Nyt Harry Potter-rollespil lander på PS5 og Xbox Series X i 2021

I 2018 blev der lækket et Harry Potter-rollespil, som ifølge rygter nu er planlagt til at udkomme på de nye spilplatforme, herunder PS5 og Xbox Series X i 2021. Dette ifølge den godt informerede Bloomberg-reporter Jason Schreier, som talte med to kilder om projektets fremskridt.

Disse oplysninger afsløres i en rapport, der ellers fokuserer på nylige kontroversielle kønsrelaterede tweets fra Harry Potter-forfatteren JK Rowling, som har resulteret i, at skuespillere som Emma Watson bekræfter deres støtte til transpersoner. Rapporten berører, hvordan dette er blevet opfattet af personalet hos udvikleren Avalanche Software.

Rowling har ikke meget at gøre med spillets udvikling, baseret på hvad der diskuteres her. Rapporten beskriver det unavngivne Harry Potter-spil som en ekspansiv, åben kopi af Hogwarts, skolen fra bøgerne, hvor du kan ”lege” troldmand. Tidligere Harry Potter-spil, med undtagelse af Lego-titlerne, har stort set været dårlige. Muligheden for at udforske skolen i et stort rollespil vil uden tvivl være yderst tiltalende for fans af bøger og film.

Rapporten nævner også, at det næste Batman-spil, der forventes at blive kaldt Gotham Knights baseret på en nylig URL-registrering, sandsynligvis vil blive afsløret i august på DCs kommende FanDome-event.

Det kommende Harry Potter RPG afsløres på et tidspunkt efter dette, hvis vi skal gå ud fra tidsplanen i samme rapport.

Hvad ved vi ellers om spillet?

Harry Potter-RPG blev afsløret i en lækket og senere tilbagetrukket video i oktober 2018. Det lignede spillet, som mange fans drømmer om, hvor du skaber din egen troldmand, der udfører trylleformularer i Hogwarts. BBC-programleder Lizo Mzimba sagde, at spillet kunne kaldes Harry Potter: Magic Awakened.

Oplysningerne har siden været få, men rygterne mange og ingen yderligere udvikling er afsløret af Warner Bros, som udgiver spillet.