Her kan du streame weekendens UFC-brag mellem Khabib og Gaethje

Det er årets sidste store Fight Islands-begivenhed. Og det er en rigtig godbid. UFC 254 er vært for den største MMA-kamp i 2020, hvor den midlertidige letvægtsmester Justin Gaethje møder den dominerende Khabib Nurmagomedov i kampen for den ubestridte mestertitel.

Vi viser dig nøjagtigt, hvordan du livestreamer UFC 254 og ser Khabib vs. Gaethje og endnu mere i denne weekend med ESPN + (via USA). Du kan også se hovedkampen på Viaplay Sport.

Efter at Abdulmanap Nurmagomedov, Khabibs far, døde af Covid-19, trak Khabib sig for at håndtere sin personlige tragedie. Garthje trådte ind som midlertidig mester. Denne weekend er Nurmagomedov tilbage i ringen for at få sit bælte tilbage.

Livestream UFC 254 Det er værd at bemærke, at UFC 254 foregår på et meget tidligere tidspunkt end tidligere begivenheder denne lørdag den 24. oktober. De indledende kampe begynder kl 16.15 dansk tid, mens hovedkampen starter kl. 20.00. Du kan streame det hele på amerikanske ESPN+. Hovedkampen vises også på Viaplay Sport

Letvægteren Gaethje er stormet frem, sluttede med en dominerende præstation mod Tony Ferguson i maj. Nu vil han bruge sin baggrund fra brydning til at udfordre de regerende mestre og udnytte sit høje tyngdepunkt til at give endnu mere kraft til sine rekordhårde slag.

Det er ikke noget nyt for Khabib Nurmagomedov. Han har den længste sejrsstime i UFC-historien, og den overlegne sejr over Conor McGregor viser, at Nurmagomedov meget sjældent kommer i problemer.

Khabib er utrolig stærk. Han har arbejdet sig op ved at holde sine modstandere i skak og afslutte ved at lade angreb, der er umulige at modvare, hagle ned over dem.

Weekendens UFC 254 bliver spændende. Det er nemt at tro, at Nurmagomedov råstyrke vil sikre ham bæltet igen. Men den midlertidige mester har en unik stil, der ikke må undervurderes.

Læs videre og find ud af, hvor du livestreamer UFC 254 og ser Khabib mod Gaethje online.

UFC 254 direkte: Se Khabib vs Gaethje og hele lørdagens program på nettet

UFC 254 – hele programmet

Hovedkampe:

Khabib Nurmagomedov vs JustinGaethje; Lætvægt

Robert Whittaker vs Jared Cannonier; Mellemvægt

Alexander Volkov vs Walt Harris; Sværvægt

Islam Makhachev vs Rafael Dos Anjos; Letvægt

Cynthia Calvillo vs Lauren Murphy; Kvinde-fluevægt

Magomed Ankalaev vs Ion Cutelaba; Let sværvægt

Jacob Malkoun vs Phillip Hawes; Mellemvægt

Indledende kampe:

Stefan Struve vs Tai Tuivasa; Sværvægt

Alex Oliveira vs Shavkat Rakhmonov; Weltervægt

Da-Un Jung vs Sam Alvey; Let sværvægt



Forkampe:

Nathaniel Wood vs Casey Kenney; Catchweight

Umar Nurmagomedov vs Sergey Morozov; Bantamvægt

Liana Jojua vs Miranda Maverick; Kvinde-fluevægt

Joel Alvarez vs Alexander Yakovlev; Letvægt