre end alle sine Apple -tabletbrødre, men også mere kraftfuld og dyr, så den er ikke klart bedre eller værre, hvilket kan føre til, at folk bliver forvirrede over, hvilken de skal købe.

Hvis iPad mini 6 skulle blive mindre end de andre tablets, men lige så kraftfuld og mere overkommelig, ville skellene mellem dem være tydeligere, og det ville være lettere for folk at finde ud af, hvad der er bedst for dem.

På denne måde ville iPad mini 6 være et godt køb for folk, der leder efter en praktisk lille iPad -ledsager, uden at det bliver for dyrt.

2. Et 3,5 mm hovedtelefonstik

Indtil nu har alle iPad mini -modeller haft et 3,5 mm hovedtelefonstik, men det er langt fra en sikker ting i betragtning af Apples vane med at fjerne det i sine enheder.

Vi vil dog gerne se iPad mini 6 beholde hovedtelefonstikket, da de virkelig er nyttige til folk, der kan lide deres kablede hovedtelefoner såvel som mange, der kan lide at tilslutte deres tablets til fysiske højttalere.

Udover lydudgang kan 3,5 mm -stik også bruges til lydindgang, og folk, der bruger deres iPads til at optage musik eller stemmebeskrivelser, kan måske godt lide muligheden for at bruge en sådan enhed uden også at tage hovedstikpladsen op.

(Image credit: Future)

3. Reducerede kanter

De eksisterende iPad mini'er, og især iPad Airs og entry -level iPads, er temmelig dateret på en vigtig måde - de har alle temmelig store kanter omkring sig, især på siderne, og i betragtning af at selv de mest overkommelige Android -telefoner har reduceret rammen drastisk i dag, så går dette bare ikke længere.

Store rammer gør tablettens størrelse større uden at resultere i ekstra skærmstørrelse, og for en rigtig 'mini' iPad mini ønsker vi ikke, at rammen er meget større end dens skærmstørrelse - især hvis skærmstørrelsen bliver øget.

Vi kan forstå, hvis Apple ønsker at beholde Touch ID og en fysisk knap, som de har haft tendens til at gøre i sine overkommelige produkter, herunder de grundlæggende iPads og iPhone SE (2020), men ud over dette er store rammer unødvendige.

(Image credit: Future)

4. Apple Pencil 2 support

IPad mini 5 er kompatibel med den første Apple Pencil, men det er en ret splittende stylus i betragtning af dens begrænsede rækkevidde af funktioner og den irriterende måde at oplade den på (du skal fysisk tilslutte den til tabletten, så den stikker ud som et flag stolpe).

Vi vil gerne se iPad mini 5, og faktisk alle Apples tablets, bevæge sig mod at bruge Apple Pencil 2 i stedet, hvilket er meget mere nyttigt og oplades ved at sætte den magnetisk til.

Dette virker usandsynligt, i betragtning af at Apple Pencil 2 er forbeholdt high-end iPad Pros lige nu, men dette er nu en ønskeliste, og ikke en forudsigelsesliste.

5. Ingen LiDAR -scanner

De nye iPad Pros i 2020 har LiDAR -scanner, og der er rygter om, at iPhone 12 også vil. Dette bruges til AR, som Apple har gjort et stort skub mod i de sidste par år, men AR er ikke ligefrem for alle.

Vi vil gerne se iPad mini 6 uden LiDAR -scanner - ikke alle ønsker sig AR, og mange er ligeglade, hvilket kan føre til irritation, hvis Apple forsøger at presse det på os alle.

Hvis der ikke er en LiDAR-scanner på den nye iPad mini, kunne prisen også blive lidt lavere, og de fleste købere vil sandsynligvis foretrække en lav pris frem for en potentielt ubrugelig scanner.