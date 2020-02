Google vil have sine apps tilbage på Huawei-enheder – har søgt om licens

Efter de amerikanske myndigheder forbød enkelte kinesiske selskaber at samarbejde med amerikanske, er Huawei blevet nødt til at droppe Googles egne apps fra deres mobiltelefoner og tablets.

Nu har Google imidlertid søgt om licens til at genotage samarbejdet med det kinesiske selskab. Dette sker kun få dage efter de advarede brugere af Huaweis enheder imod selv at lægge Google-apps ind, da det kan udgøre en sikkerhedsrisiko.

Vicepræsident for Google Play og Android, Sameer Samat, afslørede dette overfor det tyske nyhedsbureau DPA, men sagde intet om hvornår en afgørelse kan komme på tale. Microsoft fik en tilsvarende tilladelse om at lade Huawei bruge Windows i deres laptops i slutningen af sidste år, så der er en chance for, at det samme kan ske med Android.

Eftersom Huawei ikke har haft mulighed for at inkludere Play Store og resten af Google Mobile Services, har de set sig nødsaget til at udvikle et alternativ i form at Huawei Mobile Services og App Gallery.

Det er endnu vanskeligt at sige hvilke konsekvenser denne praksis har for Huawei, men lanceringen af telefoner som Mate 30 blev vældig forsinket, og har nu resulteret i, at telefonen slet ikke kommer til Danmark. Første telefon på det danske marked uden Googles apps bliver derfor i stedet Huawei Mate Xs.

Det virker desuden sandsynligt, at Huaweis salgstal har nydt godt af understøttelsen af Google Play med alle de apps, der følger med, og ikke mindst Googles egne apps som Gmail, YouTube, Drive og Google Maps.

Huawei arbejder pt. rigtig hårdt på at udvide udvalget af apps i App Gallery, men der er fortsat mange og store mangler, herunder apps som Netflix, Facebook, Instagram, Spotify og MobilePay.