Halo Infinite kørte ikke på Xbox Series X under sin gameplay-afsløring

En af de mest ventede gameplay-afsløringer under Microsofts Xbox Games Showcase forleden var af spillet Halo Infinite, som da også åbnede ballet med en længere demo. Men nu afsløres det, at spillet ikke kørte på en Xbox Series X, men i stedet på en PC, der er "repræsentativ for den oplevelse, som spillere vil have på Xbox Series X".

Spillet afvikles af den nye Slipspace-motor fra udvikleren 343 Industries og kører med 60fps i 4K-opløsning. En udvikler fra 343 bekræftede imidlertid under session, hvor pressen kunne stille spørgsmål, at spillet blev vist på en pc med lignende specifikationer som Microsofts nye konsol, og at den dermed ikke blev afviklet på Xbox Series X-hardware.

Dette er ikke særlig overraskende taget i betragtning af, at konsolspil først og fremmest er udviklet på pc, før de optimeres specifikt til konsoller. Halo Infinite udkommer desuden også til pc, når det lanceres, så det giver mening at vise optagelser fra pc-versionen af spillet, som stadig er under udvikling.

En hård landing

Det rejser dog nogle interessante spørgsmål. Nogle fans har kommenteret på et par tekniske problemer, som viste sig under spillets korte demo. Der var tydelige tegn på ”pop-in”, eksempelvis når man kørte rundt i en Warthog, og nogle teksturer fremstod mærkbart flade.

Især pop-in var temmelig overraskende taget i betragtning af, at Xbox Series X burde uden problemer burde være i stand til at indlæse og streame grafikken fra på sit superhurtige SSD-drev. Men måske elimineres dette problem, når spillet kører direkte på Microsofts næste konsol.

343 Industries har også bekræftet, at ray tracing vil blive tilføjet efter lanceringen, hvilket potentielt kan tilføre endnu mere realistisk belysning, refleksioner og skygger i spillet. Udvikleren har lovet at videreudvikle Halo Infinite over tid, og dette ville være den første opdatering af mange.

Halo Infinite lanceres sammen med Xbox Series X, når denne lanceres til "Holiday 2020". Spillet er desuden inkluderet som en del af Xbox Game Pass og kan også spilles på Xbox One og Windows 10 pc'er.

