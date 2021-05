iOS 15: Lanceringsdato, understøttede iPhones, funktioner, lækager og hvad vi ved indtil videre

Der er stadig lang tid til at iOS 15 bliver lanceret, men vi har allerede hørt om de første lækager og rygter, hvilke du finder nedenfor. Derudover har vi en god idé om, hvornår den udkommer - samt hvilke enheder der vil understøtte den. Forvent, at den kommer sammen med iPhone 13.

Længere nede har vi inkluderet en liste over nogle af de vigtigste forbedringer, som vi ønsker at se i iOS 15. Den seneste tilgængelige version af iOS 14 er ikke problemfri, selvom styresystemet er blevet revideret. Der er kommet adskillige opdateringer siden, og de har gradvist rettet fejl og introduceret nye funktioner.

iOS 14.5-opdateringen er nu tilgængelig, og den har en masse nye funktioner, herunder at kunne låse din iPhone op med maske på. Det fungerer dog kun for Apple Watch-ejere. Det er den største opdatering siden iOS 14 blev lanceret, så vi får nok ikke noget nyt, før vi ser den første preview af iOS 15 på WWDC 2021.

(Og selvom ældre telefoner ikke får del i iOS 15, har Apple frigivet en lille opdatering, iOS 12.5.3, med sikkerhedsopdateringer og rettelser. Opdateringen kan installeres på så gamle telefoner som iPhone 5S.)

Vi opdaterer denne artikel, når vi hører nyt om Apples næste store iPhone-softwareopdatering. Så kig tilbage regelmæssigt for at se alle detaljerne.

Seneste nyheder En ny rapport antyder, at iOS 15 vil introducere et nydesignet kontrolcenter til de nuværende iPhones samt understøtte dobbelt biometrisk autentificering via Face ID og Touch ID på iPhone 13.

Til sagen

Hvad er det? Den næste store opdatering af iOS.

Den næste store opdatering af iOS. Hvornår kommer den? Højst sandsynligt til september 2021, efter en afsløring d. 7. juni.

Højst sandsynligt til september 2021, efter en afsløring d. 7. juni. Hvor meget vil den koste? Den er gratis.

iOS 15 lanceringsdato

Nye versioner af iOS lander typisk i midten af september. Normalt ledsages de af en ny iPhone-lancering. Derfor forestiller vi os, at iOS 15 lander sammen med iPhone 13. Dog forsinkede Apple iPhone 12 til oktober 2020, mens iOS 14 stadig blev lanceret den 16. september. Med eller uden en ny iPhone er det derfor meget sandsynligt, at iOS 15 kommer i september 2021.

Selvom den færdige version formentlig når ud til iPhones til september, vil Apple næsten helt sikkert annoncere iOS 15 meget tidligere. Nye versioner afsløres normalt på virksomhedens WWDC (Worldwide Developers Conference) i juni, så forvent at se iOS 15 på WWDC 2021, som løber af stablen fra den 7.-11. juni.

Der vil sandsynligvis blive lanceret en udviklerbeta samtidig, og en offentlig beta vil sandsynligvis komme senere på måneden. Så hvis du ikke har noget imod fejl, kan du måske selv prøve iOS 15 i slutningen af juli.

Mens vi taler om iOS 15 her, vil iPadOS 15 næsten helt sikkert følge samme kurs. Inden da må vi nøjes med at prøve iOS 14.5.

iPadOS 15: hvordan vil den adskille sig fra iOS 15?

Nyheder og lækager

Den første lækage vi hørte om iOS 15 drejede sig om tilgængelighed. Ifølge rygterne vil den kun være tilgængelig til iPhone 7 og nyere versioner. Det betyder at nogle af de enheder, der kunne få iOS 14 - iPhone 6S, iPhone 6S Plus og den originale iPhone SE - vil gå glip af den nye software.

Selvom kilden til disse rygter (The Verifier) har en blandet track record, er det en meget troværdig påstand. Det skyldes, at Apple normalt dropper den ældste generation med hver ny softwareopdatering. Faktisk var det forventet, at iPhone 6S ikke engang ville få iOS 14, så telefonen har ikke manglet opdateringer i sin levetid.

Vi har også hørt noget lignende fra en anden kilde, som hævder, at iPhone 6S vil være enheden, der ikke får den næste iPhone-opdatering i år. Nogle vil måske være skuffede over dette, men det er i overensstemmelse med Apples normale opdateringsplan.

