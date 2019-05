Huawei Mate 20 Pro er igen en del af Googles Android Q betaprogram

Da Google officielt annoncerede sit Android Q -betaprogram under Google IO 2019 i starten af maj, afslørede de samtidig en liste med 21 smartphones , som var en del af betaprogrammet. En af disse var Huaweis Mate 20 Pro, men da den amerikanske regering senere sortlistede den kinesiske producent, forsvandt Huaweis produkter fra Android Enterprise-programmet og dermed også listen fra Android Q-betaen.

Nu har Android Police så opdaget, at Mate 20 Pro igen er dukket op på listen over deltagere i Android Q betaprogrammet. Vi ved ikke om dette skyldes dialog imellem Huawei og Google, men uanset hvad er det gode nyheder for ejere af Mate 20 Pro, som har skrevet sig op til at være en del af Android Q betaprogrammet.

At Mate 20 Pro igen er blevet føjet til listen betyder samtidig, at telefonen vil modtage de opdateringer Google sender ud til Android Q betaprogrammet.