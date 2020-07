Nu har vi datoen for Microsofts spilafsløring for Xbox Series X

Denne måneds Xbox Games Showcase er netop blevet bekræftet til at finde sted d. 23. juli, hvilket betyder, at vi nu ved hvornår vi får næste dosis Xbox Series X-spil.

Vi siger 'næste', da der var et lignende Xbox Series X-event tilbage i maj måned, men her blev vist langt mindre gameplay end håbet, så vi håber oprigtigt, at dette kommende event har mere indhold.

Xbox Games Showcase coming on July 23 #SummerGameFest https://t.co/WZbweVtz1SJuly 6, 2020

Den officielle Xbox Twitter-konto bekræftede nyheden og bekræftede hermed tidligere rygter om en dato d. 23. juli. Arrangementet løber af stablen kl. 18.00 dansk tid, og efterfølger et pre-show med vært Geoff Keighley. Så hvis du ikke kan vente til klokken 18, kan du allerede tune ind kl. 17.

Det foregår på YouTube og vi giver jer naturligvis flere oplysninger, når de tikker ind.

Hvad vil de overhovedet vise frem?

Vi ved med sikkerhed, at vi får gameplay fra Halo Infinite at se - og vi håber virkelig, at der bliver tale om en ordentlig demo og ikke kun få uddrag. Fordi her er tale om et event med indhold fra førstepartsudviklere, forventer vi at se en række eksklusive Xbox-titler. Vi har blandt andet hørt rygter om det endnu ikke-bekræftede første spil fra Microsofts The Initiative - selvom der sandsynligvis også vil være tredjeparts titler med.

Når vi tænker på den lune modtagelse deres event tilbage i maj fik, og med tanke på hvor god en modtagelse PS5-eventet fik (hvor de blandt andet viste et Spider-Man-spil frem til PS5), er dette Microsofts chance for at vende rampelyset tilbage på Xbox Series X-konsollen.

Hvis vi får nogle dybdegående gameplay-optagelser, et bedre kig på Halo Infinite, og måske den billigere Xbox Series S-model, som vi har hørt en del om, kan det godt gå hen og blive rigtig interessant.