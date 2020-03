Intel indrømmer, at de ikke vil indhente AMD 7nm før 2021

Det er ingen hemmelighed, at Intel for tiden har svært ved at hamle op med konkurrencen fra AMD, når det kommer til de bedste processorer efter Team Reds skift til 7nm. Og det ser ud til, at det kommer til at fortsætte et godt stykke tid endnu.

Som Tom's Hardware kunne fortælle, gav finansdirektør George Davis en præsentation under Morgan Stanley-konferencen, hvor han slog fast, at Team Blue ikke ville kunne indhente konkurrenterne før de producerer 7nm nodes mod slutningen af 2021.

Vi vidste allerede, at Intel har haft problemer med at gøre produktionsprocessen mindre, men Davis understregede yderlige hvor lang tid der kommer til at gå, da han sagde, at Intel ikke vil kunne tage føringen fra AMD før de skifter til 5nm en gang ude i fremtiden,

Dette vil uden tvivl være nedslående nyheder for de, som håbede på, at Intel ville vende stærkt tilbage i 2020, eller de som håber at 10nm desktops vil blive den hellige gral. Lytter vi på vandrørene, vil de kommende Comet Lake-S desktop chips være baseret på den aldrende 14nm-process, når de rammer markedet, hvilket vil ligge i tråd med ovenstående.

Davis sagde dog også noget under sin præsentation, som kan hjælpe til med at forklare hvorfor det ikke er så skidt, som det kan se ud. Han hævder at 10nm produktionsprocessen bag mikroarkitektur som Ice Lake ikke ligefrem vil blive husket som den bedste CPU-arkitektur nogensinde, da Intel har været nødt til at reducere clock-hastigheden betragteligt – hvilket er en af årsagerne til. at du ser en del laptops indeholdende Intels 10. generation Comet Lake, i stedet for 10nm Ice Lake.

Det bliver stadig interessant at se hvilke processorer Intel vil komme med over de næste par år, imens vi venter på at Team Blue samler kræfter til at dyste mod AMD. Formår Intel at fastholde de stigende clock-hastigheder, er det muligt, at de kan beholde deres niche inden for PC gaming, imens de arbejder på at gøre produktionsprocessen mindre, så de kan indhente AMD.

Indtil det sker...

For nuværende ser det ud til, at Intel vil sende sit lineup af 10. generation Comet Lake-S chips til desktop-computere på gaden, som vil fås med op til 10 kerner og 20 tråde i Core i9-modellerne. Dette vil igen blive baseret på samme 14nm-proces som Intel har arbejdet på at forbedre siden Skylake fra 2015.

Selvom det er skuffende, at Intel ikke vil lancere desktop-processorer med deres 10nm-process, er det muligt, at de ved at blot forbedre deres 10nm produktionsproces igen kan nå højere clock-hastigheder, som de kommende processorer siges at kunne nå. Dette kan være med til at hjælpe Intel med at følge med i forhold til de IPC-forbedringer, som vi forventer fra AMD Ryzen 4000 til desktop-computere.

Hvor denne forskel kommer til at skade Intel mest vil dog være på mobil-afdelingen. Intel har teaset for sine Tiger Lake-chips under CES 2020, men hvis skiftet til 7nm Zen 2 kerner bliver lige så stort en succes for AMD som de havde på desktops, kan Ryzen 4000 Mobile blive en seriøs trussel for Intel.

Under Morgan Stanley-konferencen slog Davis fast, at Intel investerer massivt i software og AI, som skal mindske skellet imellem de to chip-producenter. Kun tiden vil dog vise, om disse løsninger vil betyde den store forskel for slutbrugerne. AMD Ryzen 4000 er lige rundt om hjørnet, og vi får snart at se hvordan denne kamp kommer til at udfolde sig.