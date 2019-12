Intel bekræfter frasalg af chip-produktion til Apple

Nye retsdokumenter afslører, at Intel har solgt sin smartphone modem chip-afdeling til Applemed et ”tab på adskillige milliarder dollars”, efter at være blevet presset ud af markedet af Qualcomm.

Den amerikanske chipproducent kom med påstanden i en udtalelse til 9th US Circuit Court of Appeals, hvor konkurrenten Qualcomm forsøger at få omgjort en afgørelse om monopoldannelse som følge af en stævning fra US Federal Trade Commission.

Tilbage i maj, skrev US District Judge Lucy Koh i San Jose i sin 233-sider lange afgørelse, at Qualcomms håndtering af patenter var kvælende for konkurrencen på et moderne chip-marked. Koh beordrede derefter firmaet til at genforhandle sine licensaftaler, så de ville blive mere rimelige.

Qualcomm klagede over afgørelsen, som derfor ikke er trådt i kraft, før appelsagen er afgjort.

Intel vs Qualcomm

I et nyligt offentliggjort blog-opslag, kunne executive vice president og general counsel hos Intel, Steven R. Rodgers forklare, at chipproducenten var blevet presset ud af markedet, på grund af Qualcomms måde at håndtere licenser på, og argumenteret for, at afgørelsen mod virksomheden burde stå ved magt:

“Vi investerede milliarder, ansatte tudsindvis, opkøbte to virksomheder og byggede innovative verdensførende produkter, som i sidste ende fandt vej til Apples markedsførende iPhones, herunder den senest lancerede iPhone 11. Men når alt kommer til alt, kunne Intel ikke hamle op med de kunstige og uoverstigelige grænser for fair konkurrence skabt af Qualcomm og blev i år tvunget til at forlade markedet.”

Qualcomm afviser beskyldningerne fra FTC, og andre dele af den amerikanske regering har anmodet appelretten om at sætte effektueringen af FTCs agørelse på pause.

Det bliver dog næppe let at erstatte Qualcomm, eftersom både Pentagon og Department of Energy i juli udtalte, at QUalcomm var en ”betroet” leverandør af 5G-teknologi, ligesom det ville blive ”umuligt at erstatte” firmaet på kort sigt.

Kilde: Business Insider