Vi er også ret sikre på, at Apples næste iOS-opdatering vil blive kaldt iOS 15. Der blev for nylig fundet henvisninger til de næste versioner af iOS og macOS i en WebKit-kode, hvilket giver os et tegn på, at de vil blive kaldt henholdsvis iOS 15 og macOS 12.

WebKit-koden afslører ikke meget om, hvad man kan forvente af den kommende version af iOS, men det ser ud til at den vil følge tidligere OS-generationer og have en numerisk titel.

Det mest interessante er dog, at en nylig rapport antyder, at iOS 15 vil introducere et nydesignet kontrolcenter til iPhones og iPad. Derudover tyder det på, at den understøtter dobbelt biometrisk autentificering via Face ID og Touch ID.

Med understøttelse af træk og slip og en mere kompakt æstetik ser det ud som om, at det nye kontrolcenter vil have flere designideer fra macOS Big Sur. Selvom rapporten ikke indeholder nogen billeder, har vi tidligere set jailbreaket iPhones (via WCCFTech) med Mac-inspirerede kontrolcentre. Vi forventer, at iOS 15 vil introducere et design med et lignende udseende.

Med hensyn til dobbelt biometrisk autentificering - som i bund og grund betyder, at man skal igennem to identifikationsfaser, før man kan låse visse iPhone-funktioner op - antyder rapporten, at denne funktion kun vil være på iPhone 13. Det indebærer, at Apples næste flagskibs-telefon vil komme med en fingeraftryksscanner under skærmen.



Det ønsker vi os

iOS 14 var en stor opdatering med en del forbedringer, men der er stadig en række ting, som iOS 15 kunne gøre bedre.

1. Understøttelse af alle enheder som har iOS 14

iPhone 6S vil højst sandsynligt ikke få iOS 15 (Image credit: Future)

Apple har en tendens til at understøtte enheder i lang tid, så vi kan ikke rigtig se ned på virksomheden, når den stopper med at understøtte gamle enheder. Vi ville dog gerne se, at understøttelsen varede endnu længere. I dette tilfælde ville det betyde, at alle enheder der fik iOS 14 også ville kunne få iOS 15.

Her taler vi om iPhone 6S, iPhone 6S Plus og den originale iPhone SE, da de er de næste, der er på vej til at blive skåret fra. Det rygtes også, at de ikke får iOS 15. Vi forventer derfor, at de ikke kan få opdateringen, men det ville kun være positivt, hvis de gjorde.

2. En bedre Siri

Siri bliver bedre med hver ny version af iOS. Selvom den er ret god nu, er der altid plads til forbedringer - især fordi den allerede er bedre end Google Assistant.

Vi ønsker først og fremmest, at Siri skal blive endnu bedre til at forstå og besvare vores spørgsmål præcist og nyttigt. Vi vil også gerne have mindre afhængighed af webresultater og mere skræddersyede svar i stedet.

3. Udvidede cykelvejledning og Guider i Apple Kort

(Image credit: Apple)

Apple Kort er meget bedre, end det var engang. Særligt to nye funktioner har forbedret kortet, cykelvejledninger og Guider, sidstnævnte er anbefalinger af ting at se og gøre.

Men ingen af disse funktioner er tilgængelige overalt. I skrivende stund er de begrænset til en håndfuld større byer. Især cykelruter øsnker vi bliver tilbudt så bredt som muligt. Disse viser dig ruter, der omfatter cykelstier, cykelbaner og lignende, og giver dig mulighed for at vælge ruter, der undgår bakker.

4. En ønskeliste til App Store

App Store plejede at have en funktion til ønskelister, hvor du kunne lave en liste over de apps og spil, du var interesseret i. Dette var især smart til ting, der kostede penge, da du måske ikke var sikker på, at du ville betale for dem endnu, men stadig ville sikre dig, at du ikke glemte dem.

Desværre fjernede Apple denne funktion for flere år siden, og vi så gerne, at den vendte tilbage med iOS 15.

5. Flere sprog i Oversæt

Med iOS 14 tilføjede Apple en Oversæt-app til sit styresystem. Det giver dig en smart måde at oversætte andre sprog på. Men ved lanceringen understøttede den kun 12 sprog, hvilket er langt, langt mindre end Google Translate og andre konkurrerende apps og tjenester.

Så vi vil gerne se forbedringer med iOS 15. Vi vil tro, at det er noget, som Apple vil arbejde videre på, og nye sprog kan meget vel komme til, selv før den nye version af iOS kommer. Men der er meget arbejde at gøre, hvis Apple vil have den bedste oversættelsesapp på markedet.