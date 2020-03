RYGTE: Huawei P40 Pro får muligvis et stort hul til frontkameraer

Vi har tidligere hørt, at Huawei P40 Pro får to frontvendte kameraer, så der kan tages imponerende selfies, og et nyt hands-on billede (herunder) giver os en idé om hvordan det kan se ud i praksis.

Billedet stammer fra Slashleaks, og selvom de ikke har den højeste troværdighed, er der et par årsager til, at iv vælger at tro på billedets ægthed (som vi kommer ind på). Vi kan ikke se ret meget, men du kan se den øverste halvdel af en buet mobilskærm, som har et betydeligt kamerahul til de frontvendte kameraer.

Kamerahuller i skærmene er blevet ret almindelige i 2020, og vi har set flere telefoner med store huller til netop to frontvendte kameraer – eksempelvis Samsung Galaxy S10 Plus, S10 5G og Oppo Reno 3 Pro.

De store huller deler dog vandene, eftersom de optager ganske meget plads på skærmen, hvilket kan være årsagen til, at Samsung er gået tilbage til et enkelt kamera i hullet på Galaxy S20-serien. Kameraerne vi ser på dette billede optager da netop også en del plads. Vi forventer at Huawei P40 Pro tager fremragende selfies med to frontvendte kameraer, og lidt tabt skærmareal er måske et rimeligt bytte. Dette afhænger naturligvis af om billedet kan tages for troende.

(Image credit: Slashleaks)

Er det virkelig Huawei P40 Pro?

På Slashleaks, hvor billederne først blev vist frem, kan brugerne stemme om hvorvidt de finder billedet troværdigt. I dette tilfælde er der tale om en lav tilslutning på kun 33% (indtil videre). Vi har dog grund til at tro, at der kan være tale om Huawei P40 Pro. For det første ligner den ikke nogen eksisterende telefon med to kameraer. Dernæst er det ikke en Samsung-enhed, da deres kameraer sidder i højre side, og ikke i venstre som på billedet, og Oppo Reno 3 Pro har ikke en buet skærm. Også den kommende Realme X50, med frontvendte kameraer, har en flad skærm.

Dertil ligner brugerfladen EMUI, som vi kender fra Huaweis telefoner, hvor batteriindikatoren og teksttypen ligner hvad vi kender fra tidligere Huawei-modeller.

Vi godtager derfor indtil videre dette som værende Huawei P40 Pro, selvom den endnu ikke er udkommet. Det kunne også være den europæiske udgave af Oppo Reno 3 Pro, eller en anden telefon med et enkelt kamera påført et skin, så det ser ud som om, at der er to. Eller måske er det bare et spørgsmål om billedmanipulation.

Huawei afslører offivielt Hauwei P40-serien under et event i Paris d. 26. marts, så der er mindre end en måned til, før vi med sikkerhed ved, hvordan den endelige telefon kommer til at se ud.

Via Pocketnow