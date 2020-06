Rygte: Google Home-afløser på vej

Google er muligvis klar til at afsløre en ny Nest smart-højttaler, der ifølge rygter placerer sig et sted mellem Google Home og Google Home Max. Højttalere, som blev afsløret af en kilde til 9to5Google, går under kodenavnet Prince - ja, ligesom musikeren - og er klar til at konkurrere med Sonos One.

Det, der adskiller Prince fra sine forgængere, er, at det tilsyneladende har større drivere end Google Home og følger samme mesh-stofdesign som på Nest Mini, men er ikke så kraftigt som den dyrere Google Home Max.

Højttaleren bruger Google Assistant og har ikke en skærm som Google Nest Hub og Nest Hub Max - her vil kun være tale om en stemme - hvilket giver mening, hvis det er beregnet til at erstatte det originale Home eller Home Max.

Kilden afslørede ikke, hvor meget højttaleren vil koste, eller hvornår vi kan forvente at se den, men 9to5Google anslår, at den vil blive prissat et sted mellem de to ældre modeller og muligvis vil udkomme samtidig med Google Pixel 4a.

Hvornår det så sker, er stadig uvist.

Google Nest Home eller Google Home Max 2?

For et par år siden markedsførte Google langt de fleste af sine smarte enheder under Google Nest-navnet, hvilket antydede, at produkterne alle var sammenkoblet og kompatible med Nest-serien.

Det er dog underligt, at hverken Google Home Max eller Google Home fik dette mærkat og har bevaret deres originale navne.

Prince kunne ændre på dette ved at erstatte en eller begge disse højttalere, hvis det virkelig er tænkt som en mellemting imellem Home og Home Max.

Desværre er Google IO blevet aflyst i år uden nogen info om et nyt event, og de seneste rygter peger på, at vi skal vente til oktober, før vi får den næste Pixel-telefon at se – så hold fast i din gamle Google Home-højttaler lidt endnu.